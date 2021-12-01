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Звезды, короли и котик: они попали к мадам Тюссо
Звезды, короли и котик: они попали к мадам Тюссо - РИА Новости, 01.12.2021
Звезды, короли и котик: они попали к мадам Тюссо
Когда-то она завлекала аудиторию кабинетом ужасов, но со временем ее детище превратилось в крупнейшую "выставку" знаменитостей. Основательница самого известного РИА Новости, 01.12.2021
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Когда-то она завлекала аудиторию кабинетом ужасов, но со временем ее детище превратилось в крупнейшую "выставку" знаменитостей. Основательница самого известного в мире музея восковых фигур Анны-Марии Тюссо родилась 260 лет назад. Фантастическая коллекция — в фотоленте Ria.ru.
лондон
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РИА Новости
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4.7
96
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фото, фото, лондон, агата кристи (агата маллоуэн), елизавета ii, брюс ли, мэрилин монро, музей мадам тюссо, хью джекман, том круз, одри хепберн, скарлетт йоханссон, франциск (хорхе марио бергольо), бенедикт камбербэтч, дональд трамп, адриана лима, джим парсонс, нью-йорк, дубай, зак эфрон
20:07 01.12.2021 (обновлено: 20:12 01.12.2021)
 

Звезды, короли и котик: они попали к мадам Тюссо

Читать ria.ru в
Когда-то она завлекала аудиторию кабинетом ужасов, но со временем ее детище превратилось в крупнейшую "выставку" знаменитостей. Основательница самого известного в мире музея восковых фигур Анны-Марии Тюссо родилась 260 лет назад. Фантастическая коллекция — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2021 / Getty Images/Mike Coppola

Двойник супермодели Адрианы Лимы в образе ангела Victoria’s Secret приземлился в нью-йоркском музее мадам Тюссо.

Ангел Victoria's Secret Адриана Лима со своей восковой фигурой от музея Мадам Тюссо в Нью-Йорке
1 из 18

Двойник супермодели Адрианы Лимы в образе ангела Victoria’s Secret приземлился в нью-йоркском музее мадам Тюссо.

© AFP 2021 / Getty Images/Mike Coppola
© AFP 2021 / Leon Neal

Восковой Шерлок Бенедикт Камбербэтч поселился в в экспозиции лондонского музея в 2014 году и впечатлил не только поклонниц актера, но и его самого.

Девушки собралась вокруг новой восковой фигуры британского актера Бенедикта Камбербэтча, представленной в музее мадам Тюссо в центре Лондона
2 из 18

Восковой Шерлок Бенедикт Камбербэтч поселился в в экспозиции лондонского музея в 2014 году и впечатлил не только поклонниц актера, но и его самого.

© AFP 2021 / Leon Neal
© AFP 2021 / Tolga Akmen

Самая популярная фигура музея восковых фигур в Лондоне, конечно, королева. Для экспозиции на протяжении жизни Елизаветы II было создано 23 ее фигуры. Эту установили в 2012 году к 60-летию восхождения на британский престол.

Художники завершают работу над восковой фигурой королевы Великобритании Елизаветы II
3 из 18

Самая популярная фигура музея восковых фигур в Лондоне, конечно, королева. Для экспозиции на протяжении жизни Елизаветы II было создано 23 ее фигуры. Эту установили в 2012 году к 60-летию восхождения на британский престол.

© AFP 2021 / Tolga Akmen
© AFP 2021 / Don Emmert

Скарлетт Йохансон приветствует посетителей нью-йоркского музея мадам Тюссо с 2015 года. Копия звезды в вечернем наряде позирует на постеленной для нее красной дорожке при входе.

Мужчина делает селфи с восковой фигурой голливудской актрисы Скарлетт Йохансон, представленной в музее мадам Тюссо в Нью-Йорке
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Скарлетт Йохансон приветствует посетителей нью-йоркского музея мадам Тюссо с 2015 года. Копия звезды в вечернем наряде позирует на постеленной для нее красной дорожке при входе.

© AFP 2021 / Don Emmert
© AFP 2021 / Getty Images/Cindy Ord

Незадолго до того момента, когда папа Римский должен был приземлиться в Нью-Йорке, на Манхеттен выехал белый кабриолет с улыбающимся и приветствующим горожан Франциском. Ошеломленные зрители не сразу поняли, что перед ними — восковая фигура.

Музей мадам Тюссо в Нью-Йорке представляет новую фигуру Папы Франциска.
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Незадолго до того момента, когда папа Римский должен был приземлиться в Нью-Йорке, на Манхеттен выехал белый кабриолет с улыбающимся и приветствующим горожан Франциском. Ошеломленные зрители не сразу поняли, что перед ними — восковая фигура.

© AFP 2021 / Getty Images/Cindy Ord
© AP Photo / Frank Augstein

Художники наносят последние штрихи на восковую фигуру Дональда Трампа.

Художники музея мадам Тюссо наносят последние штрихи на восковую фигуру избранного президента США Дональда Трампа
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Художники наносят последние штрихи на восковую фигуру Дональда Трампа.

© AP Photo / Frank Augstein
© AP Photo / Press Association

Скульптор делает замеры с Агаты Кристи, чтобы создать ее восковой портрет для музея мадам Тюссо.

Скульптор делает замеры с Агаты Кристи, чтобы сделать её восковой портрет для нового Большого зала музея Мадам Тюссо, Лондон
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Скульптор делает замеры с Агаты Кристи, чтобы создать ее восковой портрет для музея мадам Тюссо.

© AP Photo / Press Association
© AFP 2021 / Joe Klamar

Где еще быть музею звезд, как не в Голливуде? И кому как не главной блондинке XX века Мэрилин Монро олицетворять собой этот музей?

Работник музея мадам Тюссо в Голливуде перевозит восковую фигурку Мэрилин Монро
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Где еще быть музею звезд, как не в Голливуде? И кому как не главной блондинке XX века Мэрилин Монро олицетворять собой этот музей?

© AFP 2021 / Joe Klamar
© AFP 2021 / Getty Images/ Chelsea Lauren

Джим Парсонс или Шелдон Купер? Ответ — в музее мадам Тюссо в Лос-Анджелесе.

Актер Джим Парсонс со своей фигурой в музее мадам Тюссо в Лос-Анджелесе, Калифорния
9 из 18

Джим Парсонс или Шелдон Купер? Ответ — в музее мадам Тюссо в Лос-Анджелесе.

© AFP 2021 / Getty Images/ Chelsea Lauren
© AFP 2021 / Vivien Killilea/Getty Images

Создателям восковой фигуры Брюса Ли пришлось досконально изучить его немыслимые трюки, чтобы воспроизвести фигуру в движении.

Фигура Брюса Ли в музее Мадам Тюссо в Лос-Анджелесе, Калифорния
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Создателям восковой фигуры Брюса Ли пришлось досконально изучить его немыслимые трюки, чтобы воспроизвести фигуру в движении.

© AFP 2021 / Vivien Killilea/Getty Images
© AFP 2021 / Getty Images/ Larry French

Сердитая Grumpy Cat снискала такую бешеную популярность в интернете, что организаторы вашингтонского музея мадам Тюссо пошли на беспрецедентный шаг и увековечили кошку.

Grumpy Cat со своей восковой копией в музее мадам Тюссо в Вашингтоне
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Сердитая Grumpy Cat снискала такую бешеную популярность в интернете, что организаторы вашингтонского музея мадам Тюссо пошли на беспрецедентный шаг и увековечили кошку.

© AFP 2021 / Getty Images/ Larry French
© AP Photo / BIPNA

Маргарет Тэтчер рассматривает брошь на восковой фигуре в музее восковых фигур в Лондоне.

Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер рассматривает брошь на ее восковой фигуре в Музее восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне
12 из 18

Маргарет Тэтчер рассматривает брошь на восковой фигуре в музее восковых фигур в Лондоне.

© AP Photo / BIPNA
© AFP 2021 / William West

Изготовление восковой фигуры звезды крикета Гленна МакГрата в Сиднее. При создании копии команда музея мадам Тюссо проводит более 250 измерений, добиваясь точного соответствия по цвета глаз, тона кожи и волос оригиналу.

Замеры для изготовления восковой фигуры звезды крикета Гленна МакГрата в музее мадам Тюссо в Сиднее. Команда из музея мадам Тюссо проводит более 250 измерений вместе с точным соответствием цвета глаз, тона кожи и волос
13 из 18

Изготовление восковой фигуры звезды крикета Гленна МакГрата в Сиднее. При создании копии команда музея мадам Тюссо проводит более 250 измерений, добиваясь точного соответствия по цвета глаз, тона кожи и волос оригиналу.

© AFP 2021 / William West
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace

Минувший осенью открылся первый филиал музея мадам Тюссо на Ближнем Востоке. Теперь в Дубае можно выпить чашечку чая с героиней фильма "Завтрак у Тиффани".

Посетитель позирует с восковой фигурой британской актрисы Одри Хепберн в недавно открывшемся музее восковых фигур мадам Тюссо в Дубае
14 из 18

Минувший осенью открылся первый филиал музея мадам Тюссо на Ближнем Востоке. Теперь в Дубае можно выпить чашечку чая с героиней фильма "Завтрак у Тиффани".

© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
© AFP 2021 / Getty Images/ Cindy Ord

Восковая фигура Хью Джекмана в образе супергероя Росомахи.

Музей мадам Тюссо в Нью-Йорке представил восковую фигуру Росомахи, которого сыграл актер Хью Джекман, спортивному клубу
15 из 18

Восковая фигура Хью Джекмана в образе супергероя Росомахи.

© AFP 2021 / Getty Images/ Cindy Ord
© AFP 2021 / Justin Tallis

Художник работает над фигурой персонажа Звездных войн Рей в исполнении британской актрисы Дейзи Ридли.

Художник студии завершает работу над восковой фигурой персонажа Звездных войн Рей в исполнении британской актрисы Дейзи Ридли во время фотосессии в музее мадам Тюссо в центре Лондона
16 из 18

Художник работает над фигурой персонажа Звездных войн Рей в исполнении британской актрисы Дейзи Ридли.

© AFP 2021 / Justin Tallis
© AP Photo / Matt Dunham

Копию актера Зака Эфрона даже в музее мадам Тюссо окружают поклонницы.

Восковая модель американского актера Зака Эфрона стоит в центре, пока чирлидерши из британской танцевальной труппы 'Storm' позируют фотографам в музее восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне
17 из 18

Копию актера Зака Эфрона даже в музее мадам Тюссо окружают поклонницы.

© AP Photo / Matt Dunham
© AP Photo / Kamran Jebreili

Том Круз, даже восковой, всегда на коне.

Восковая статуя американского актера Тома Круза на открытии музея мадам Тюссо в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты
18 из 18

Том Круз, даже восковой, всегда на коне.

© AP Photo / Kamran Jebreili
 
ФотоЛондонАгата Кристи (Агата Маллоуэн)Елизавета IIБрюс ЛиМэрилин МонроМузей мадам ТюссоХью ДжекманТом КрузОдри ХепбернСкарлетт ЙоханссонФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Бенедикт КамбербэтчДональд ТрампАдриана ЛимаДжим ПарсонсНью-ЙоркДубайЗак Эфрон
 
 
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