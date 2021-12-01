Звезды, короли и котик: они попали к мадам Тюссо
Двойник супермодели Адрианы Лимы в образе ангела Victoria’s Secret приземлился в нью-йоркском музее мадам Тюссо.
Двойник супермодели Адрианы Лимы в образе ангела Victoria’s Secret приземлился в нью-йоркском музее мадам Тюссо.
Восковой Шерлок Бенедикт Камбербэтч поселился в в экспозиции лондонского музея в 2014 году и впечатлил не только поклонниц актера, но и его самого.
Восковой Шерлок Бенедикт Камбербэтч поселился в в экспозиции лондонского музея в 2014 году и впечатлил не только поклонниц актера, но и его самого.
Самая популярная фигура музея восковых фигур в Лондоне, конечно, королева. Для экспозиции на протяжении жизни Елизаветы II было создано 23 ее фигуры. Эту установили в 2012 году к 60-летию восхождения на британский престол.
Самая популярная фигура музея восковых фигур в Лондоне, конечно, королева. Для экспозиции на протяжении жизни Елизаветы II было создано 23 ее фигуры. Эту установили в 2012 году к 60-летию восхождения на британский престол.
Скарлетт Йохансон приветствует посетителей нью-йоркского музея мадам Тюссо с 2015 года. Копия звезды в вечернем наряде позирует на постеленной для нее красной дорожке при входе.
Скарлетт Йохансон приветствует посетителей нью-йоркского музея мадам Тюссо с 2015 года. Копия звезды в вечернем наряде позирует на постеленной для нее красной дорожке при входе.
Незадолго до того момента, когда папа Римский должен был приземлиться в Нью-Йорке, на Манхеттен выехал белый кабриолет с улыбающимся и приветствующим горожан Франциском. Ошеломленные зрители не сразу поняли, что перед ними — восковая фигура.
Незадолго до того момента, когда папа Римский должен был приземлиться в Нью-Йорке, на Манхеттен выехал белый кабриолет с улыбающимся и приветствующим горожан Франциском. Ошеломленные зрители не сразу поняли, что перед ними — восковая фигура.
Художники наносят последние штрихи на восковую фигуру Дональда Трампа.
Художники наносят последние штрихи на восковую фигуру Дональда Трампа.
Скульптор делает замеры с Агаты Кристи, чтобы создать ее восковой портрет для музея мадам Тюссо.
Скульптор делает замеры с Агаты Кристи, чтобы создать ее восковой портрет для музея мадам Тюссо.
Где еще быть музею звезд, как не в Голливуде? И кому как не главной блондинке XX века Мэрилин Монро олицетворять собой этот музей?
Где еще быть музею звезд, как не в Голливуде? И кому как не главной блондинке XX века Мэрилин Монро олицетворять собой этот музей?
Джим Парсонс или Шелдон Купер? Ответ — в музее мадам Тюссо в Лос-Анджелесе.
Джим Парсонс или Шелдон Купер? Ответ — в музее мадам Тюссо в Лос-Анджелесе.
Создателям восковой фигуры Брюса Ли пришлось досконально изучить его немыслимые трюки, чтобы воспроизвести фигуру в движении.
Создателям восковой фигуры Брюса Ли пришлось досконально изучить его немыслимые трюки, чтобы воспроизвести фигуру в движении.
Сердитая Grumpy Cat снискала такую бешеную популярность в интернете, что организаторы вашингтонского музея мадам Тюссо пошли на беспрецедентный шаг и увековечили кошку.
Сердитая Grumpy Cat снискала такую бешеную популярность в интернете, что организаторы вашингтонского музея мадам Тюссо пошли на беспрецедентный шаг и увековечили кошку.
Маргарет Тэтчер рассматривает брошь на восковой фигуре в музее восковых фигур в Лондоне.
Маргарет Тэтчер рассматривает брошь на восковой фигуре в музее восковых фигур в Лондоне.
Изготовление восковой фигуры звезды крикета Гленна МакГрата в Сиднее. При создании копии команда музея мадам Тюссо проводит более 250 измерений, добиваясь точного соответствия по цвета глаз, тона кожи и волос оригиналу.
Изготовление восковой фигуры звезды крикета Гленна МакГрата в Сиднее. При создании копии команда музея мадам Тюссо проводит более 250 измерений, добиваясь точного соответствия по цвета глаз, тона кожи и волос оригиналу.
Минувший осенью открылся первый филиал музея мадам Тюссо на Ближнем Востоке. Теперь в Дубае можно выпить чашечку чая с героиней фильма "Завтрак у Тиффани".
Минувший осенью открылся первый филиал музея мадам Тюссо на Ближнем Востоке. Теперь в Дубае можно выпить чашечку чая с героиней фильма "Завтрак у Тиффани".
Восковая фигура Хью Джекмана в образе супергероя Росомахи.
Художник работает над фигурой персонажа Звездных войн Рей в исполнении британской актрисы Дейзи Ридли.
Художник работает над фигурой персонажа Звездных войн Рей в исполнении британской актрисы Дейзи Ридли.
Копию актера Зака Эфрона даже в музее мадам Тюссо окружают поклонницы.
Копию актера Зака Эфрона даже в музее мадам Тюссо окружают поклонницы.
Том Круз, даже восковой, всегда на коне.
Том Круз, даже восковой, всегда на коне.