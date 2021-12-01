https://ria.ru/20211201/tyusso-1761436072.html

Звезды, короли и котик: они попали к мадам Тюссо

Звезды, короли и котик: они попали к мадам Тюссо - РИА Новости, 01.12.2021

Звезды, короли и котик: они попали к мадам Тюссо

Когда-то она завлекала аудиторию кабинетом ужасов, но со временем ее детище превратилось в крупнейшую "выставку" знаменитостей. Основательница самого известного РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T20:07

2021-12-01T20:07

2021-12-01T20:12

фото

лондон

агата кристи (агата маллоуэн)

елизавета ii

брюс ли

мэрилин монро

музей мадам тюссо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761308877_0:143:3000:1831_1920x0_80_0_0_8748c1441a23be2f163048a29939e613.jpg

Когда-то она завлекала аудиторию кабинетом ужасов, но со временем ее детище превратилось в крупнейшую "выставку" знаменитостей. Основательница самого известного в мире музея восковых фигур Анны-Марии Тюссо родилась 260 лет назад. Фантастическая коллекция — в фотоленте Ria.ru.

лондон

нью-йорк

дубай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, лондон, агата кристи (агата маллоуэн), елизавета ii, брюс ли, мэрилин монро, музей мадам тюссо, хью джекман, том круз, одри хепберн, скарлетт йоханссон, франциск (хорхе марио бергольо), бенедикт камбербэтч, дональд трамп, адриана лима, джим парсонс, нью-йорк, дубай, зак эфрон