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В Тюмени в подъезде жилого дома нашли голую двухлетнюю девочку
В Тюмени в подъезде жилого дома нашли голую двухлетнюю девочку - РИА Новости, 01.12.2021
В Тюмени в подъезде жилого дома нашли голую двухлетнюю девочку
Курьер обнаружил в подъезде дома на улице Судостроителей в Тюмени голую 2-летнюю девочку, прибывшая полиция забрала ребенка у нетрезвой матери и передала... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:36
2021-12-01T12:36
происшествия
тюмень
тюменская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
здоровье - общество
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ТЮМЕНЬ, 1 дек — РИА Новости. Курьер обнаружил в подъезде дома на улице Судостроителей в Тюмени голую 2-летнюю девочку, прибывшая полиция забрала ребенка у нетрезвой матери и передала бабушке, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по области.Инцидент произошел во вторник. Курьеру в подъезде встретилась маленькая раздетая девочка, на вопрос, где живет, она провела его до квартиры, в которой спала пьяная мать."Вчера около 11 часов поступило сообщение о том, что в подъезде дома по улице Судостроителей находится обнаженная малолетняя девочка без сопровождения взрослых. Прибывшие на место сотрудники подразделения полиции по делам несовершеннолетних и экстренной службы реагирования передали ребенка бабушке", - сообщили в полиции.Мать ребенка привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских прав, поставлена на соответствующий профилактический учет. Информация о произошедшем направлена в другие органы системы профилактики для принятия мер в пределах их компетенции, пояснили в полиции.В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Тюмени РИА Новости рассказали, что женщина, которая и ранее была замечена в употреблении алкоголя, одна воспитывает двухлетнего ребенка."На сегодняшний день девочка временно предана бабушке, семья взята под наблюдение специалистами ведомств и учреждений системы профилактики. К работе подключатся сотрудники областного наркологического диспансера, детской поликлиники, а также представители соцзащиты, которые будут осуществлять социальное сопровождение семьи, и инспекторы по делам несовершеннолетних", - сообщила заведующая сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних Илона Осипова.
https://ria.ru/20211031/metro-1757109393.html
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происшествия, тюмень, тюменская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество
12:36 01.12.2021
 
В Тюмени в подъезде жилого дома нашли голую двухлетнюю девочку

В Тюмени в подъезде жилого дома нашли живой голую двухлетнюю девочку

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ТЮМЕНЬ, 1 дек — РИА Новости. Курьер обнаружил в подъезде дома на улице Судостроителей в Тюмени голую 2-летнюю девочку, прибывшая полиция забрала ребенка у нетрезвой матери и передала бабушке, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по области.
Инцидент произошел во вторник. Курьеру в подъезде встретилась маленькая раздетая девочка, на вопрос, где живет, она провела его до квартиры, в которой спала пьяная мать.
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"Вчера около 11 часов поступило сообщение о том, что в подъезде дома по улице Судостроителей находится обнаженная малолетняя девочка без сопровождения взрослых. Прибывшие на место сотрудники подразделения полиции по делам несовершеннолетних и экстренной службы реагирования передали ребенка бабушке", - сообщили в полиции.
Мать ребенка привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских прав, поставлена на соответствующий профилактический учет. Информация о произошедшем направлена в другие органы системы профилактики для принятия мер в пределах их компетенции, пояснили в полиции.
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В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Тюмени РИА Новости рассказали, что женщина, которая и ранее была замечена в употреблении алкоголя, одна воспитывает двухлетнего ребенка.
"На сегодняшний день девочка временно предана бабушке, семья взята под наблюдение специалистами ведомств и учреждений системы профилактики. К работе подключатся сотрудники областного наркологического диспансера, детской поликлиники, а также представители соцзащиты, которые будут осуществлять социальное сопровождение семьи, и инспекторы по делам несовершеннолетних", - сообщила заведующая сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних Илона Осипова.
 
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