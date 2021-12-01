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Тюменские власти проанализировали использование АПК "Безопасный город"
Тюменские власти проанализировали использование АПК "Безопасный город" - РИА Новости, 01.12.2021
Тюменские власти проанализировали использование АПК "Безопасный город"
Результаты использования аппаратно-программного комплекса(АПК) "Безопасный город" и перспективы его дальнейшего развития рассмотрели участники онлайн-заседания... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:24
2021-12-01T12:24
2021-12-01T12:24
тюменская область
тюмень
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 1 дек – РИА Новости. Результаты использования аппаратно-программного комплекса(АПК) "Безопасный город" и перспективы его дальнейшего развития рассмотрели участники онлайн-заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка в Тюменской области, которое провел глава региона Александр Моор."Основными элементами АПК "Безопасный город", используемыми для обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью, являются автоматизированная информационная система взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах по единому номеру "112", Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения, а также система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения", – сказала заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента информатизации Мария Рудзевич.По данным пресс-службы губернатора области, операторы системы 112 за десять месяцев текущего года приняли и обработали более 75 тысяч вызовов, сопровождавшихся привлечением правоохранительных органов.На сегодня в единый центр хранения и обработки данных передаются видеоизображения с более чем 3 тысяч средств видеонаблюдения, установленных на территории городов и районов Тюменской области. При этом используются технологии распознавания лиц и транспортных средств.По словам Рудзевич, сеть средств видеонаблюдения на территории Тюменской области постоянно расширяется - В планах дальнейшего развития установка около 400 новых видеокамер, в том числе 54 – в районе Лесобазы в Тюмени. Кроме того, к единому центру хранения и обработки данных будут подключены средства видеонаблюдения, расположенные на входах в учреждения образования.К системе фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Тюменской области сегодня подключено 169 стационарных и 22 передвижных комплекса автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения.Благодаря использованию камер видеонаблюдения по итогам девяти месяцев 2021 года раскрыты 131 преступление и пресечены 268 административных правонарушений, сообщил заместитель начальника полиции УМВД РФ по Тюменской области Евгений Козлов. С использованием комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения по ориентировкам по подозрению в совершении преступлений и иной информации задержано 108 единиц автотранспорта.
https://ria.ru/20211124/detsad-1760513273.html
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тюмень, александр моор
ТЮМЕНЬ, 1 дек – РИА Новости. Результаты использования аппаратно-программного комплекса(АПК) "Безопасный город" и перспективы его дальнейшего развития рассмотрели участники онлайн-заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка в Тюменской области, которое провел глава региона Александр Моор.
"Основными элементами АПК "Безопасный город", используемыми для обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью, являются автоматизированная информационная система взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах по единому номеру "112", Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения, а также система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения", – сказала заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента информатизации Мария Рудзевич.
По данным пресс-службы губернатора области, операторы системы 112 за десять месяцев текущего года приняли и обработали более 75 тысяч вызовов, сопровождавшихся привлечением правоохранительных органов.
На сегодня в единый центр хранения и обработки данных передаются видеоизображения с более чем 3 тысяч средств видеонаблюдения, установленных на территории городов и районов Тюменской области. При этом используются технологии распознавания лиц и транспортных средств.
По словам Рудзевич, сеть средств видеонаблюдения на территории Тюменской области постоянно расширяется - В планах дальнейшего развития установка около 400 новых видеокамер, в том числе 54 – в районе Лесобазы в Тюмени. Кроме того, к единому центру хранения и обработки данных будут подключены средства видеонаблюдения, расположенные на входах в учреждения образования.
К системе фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Тюменской области сегодня подключено 169 стационарных и 22 передвижных комплекса автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения.
Благодаря использованию камер видеонаблюдения по итогам девяти месяцев 2021 года раскрыты 131 преступление и пресечены 268 административных правонарушений, сообщил заместитель начальника полиции УМВД РФ по Тюменской области Евгений Козлов. С использованием комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения по ориентировкам по подозрению в совершении преступлений и иной информации задержано 108 единиц автотранспорта.
"Эффективное использование и дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" напрямую влияет на обеспечение общественного порядка и безопасности жителей региона", – отметил Моор.