https://ria.ru/20211201/tseny-1761717340.html

В России подешевели огурцы, томаты и морковь

В России подешевели огурцы, томаты и морковь - РИА Новости, 01.12.2021

В России подешевели огурцы, томаты и морковь

Огурцы и свежие помидоры в России с 23 по 29 ноября продолжили дешеветь, снижаются цены на морковь, лук и яблоки, дорожают капуста и картофель, следует из... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T19:48

2021-12-01T19:48

2021-12-01T19:48

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Огурцы и свежие помидоры в России с 23 по 29 ноября продолжили дешеветь, снижаются цены на морковь, лук и яблоки, дорожают капуста и картофель, следует из данных Росстата.По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период снизились в среднем на 0,4%. В частности, помидоры подешевели на 3,12%, морковь – на 0,56%, яблоки – на 0,39%, огурцы - на 0,22%, репчатый лук – на 0,23%. В то же время, белокочанная капуста подорожала на 3,31%, картофель – на 0,33%.С начала года к 29 ноября картофель в России подорожал на 53,47%, капуста - на 100,83%, лук - на 16,53%, морковь - на 28,88%, помидоры - на 0,21%. Огурцы с начала года подешевели на 19,95%, яблоки - на 5,85%.За предыдущий период, с 16 по 22 ноября, картофель вырос в цене на 0,5%, капуста - на 2,75%, морковь - на 0,13%, яблоки - на 0,36%. Цена на лук тогда не изменилась, огурцы подешевели на 1,83%, помидоры - на 2,15%. В целом цены на плодоовощную продукцию тогда уменьшились в среднем на 0,1%.С 23 по 29 ноября в России выросли цены на сосиски, сардельки (на 0,5%), на сливочное масло, маргарин, пастеризованное молоко и печенье (на 0,4%), на вареные колбасы, мороженую рыбу, сметану, творог и черный чай (на 0,3%), на говядину, стерилизованное молоко и сыры сычужные (на 0,2%). Шоколадные конфеты подешевели на 0,4%, свинина и водка – на 0,1%.Рост цен на гречневую крупу, яйца и подсолнечное масло в России с 23 по 29 ноября ускорился, тогда как мясо кур и сахар подорожали меньше, чем на предыдущей неделе, следует из данных Росстата.Гречка с 23 по 29 ноября выросла в цене на 1,13%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,75%, а с начала года цены поднялись на 20,51%. По данным статведомства, в 69 субъектах РФ гречка подорожала на 0,1-5,5%, в девяти субъектах цены на нее не изменились, а в семи - снизились на 0,2-1,2%.Куриные яйца в среднем по стране подорожали на 1,11%, в том числе в 74 субъектах РФ - на 0,1-3,5%. "В пяти субъектах цены не изменились. В шести субъектах цены на яйца куриные снизились на 0,1-2,5%", - сообщает Росстат. За предыдущий период, с 16 по 22 ноября, цены на них выросли на 0,92%, а с начала года - на 10,07%.Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,66%. С 16 по 22 ноября цены на сахар выросли на 0,69%, а с начала года по 29 ноября - прибавили 9,27%. По данным Росстата, в 67 регионах сахар подорожал на 0,1-3,5%, в восьми цены не изменились, а в десяти субъектах РФ цены на сахар-песок снизились на 0,3-1,1%.Подсолнечное масло в среднем по стране стало дороже на 0,39%, в том числе в 55 субъектах РФ - на 0,1-9%, в 22 субъектах цены не изменились, в восьми - снизились на 0,1-1,1%. Неделей ранее подсолнечное масло выросло в цене на 0,34%, с начала года по 29 ноября - подорожало на 7,48%.Цены на охлажденные и мороженые куры в среднем по стране выросли на 0,1%, в в том числе в 37 субъектах РФ - на 0,1-4,6%, в десяти регионах - не изменились, в 38 субъектах - цены снизились на 0,1-1,7%. За предыдущую неделю, с 16 по 22 ноября, мясо кур подорожало на 0,23%, а с начала года по 29 ноября цена на него выросла на 27,57%.Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 1,1% (за предыдущий период - на 0,7%, рост с начала года - на 10,33%), черный хлеб - на 0,56% (за предыдущий период - на 0,18%, с начала года - на 8,27%), макаронные изделия - на 0,41% (после роста на 0,43%, с начала года цены увеличились на 11,22%).Вермишель повысилась в цене на 0,42% (за предыдущий период - увеличение на 0,67%, рост с начала года - 11,22%). Цены на белый хлеб выросли на 0,58% (неделей ранее - на 0,31%, рост с начала года - на 8,31%). Цены на рис увеличились на 0,4% (неделей ранее - на 0,92%, с начала года - выросли на 6,77%), на пшено - выросли на 0,02% (за предыдущий период - снизились на 0,12%, с начала года - уменьшились на 2,29%).

https://ria.ru/20211130/produkty-1761532141.html

https://ria.ru/20211127/tseny-1760993958.html

https://ria.ru/20211201/moloko-1761558515.html

https://ria.ru/20211124/inflyatsiya-1760498757.html

https://ria.ru/20211119/napitki-1759779191.html

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экономика, продукты, инфляция, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, россия