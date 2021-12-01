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Американцы и канадцы позавидовали россиянам из-за условий труда
Американцы и канадцы позавидовали россиянам из-за условий труда - РИА Новости, 01.12.2021
Американцы и канадцы позавидовали россиянам из-за условий труда
Американские и канадские пользователи портала Reddit позавидовали условиям труда в России и признали их преимущество по сравнению с теми, которые действуют у... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:00
2021-12-01T15:13
в мире
сша
северная америка
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Американские и канадские пользователи портала Reddit позавидовали условиям труда в России и признали их преимущество по сравнению с теми, которые действуют у них на родине.Соответствующий пост, описывающий формат отпусков и декретов в России, появился в разделе antiwork, в котором юзеры делятся историями о несправедливом отношении к работникам со стороны начальства.Автор с ником SlowFlash написал, что в России гарантирован отпуск, больничные оплачиваются, а во время декрета работодатель не имеет права уволить сотрудника."То есть в России с правами рабочих лучше, чем в Штатах. Офигеть", — написал один из пользователей."Америка — величайшая страна на свете. Только на деле ни в чем она не первая, если разобраться", — поддержал его другой участник форума.Помимо американцев, к обсуждению присоединились и жители Канады. Некоторые из них признались, что теперь "хотят стать русскими".Также пользователи поиронизировали над ситуацией с рабочим законодательством в своих странах."Это что же получается, США проиграли холодную войну?" — написал один из пользователей."Чего? Правда, что ли? Давай еще расскажи нам, что у тебя есть перерыв на обед и даже поесть дают", — пошутил другой читатель.По мнению комментаторов, в сложившейся ситуации в Северной Америке виноваты миллиардеры, пытающиеся сэкономить на трудовых коллективах. Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211110/dostoevskiy-1758330575.html
https://ria.ru/20211102/putin-1757389221.html
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в мире, сша, северная америка, россия
15:00 01.12.2021 (обновлено: 15:13 01.12.2021)
 
Американцы и канадцы позавидовали россиянам из-за условий труда

Пользователи Reddit: в России ситуация с правами рабочих обстоит лучше, чем в США и Канаде

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники одного из московских офисов
Сотрудники одного из московских офисов - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Американские и канадские пользователи портала Reddit позавидовали условиям труда в России и признали их преимущество по сравнению с теми, которые действуют у них на родине.
Соответствующий пост, описывающий формат отпусков и декретов в России, появился в разделе antiwork, в котором юзеры делятся историями о несправедливом отношении к работникам со стороны начальства.
Автор с ником SlowFlash написал, что в России гарантирован отпуск, больничные оплачиваются, а во время декрета работодатель не имеет права уволить сотрудника.
"То есть в России с правами рабочих лучше, чем в Штатах. Офигеть", — написал один из пользователей.
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"Америка — величайшая страна на свете. Только на деле ни в чем она не первая, если разобраться", — поддержал его другой участник форума.
Помимо американцев, к обсуждению присоединились и жители Канады. Некоторые из них признались, что теперь "хотят стать русскими".
Также пользователи поиронизировали над ситуацией с рабочим законодательством в своих странах.
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"Это что же получается, США проиграли холодную войну?" — написал один из пользователей.
"Чего? Правда, что ли? Давай еще расскажи нам, что у тебя есть перерыв на обед и даже поесть дают", — пошутил другой читатель.
По мнению комментаторов, в сложившейся ситуации в Северной Америке виноваты миллиардеры, пытающиеся сэкономить на трудовых коллективах.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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