Вышел новый трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе"

2021-12-01T18:58

2021-12-01T18:58

2021-12-01T18:58

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Вышел новый трейлер продолжения "Секса в большом городе", сообщает Variety. Ролик опубликован на YouTube-канале HBO. События в сериале разворачиваются через 11 лет после финала ромкома "Секс в большом городе 2" (2010). К своим ролям вернулись Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Ким Кэтролл в перезапуске не появится. В ролике показано, что главные героини проекта до сих пор дружат. Кэрри (Паркер) все еще замужем за мужчиной своей мечты. Размышлениями о любви, сексе и дружбе в большом городе она делится с ведущей подкаста Че Диаз (Сара Рамирес). "Чем дольше я живу, тем лучше понимаю: если у тебя есть хорошие друзья, то все возможно", — говорит Брэдшоу. Премьера оригинального проекта состоялась на HBO в 1998 году. Всего было отснято шесть сезонов. Премьера последнего состоялась в 2004 году. Шоу было успешным. Оно получило шесть "Эмми" и восемь "Золотых глобусов". В 2008 году вышел художественный фильм "Секс в большом городе". Впервые о перезапуске культового сериала было объявлено в январе этого года. Съемки ребута проходили в Нью-Йорке. Сиквел называется "And Just Like That…". В эфире HBO Max шоу стартует 9 декабря.

