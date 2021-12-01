Трамп рассказал о хитрости Меган Маркл
Экс-президент США Трамп обвинил Меган Маркл в использовании принца Гарри
© AP Photo / Dominic LipinskiМеган Маркл и принц Гарри
© AP Photo / Dominic Lipinski
ЛОНДОН, 1 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил супругу британского принца Гарри Меган Маркл в "неуважении" к королеве Елизавете II и ее семье, а также в том, что она "использует" супруга в своих целях.
"Я не ее фанат. И не был им с самого начала... Я думаю, она очень неуважительно относится к королеве, такой прекрасной женщине, такому замечательному человеку, исторической личности. Я считаю, она очень неуважительно относится к королевской семье, но самое главное - к королеве", - сказал Трамп в интервью британскому телеканалу GB News.
По словам бывшего президента, в данной ситуации принца Гарри "ужасно используют", это портит его отношения с семьей и "делает больно королеве", а сам герцог Сассекский "когда-нибудь пожалеет об этом".
Отношения принца Гарри и Меган с остальными членами королевской семьи остаются натянутыми: сначала герцог и герцогиня Сассекские неожиданно заявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и намерены жить самостоятельно, а потом, уже в Калифорнии, куда они перебрались год назад, дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинили родственников в безразличии к ним, а одного неназванного - даже в расизме.
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