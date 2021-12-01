Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211201/tramp-1761655054.html
Трамп рассказал о хитрости Меган Маркл
Трамп рассказал о хитрости Меган Маркл - РИА Новости, 01.12.2021
Трамп рассказал о хитрости Меган Маркл
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил супругу британского принца Гарри Меган Маркл в "неуважении" к королеве Елизавете II и ее семье, а также в том, что... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:07
2021-12-01T15:07
в мире
сша
калифорния
дональд трамп
опра уинфри
меган маркл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748858296_0:80:2722:1611_1920x0_80_0_0_9b372e28ffee0985c7c9fb17ffb0cd9e.jpg
ЛОНДОН, 1 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил супругу британского принца Гарри Меган Маркл в "неуважении" к королеве Елизавете II и ее семье, а также в том, что она "использует" супруга в своих целях."Я не ее фанат. И не был им с самого начала... Я думаю, она очень неуважительно относится к королеве, такой прекрасной женщине, такому замечательному человеку, исторической личности. Я считаю, она очень неуважительно относится к королевской семье, но самое главное - к королеве", - сказал Трамп в интервью британскому телеканалу GB News.По словам бывшего президента, в данной ситуации принца Гарри "ужасно используют", это портит его отношения с семьей и "делает больно королеве", а сам герцог Сассекский "когда-нибудь пожалеет об этом".Отношения принца Гарри и Меган с остальными членами королевской семьи остаются натянутыми: сначала герцог и герцогиня Сассекские неожиданно заявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и намерены жить самостоятельно, а потом, уже в Калифорнии, куда они перебрались год назад, дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинили родственников в безразличии к ним, а одного неназванного - даже в расизме.
https://ria.ru/20210822/koroleva-1746784773.html
сша
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748858296_0:0:2500:1874_1920x0_80_0_0_6360572551458e8fe9b358435334a062.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, калифорния, дональд трамп, опра уинфри, меган маркл
15:07 01.12.2021
 
Трамп рассказал о хитрости Меган Маркл

Экс-президент США Трамп обвинил Меган Маркл в использовании принца Гарри

© AP Photo / Dominic LipinskiМеган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Dominic Lipinski
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 1 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил супругу британского принца Гарри Меган Маркл в "неуважении" к королеве Елизавете II и ее семье, а также в том, что она "использует" супруга в своих целях.
"Я не ее фанат. И не был им с самого начала... Я думаю, она очень неуважительно относится к королеве, такой прекрасной женщине, такому замечательному человеку, исторической личности. Я считаю, она очень неуважительно относится к королевской семье, но самое главное - к королеве", - сказал Трамп в интервью британскому телеканалу GB News.
По словам бывшего президента, в данной ситуации принца Гарри "ужасно используют", это портит его отношения с семьей и "делает больно королеве", а сам герцог Сассекский "когда-нибудь пожалеет об этом".
Отношения принца Гарри и Меган с остальными членами королевской семьи остаются натянутыми: сначала герцог и герцогиня Сассекские неожиданно заявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и намерены жить самостоятельно, а потом, уже в Калифорнии, куда они перебрались год назад, дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинили родственников в безразличии к ним, а одного неназванного - даже в расизме.
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 23:52
Sun: Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и Меган Маркл
 
В миреСШАКалифорнияДональд ТрампОпра УинфриМеган Маркл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Дед Мороз рассказал, переживает ли из-за глобального потепления
03:23"Никаких пределов": Лукашенко оценил возможности интеграции с Россией
03:19Российский двигатель для акробатических самолетов испытали вверх ногами
03:13Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларов
03:07Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты
03:01"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
03:00Эксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотеке
03:00Эксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жилья
02:58В Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянами
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
Лента новостейМолния
Дед Мороз рассказал, переживает ли из-за глобального потепления"Никаких пределов": Лукашенко оценил возможности интеграции с РоссиейРоссийский двигатель для акробатических самолетов испытали вверх ногамиСуд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларовЛукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" ЗеленскогоЭксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотекеЭксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жильяВ Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянамиНа Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США