https://ria.ru/20211201/tramp-1761655054.html

Трамп рассказал о хитрости Меган Маркл

Трамп рассказал о хитрости Меган Маркл - РИА Новости, 01.12.2021

Трамп рассказал о хитрости Меган Маркл

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил супругу британского принца Гарри Меган Маркл в "неуважении" к королеве Елизавете II и ее семье, а также в том, что... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:07

2021-12-01T15:07

2021-12-01T15:07

в мире

сша

калифорния

дональд трамп

опра уинфри

меган маркл

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748858296_0:80:2722:1611_1920x0_80_0_0_9b372e28ffee0985c7c9fb17ffb0cd9e.jpg

ЛОНДОН, 1 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил супругу британского принца Гарри Меган Маркл в "неуважении" к королеве Елизавете II и ее семье, а также в том, что она "использует" супруга в своих целях."Я не ее фанат. И не был им с самого начала... Я думаю, она очень неуважительно относится к королеве, такой прекрасной женщине, такому замечательному человеку, исторической личности. Я считаю, она очень неуважительно относится к королевской семье, но самое главное - к королеве", - сказал Трамп в интервью британскому телеканалу GB News.По словам бывшего президента, в данной ситуации принца Гарри "ужасно используют", это портит его отношения с семьей и "делает больно королеве", а сам герцог Сассекский "когда-нибудь пожалеет об этом".Отношения принца Гарри и Меган с остальными членами королевской семьи остаются натянутыми: сначала герцог и герцогиня Сассекские неожиданно заявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и намерены жить самостоятельно, а потом, уже в Калифорнии, куда они перебрались год назад, дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинили родственников в безразличии к ним, а одного неназванного - даже в расизме.

https://ria.ru/20210822/koroleva-1746784773.html

сша

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, калифорния, дональд трамп, опра уинфри, меган маркл