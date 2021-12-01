https://ria.ru/20211201/trailer-1761451237.html
Вышел трейлер корейского научно-фантастического сериала "Тихое море"
Вышел трейлер корейского научно-фантастического сериала "Тихое море" - РИА Новости, 01.12.2021
Вышел трейлер корейского научно-фантастического сериала "Тихое море"
Netflix представил на YouTube трейлер предстоящего научно-фантастического сериала "Тихое море", созданного южнокорейским режиссером Чхве Хан Еном. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T06:14
2021-12-01T06:14
2021-12-01T06:14
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Netflix представил на YouTube трейлер предстоящего научно-фантастического сериала "Тихое море", созданного южнокорейским режиссером Чхве Хан Еном. Шоу основано на короткометражном фильме кинематографиста "The Sea of Tranquility" ("Море спокойствия"), который он позже переработал в многосерийный проект.Действие в триллере происходит в глубинах космоса. Группа астронавтов хочет получить образцы с заброшенной базы. Одну из главных ролей исполнил Кон Ю, известный зрителям по участию в фильме ужасов "Поезд в Пусан" и сериалу "Игра в кальмара". Другая ключевая роль досталась Пэ Ду На. Ранее актриса снялась в научно-фантастическом телесериале Netflix "Восьмое чувство". Премьера "Тихого моря" состоится 24 декабря на Netflix.
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РИА Новости
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южная корея, netflix, новости культуры, кино и сериалы, youtube
Вышел трейлер корейского научно-фантастического сериала "Тихое море"
Вышел трейлер нового корейского научно-фантастического сериала Netflix "Тихое море"
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Netflix представил на YouTube трейлер предстоящего научно-фантастического сериала "Тихое море", созданного южнокорейским режиссером Чхве Хан Еном.
Шоу основано на короткометражном фильме кинематографиста "The Sea of Tranquility" ("Море спокойствия"), который он позже переработал в многосерийный проект.
Действие в триллере происходит в глубинах космоса. Группа астронавтов хочет получить образцы с заброшенной базы.
Одну из главных ролей исполнил Кон Ю, известный зрителям по участию в фильме ужасов "Поезд в Пусан" и сериалу "Игра в кальмара". Другая ключевая роль досталась Пэ Ду На. Ранее актриса снялась в научно-фантастическом телесериале Netflix "Восьмое чувство".
Премьера "Тихого моря" состоится 24 декабря на Netflix.