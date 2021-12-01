https://ria.ru/20211201/trafik-1761526434.html

Билайн: мобильный интернет-трафик в Москве за год вырос на 60 процентов

Билайн: мобильный интернет-трафик в Москве за год вырос на 60 процентов - РИА Новости, 01.12.2021

Билайн: мобильный интернет-трафик в Москве за год вырос на 60 процентов

Трафик мобильного интернета среди абонентов билайн в Москве в 2021 году вырос на 60%, тогда как количество совершаемых по мобильной связи звонков увеличилось в... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T10:00

2021-12-01T10:00

2021-12-01T10:00

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Трафик мобильного интернета среди абонентов билайн в Москве в 2021 году вырос на 60%, тогда как количество совершаемых по мобильной связи звонков увеличилось в среднем на 46%, свидетельствуют результаты исследования сервиса "билайн.аналитика".Согласно исследованию, жители столицы младше 25 лет стали говорить по телефону в полтора раза больше, а мобильный интернет в этой возрастной категории стал популярнее в два раза.Исследование проведено среди абонентской базы билайн по всей России на начало IV квартала 2021 года. Результаты основаны на обработке обезличенного массива больших данных по потреблению интернет-трафика пользователями, давшими согласие на обработку данных, за октябрь 2021 года и аналогичный период 2020 года.Как указали в билайн, для улучшения стабильности работы голосовой связи и мобильного интернета за первую половину 2021 года компания построила в Москве и Московской области более 3 тысяч новых базовых станций. Годом ранее билайн поставил рекорд по темпу и объему строительства новой сети за всю историю компании в Москве. Объем инвестиций в 2020 году в развитие сети составил 15,5 миллиардов рублей – в несколько раз больше, чем в предыдущие годы.Кроме того, оператор увеличил покрытие и скорость мобильного интернета за счет перераспределения частотного диапазона, первым в столице полностью переведя диапазон 2100 из 3G в сеть 4G, что позволило увеличить среднюю скорость мобильного интернета более, чем на чем 30%, а пиковую скорость – до 350 Мбит/с.

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новости компаний - экономика, технологии, москва, билайн, мобильная связь, россия