Билайн: мобильный интернет-трафик в Москве за год вырос на 60 процентов
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Трафик мобильного интернета среди абонентов билайн в Москве в 2021 году вырос на 60%, тогда как количество совершаемых по мобильной связи звонков увеличилось в среднем на 46%, свидетельствуют результаты исследования сервиса "билайн.аналитика".
"За последний год трафик мобильного интернета в Москве вырос на 60%, тогда как звонить стали в среднем на 46% процентов больше. Мужчины в Москве стали звонить больше, чем женщины, однако по мобильному интернет-трафику женская половина москвичей обходит мужчин", – говорится в сообщении билайн.
Согласно исследованию, жители столицы младше 25 лет стали говорить по телефону в полтора раза больше, а мобильный интернет в этой возрастной категории стал популярнее в два раза.
"Абоненты в возрасте 25-45 лет, наоборот, больше предпочитают звонить, однако рост интернет-трафика тоже весьма значительный – на 43%. Среди тех, кому от 45 до 65 лет, рост интернет- и голосового трафика примерно одинаковый, на уровне 40% в течение года. В свою очередь, люди старше 65 лет стали гораздо активнее пользоваться услугами голосовой связи и мобильного интернета. Так, голосовой трафик среди таких клиентов билайн вырос за год на 53%, а потребление мобильного интернета выросло на 56%", – отметили в билайн.
Исследование проведено среди абонентской базы билайн по всей России на начало IV квартала 2021 года. Результаты основаны на обработке обезличенного массива больших данных по потреблению интернет-трафика пользователями, давшими согласие на обработку данных, за октябрь 2021 года и аналогичный период 2020 года.
Как указали в билайн, для улучшения стабильности работы голосовой связи и мобильного интернета за первую половину 2021 года компания построила в Москве и Московской области более 3 тысяч новых базовых станций. Годом ранее билайн поставил рекорд по темпу и объему строительства новой сети за всю историю компании в Москве. Объем инвестиций в 2020 году в развитие сети составил 15,5 миллиардов рублей – в несколько раз больше, чем в предыдущие годы.
Кроме того, оператор увеличил покрытие и скорость мобильного интернета за счет перераспределения частотного диапазона, первым в столице полностью переведя диапазон 2100 из 3G в сеть 4G, что позволило увеличить среднюю скорость мобильного интернета более, чем на чем 30%, а пиковую скорость – до 350 Мбит/с.