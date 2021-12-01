https://ria.ru/20211201/terminator-1761568434.html

В Вооруженных силах сформировали первую роту из БМПТ "Терминатор"

В Вооруженных силах сформировали первую роту из БМПТ "Терминатор" - РИА Новости, 01.12.2021

В Вооруженных силах сформировали первую роту из БМПТ "Терминатор"

Первое в Вооруженных силах РФ штатное подразделение, оснащенное боевыми машинами поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", сформировано в Центральном военном... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T05:09

2021-12-01T05:09

2021-12-01T05:09

безопасность

центральный военный округ

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Первое в Вооруженных силах РФ штатное подразделение, оснащенное боевыми машинами поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", сформировано в Центральном военном округе, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин."В соответствии с решением министра обороны и указанием начальника Генерального штаба в штат одного из танковых полков танковой дивизии военного округа введена первая в Вооруженных силах Российской Федерации штатная рота БМПТ из девяти боевых машин", - приводятся в сообщении ЦВО слова Лапина.Он отметил, что в июне 2022 года новая техника будет задействована в масштабных учениях, в которых будут исследовать возможности применения батальона БМПТ."Глубоко убежден, что эта техника будет успешно выполнять боевые задачи в общевойсковом бою и в соответствии с современными требованиями как наиболее эффективное огневое средство не только поддержки танков, но и для решения широкого спектра задач в горах и населенных пунктах", - сказал Лапин.ЦВО уточняет, что ранее БМПТ "Терминатор" успешно прошли опытную эксплуатацию и освоение военнослужащими. "Терминатор" - многоцелевая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. Машина способна поражать легкобронированные цели, танки и боевые машины пехоты, бороться с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.

https://ria.ru/20211115/snaryady-1759043969.html

россия

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2021

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безопасность, центральный военный округ, россия