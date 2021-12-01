https://ria.ru/20211201/tekhreglament-1761558374.html

Минфин предложил перенести вступление в силу техрегламента ЕАЭС по алкоголю

Минфин предложил перенести вступление в силу техрегламента ЕАЭС по алкоголю - РИА Новости, 01.12.2021

Минфин предложил перенести вступление в силу техрегламента ЕАЭС по алкоголю

Минфин РФ подготовил проект решения Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) для переноса срока вступления в силу технического регламента ЕАЭС о... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T00:07

2021-12-01T00:07

2021-12-01T00:07

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

евразийская экономическая комиссия

евразийский экономический союз

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минфин РФ подготовил проект решения Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) для переноса срока вступления в силу технического регламента ЕАЭС о безопасности алкоголя на 1 января 2024 года, проект решения согласован российской стороной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина."Минфин подготовил проект решения Совета Евразийской экономической комиссии о переносе срока вступления в силу технического регламента ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции". Принятый в 2018 году регламент содержит технические ошибки и неточности, которые, в том числе, могут привести к сложностям при производстве алкогольной продукции", - сообщили в министерстве."Учитывая недостаточность ранее установленного переходного периода для согласования и внесения изменений государствами-членами союза, проектом решения предлагается перенести срок вступления в силу регламента на 1 января 2024 года. Проект решения согласован российской стороной", - добавили в Минфине.В министерстве указали, что предложения о включении данного вопроса в повестку очередного заседания Совета ЕЭК будут направлены после его подписания.Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции устанавливает требования к алкоголю, которые станут обязательными для применения на территории стран союза. Изначально предполагалось, что документ вступит в силу с 9 января 2021 года, однако затем этот срок был перенесен на 1 января 2022 года. Ряд положений техрегламента вызвал критику со стороны отдельных участников алкогольного рынка.В частности, некоторые представители российской пивоваренной отрасли обращали внимание на различия между определением пива в техрегламенте и в российском законе о госрегулировании оборота алкоголя. Кроме того, российские виноделы также указывали на то, что ряд положений техрегламента расходится с российским законом о госрегулировании оборота алкоголя, также с законом о виноградарстве и виноделии.

https://ria.ru/20211129/alkogol-1761306986.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз, россия