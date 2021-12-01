Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211201/tekhreglament-1761558374.html
Минфин предложил перенести вступление в силу техрегламента ЕАЭС по алкоголю
Минфин предложил перенести вступление в силу техрегламента ЕАЭС по алкоголю - РИА Новости, 01.12.2021
Минфин предложил перенести вступление в силу техрегламента ЕАЭС по алкоголю
Минфин РФ подготовил проект решения Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) для переноса срока вступления в силу технического регламента ЕАЭС о... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T00:07
2021-12-01T00:07
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
евразийская экономическая комиссия
евразийский экономический союз
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149860/60/1498606057_0:190:2967:1859_1920x0_80_0_0_55fa02d9a911e685d0df117880a8026a.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минфин РФ подготовил проект решения Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) для переноса срока вступления в силу технического регламента ЕАЭС о безопасности алкоголя на 1 января 2024 года, проект решения согласован российской стороной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина."Минфин подготовил проект решения Совета Евразийской экономической комиссии о переносе срока вступления в силу технического регламента ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции". Принятый в 2018 году регламент содержит технические ошибки и неточности, которые, в том числе, могут привести к сложностям при производстве алкогольной продукции", - сообщили в министерстве."Учитывая недостаточность ранее установленного переходного периода для согласования и внесения изменений государствами-членами союза, проектом решения предлагается перенести срок вступления в силу регламента на 1 января 2024 года. Проект решения согласован российской стороной", - добавили в Минфине.В министерстве указали, что предложения о включении данного вопроса в повестку очередного заседания Совета ЕЭК будут направлены после его подписания.Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции устанавливает требования к алкоголю, которые станут обязательными для применения на территории стран союза. Изначально предполагалось, что документ вступит в силу с 9 января 2021 года, однако затем этот срок был перенесен на 1 января 2022 года. Ряд положений техрегламента вызвал критику со стороны отдельных участников алкогольного рынка.В частности, некоторые представители российской пивоваренной отрасли обращали внимание на различия между определением пива в техрегламенте и в российском законе о госрегулировании оборота алкоголя. Кроме того, российские виноделы также указывали на то, что ряд положений техрегламента расходится с российским законом о госрегулировании оборота алкоголя, также с законом о виноградарстве и виноделии.
https://ria.ru/20211129/alkogol-1761306986.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149860/60/1498606057_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_0fe4008258631f7f1820fe6742424292.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, министерство финансов рф (минфин россии), евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз, россия
00:07 01.12.2021
 
Минфин предложил перенести вступление в силу техрегламента ЕАЭС по алкоголю

Минфин предложил перенести вступление в силу техрегламента ЕАЭС по алкоголю на 2024 год

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкСотрудница супермаркета в алкогольном отделе
Сотрудница супермаркета в алкогольном отделе - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минфин РФ подготовил проект решения Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) для переноса срока вступления в силу технического регламента ЕАЭС о безопасности алкоголя на 1 января 2024 года, проект решения согласован российской стороной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина.
"Минфин подготовил проект решения Совета Евразийской экономической комиссии о переносе срока вступления в силу технического регламента ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции". Принятый в 2018 году регламент содержит технические ошибки и неточности, которые, в том числе, могут привести к сложностям при производстве алкогольной продукции", - сообщили в министерстве.
"Учитывая недостаточность ранее установленного переходного периода для согласования и внесения изменений государствами-членами союза, проектом решения предлагается перенести срок вступления в силу регламента на 1 января 2024 года. Проект решения согласован российской стороной", - добавили в Минфине.
В министерстве указали, что предложения о включении данного вопроса в повестку очередного заседания Совета ЕЭК будут направлены после его подписания.
Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции устанавливает требования к алкоголю, которые станут обязательными для применения на территории стран союза. Изначально предполагалось, что документ вступит в силу с 9 января 2021 года, однако затем этот срок был перенесен на 1 января 2022 года. Ряд положений техрегламента вызвал критику со стороны отдельных участников алкогольного рынка.
В частности, некоторые представители российской пивоваренной отрасли обращали внимание на различия между определением пива в техрегламенте и в российском законе о госрегулировании оборота алкоголя. Кроме того, российские виноделы также указывали на то, что ряд положений техрегламента расходится с российским законом о госрегулировании оборота алкоголя, также с законом о виноградарстве и виноделии.
Два бокала красного и белого вина - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 16:56
Союз виноделов призвал отложить вступление в силу техрегламента по алкоголю
 
ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Евразийская экономическая комиссияЕвразийский экономический союзРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28В Крыму оценили значение возможного визита Лукашенко
02:20Делегация США и талибы провели переговоры в Катаре
02:17Блинкен и генсек НАТО обсудили поддержку Украины из-за "российской угрозы"
02:17Адвокат объяснила, как быть, если продавец требует наличные, а у вас их нет
02:08Глава ВВС США заявил о гонке вооружений с Китаем
02:08Развеян миф об аккумуляторе смартфона
01:56Глава МИД Британии прокатилась на танке НАТО в Эстонии
01:56Львовский журналист призвал ликвидировать должность Зеленского
01:48На Камчатке напавшую с ножом на брата девушку признали вменяемой
01:32Полиция уточнила число пострадавших при стрельбе в школе в Мичигане
01:25Индексация пенсий и QR-коды: что изменилось в жизни россиян с 1 декабря
01:20Кулеба пригрозил Белоруссии в случае признания Крыма российским
01:16Автоэксперт объяснил, как выбрать правильный привод для авто
00:56Пушков дал Украине совет после предупреждения Путина
00:53В Польше продлили запрет посещения территорий на границе с Белоруссией
00:49Израиль не сможет открыть границы привитым "Спутником V" из-за "омикрона"
00:43Доступ россиян к социально значимым сайтам стал бесплатным
00:36Операторы связи начали проверку регистрации корпоративных sim-карт
00:33В Нью-Йорке состоялась премьера нового фильма Стивена Спилберга
00:33В России ввели досудебную блокировку сайтов, рекламирующих финпирамиды
Лента новостейМолния
В Крыму оценили значение возможного визита ЛукашенкоДелегация США и талибы провели переговоры в КатареБлинкен и генсек НАТО обсудили поддержку Украины из-за "российской угрозы"Адвокат объяснила, как быть, если продавец требует наличные, а у вас их нетГлава ВВС США заявил о гонке вооружений с КитаемРазвеян миф об аккумуляторе смартфонаГлава МИД Британии прокатилась на танке НАТО в ЭстонииЛьвовский журналист призвал ликвидировать должность ЗеленскогоНа Камчатке напавшую с ножом на брата девушку признали вменяемойПолиция уточнила число пострадавших при стрельбе в школе в МичиганеИндексация пенсий и QR-коды: что изменилось в жизни россиян с 1 декабряКулеба пригрозил Белоруссии в случае признания Крыма российскимАвтоэксперт объяснил, как выбрать правильный привод для автоПушков дал Украине совет после предупреждения ПутинаВ Польше продлили запрет посещения территорий на границе с БелоруссиейИзраиль не сможет открыть границы привитым "Спутником V" из-за "омикрона"Доступ россиян к социально значимым сайтам стал бесплатнымОператоры связи начали проверку регистрации корпоративных sim-картВ Нью-Йорке состоялась премьера нового фильма Стивена СпилбергаВ России ввели досудебную блокировку сайтов, рекламирующих финпирамиды