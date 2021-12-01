https://ria.ru/20211201/teatr-1761525699.html

"Мастер и Маргарита" в Большом и Театре наций: эти и другие яркие премьеры

"Мастер и Маргарита" в Большом и Театре наций: эти и другие яркие премьеры - РИА Новости, 01.12.2021

"Мастер и Маргарита" в Большом и Театре наций: эти и другие яркие премьеры

В декабре зрителей ждут необычные и провокационные проекты. "Мастера и Маргариту" в ГАБТе покажут в бассейне, а в Театре наций — сыграют в масках. "Антигону"... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T08:00

2021-12-01T08:00

2021-12-01T10:39

евгений цыганов

культура

пермь

пермский театр оперы и балета

федор достоевский

музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко

театр на таганке

театр кукол имени с. в. образцова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761492100_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fbd75ecad2fd9cf220673ed2c3f1b2a.jpg

МОСКВА, 1 дек— РИА Новости, Анна Нехаева. В декабре зрителей ждут необычные и провокационные проекты. "Мастера и Маргариту" в ГАБТе покажут в бассейне, а в Театре наций — сыграют в масках. "Антигону" интерпретируют в Театре Ермоловой, миллениалы станут героями в Театре на Таганке, Цыганов представит кукольное путешествие в Театре Образцова. О лучших спектаклях декабря — в материале РИА Новости.Булгаков в бассейнеВ Большом — премьера балета "Мастер и Маргарита" на музыку Альфреда Шнитке и Милко Лазара. Ставит словенский хореограф румынского происхождения Эдвард Клюг. За сценографию отвечает Марко Япель, а за костюмы — Лео Кулаш.В театре отмечают, что постановка символична: 85 лет назад Михаил Булгаков поступил на службу в Большой театр литературным консультантом и либреттистом.В XXI веке "каверзный" роман показывают на Новой сцене и перемещают все действие в бассейн.Репетируют три состава. Партию Мастера — Артем Овчаренко, Денис Савин, Игорь Цвирко, Маргариты — Мария Виноградова, Екатерина Крысанова, Ольга Смирнова. В Воланда перевоплотятся Артемий Беляков, Владислав Лантратов, Семен Чудин.Премьерные спектакли пройдут 1-5 декабря."Мастер и Маргарита" Лепажа — в Театре нацийКанадский режиссер Робер Лепаж представит свою версию "Мастера и Маргариты" на Основной сцене Театра наций с Чулпан Хаматовой, Евгением Мироновым, Виктором Вержбицким, Андреем Смоляковым.Это вторая работа Лепажа в театре. Первой была постановка "Гамлет|Коллаж" в 2013-м с Мироновым, который исполнил все роли шекспировской трагедии.Лепаж не изменяет себе и в новой постановке. Как всегда, использует широкий набор визуальных средств. В театре отметили, что канадские специалисты спроектировали сложную машинерию, из-за которой пришлось поднять планшет сцены Театра Наций на 60 сантиметров. Так появилось дополнительное пространство для некоторых спецэффектов.Художником по костюмам стала Виктория Севрюкова. Для спектакля создали более ста комплектов одежды и обуви, а еще маски, чтобы артисты могли исполнять по несколько ролей.Премьера намечена на 9, 10, 11 декабря.Своя "Антигона" в ЕрмоловойНа Новой сцене Театра Ермоловой — "Антигона" в постановке Владимира Киммельмана, интерпретируют версию Жана Ануя (по мотивам классического произведения Софокла).В центре сюжета — миф про сына царя Эдипа, который после смерти отца сражался за власть с родным братом. В постановке авторы поднимают темы судьбы и воли, рассуждают о том, на что человек готов пойти ради любви.В спектакле играют Дарья Мельникова, Анна Вардеванян, Борис Миронов.Премьера намечена на 2 и 3 декабря.Миллениалы на ТаганкеВ Театре на Таганке в постановке "Урожай" по пьесе Павла Пряжко задумываются о том, когда и как человек становится по-настоящему взрослым. Над спектаклем работают лауреаты "Золотой маски" — режиссер Марфа Горвиц и хореограф Анна Абалихина.По сюжету четверо молодых людей отправляются собирать урожай яблок, но их инфантильность, страх перед неизвестностью и отсутствие реального опыта доводят ситуацию до абсурда. Персонажи не в состоянии решить элементарные задачи — коллективно обсуждают, куда положить яблоко и спелое ли оно.По словам Горвиц, "Урожай" поразил ее тем, что в пьесе откровенно и правдиво показана современная реальность, в которой живущая в гаджетах молодежь оказывается беспомощной перед проблемами зрелой жизни. В спектакле эти идеи гиперболизируют: предлагают зрителям представить, что мы находимся в 3021 году, где нет ничего натурального.Ирина Апексимова рассматривает "Урожай" как комедию, иронизирующую над разницей поколений Y и Z.Премьерные показы пройдут 2 и 3 декабря.Цыганов у ОбразцоваПремьера спектакля "Я, Сергей Образцов" с Евгением Цыгановым в главной роли обещает стать настоящим кукольным путешествием через ХХ век.Проект — по книгам Образцова и воспоминаниям современников. Куклы создадут образы маленького, взрослого, зрелого Образцова, Любови Орловой, Утесова, Михоэлса и многих знаменитостей.Режиссером-постановщиком выступает Екатерина Образцова, внучка известного актера и театрального деятеля.Премьера намечена на 21 декабря.Достоевский у СтаниславскогоЗавершающей премьерой года в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко станет проект "Достоевский. Круг внимания" к 200-летию со дня рождения писателя.В рамках первого выпуска лаборатории покажут работы "Раскольникофф", "Князь Мышкин", "Братья Карамазовы", "Белые ночи", "Игрок", "Преступление и наказание", "Елка".Художественный руководитель лаборатории — Александр Титель, музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Ариф Дадашев.Спектакли пройдут 12 и 13 декабря на Малой сцене театра.Кафка в АлександринкеВ первую неделю декабря на Основной сцене Александринского театра — спектакль Аттилы Виднянского по мотивам романа Франца Кафки "Процесс"."Это второй проект, над которым работает в Александринском театре один из лидеров современной европейской сцены, худрук Венгерского национального театра Аттила Виднянский, — рассказывают в театре. — Первым в 2016-м стал спектакль по роману Достоевского "Преступление и наказание".Виднянский называет главного героя романа Йозефа К. Гамлетом XX века, а теперь уже и XXI века, погружает героев в особую, кафкианскую реальность, переплетает мотивы суда земного и небесного, темы невиновности и поиска вины.За сценографию и костюмы отвечала Мария Трегубова. В постановке заняты ведущие и молодые артисты Александринки: Иван Трус, Юлия и Олеся Соколовы, Елена Немзер, Игорь Волков.Во время спектакля звучат фрагменты из произведений Кшиштофа Пендерецкого, Иоганна Себастьяна Баха, Арво Пярта, The Beatles.Премьера намечена на 3, 4, 5 декабря."Фауст" в ПермиПод занавес года Пермский театр оперы и балета представляет "Фауста" Шарля Гуно в прочтении Василия Бархатова. Это дебют режиссера на сцене Пермской оперы.Режиссер исходит из утверждения, что у каждого человека есть своя темная сторона — как у луны. "Вот и один из главных героев спектакля вроде бы несет миру правду, разоблачая зло, открывая истинное его лицо, борется, мстит за близкого человека — но заходит слишком далеко", — поясняет он.В итоге получается как у Ницше: "Если долго всматриваться в бездну, то бездна начинает всматриваться в тебя".Под руководством главного дирижера Пермской оперы Артема Абашева партии готовят солисты Борис Рудак, Сергей Кузьмин, Ангелос Самардзис, Данис Хузин, Утарид Мирзамова, Эгле Стундзяйте.Премьерный блок постановок намечен на 18-22 декабря.

https://ria.ru/20211101/teatr-1756899529.html

https://ria.ru/20211102/kino-1757235169.html

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евгений цыганов, пермь, пермский театр оперы и балета, федор достоевский, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, театр на таганке, театр кукол имени с. в. образцова, александринский театр, the beatles, евгений миронов, театр наций, ирина апексимова, чулпан хаматова, московский драматический театр имени м. н. ермоловой, борис миронов, знаменитости, ольга смирнова, фридрих ницше, куда сходить , куда поехать в выходные