"Мастер и Маргарита" в Большом и Театре наций: эти и другие яркие премьеры

МОСКВА, 1 дек— РИА Новости, Анна Нехаева. В декабре зрителей ждут необычные и провокационные проекты. "Мастера и Маргариту" в ГАБТе покажут в бассейне, а в Театре наций — сыграют в масках. "Антигону" интерпретируют в Театре Ермоловой, миллениалы станут героями в Театре на Таганке, Цыганов представит кукольное путешествие в Театре Образцова. О лучших спектаклях декабря — в материале РИА Новости.Булгаков в бассейнеВ Большом — премьера балета "Мастер и Маргарита" на музыку Альфреда Шнитке и Милко Лазара. Ставит словенский хореограф румынского происхождения Эдвард Клюг. За сценографию отвечает Марко Япель, а за костюмы — Лео Кулаш.В театре отмечают, что постановка символична: 85 лет назад Михаил Булгаков поступил на службу в Большой театр литературным консультантом и либреттистом.В XXI веке "каверзный" роман показывают на Новой сцене и перемещают все действие в бассейн.Репетируют три состава. Партию Мастера — Артем Овчаренко, Денис Савин, Игорь Цвирко, Маргариты — Мария Виноградова, Екатерина Крысанова, Ольга Смирнова. В Воланда перевоплотятся Артемий Беляков, Владислав Лантратов, Семен Чудин.Премьерные спектакли пройдут 1-5 декабря."Мастер и Маргарита" Лепажа — в Театре нацийКанадский режиссер Робер Лепаж представит свою версию "Мастера и Маргариты" на Основной сцене Театра наций с Чулпан Хаматовой, Евгением Мироновым, Виктором Вержбицким, Андреем Смоляковым.Это вторая работа Лепажа в театре. Первой была постановка "Гамлет|Коллаж" в 2013-м с Мироновым, который исполнил все роли шекспировской трагедии.Лепаж не изменяет себе и в новой постановке. Как всегда, использует широкий набор визуальных средств. В театре отметили, что канадские специалисты спроектировали сложную машинерию, из-за которой пришлось поднять планшет сцены Театра Наций на 60 сантиметров. Так появилось дополнительное пространство для некоторых спецэффектов.Художником по костюмам стала Виктория Севрюкова. Для спектакля создали более ста комплектов одежды и обуви, а еще маски, чтобы артисты могли исполнять по несколько ролей.Премьера намечена на 9, 10, 11 декабря.Своя "Антигона" в ЕрмоловойНа Новой сцене Театра Ермоловой — "Антигона" в постановке Владимира Киммельмана, интерпретируют версию Жана Ануя (по мотивам классического произведения Софокла).В центре сюжета — миф про сына царя Эдипа, который после смерти отца сражался за власть с родным братом. В постановке авторы поднимают темы судьбы и воли, рассуждают о том, на что человек готов пойти ради любви.В спектакле играют Дарья Мельникова, Анна Вардеванян, Борис Миронов.Премьера намечена на 2 и 3 декабря.Миллениалы на ТаганкеВ Театре на Таганке в постановке "Урожай" по пьесе Павла Пряжко задумываются о том, когда и как человек становится по-настоящему взрослым. Над спектаклем работают лауреаты "Золотой маски" — режиссер Марфа Горвиц и хореограф Анна Абалихина.По сюжету четверо молодых людей отправляются собирать урожай яблок, но их инфантильность, страх перед неизвестностью и отсутствие реального опыта доводят ситуацию до абсурда. Персонажи не в состоянии решить элементарные задачи — коллективно обсуждают, куда положить яблоко и спелое ли оно.По словам Горвиц, "Урожай" поразил ее тем, что в пьесе откровенно и правдиво показана современная реальность, в которой живущая в гаджетах молодежь оказывается беспомощной перед проблемами зрелой жизни. В спектакле эти идеи гиперболизируют: предлагают зрителям представить, что мы находимся в 3021 году, где нет ничего натурального.Ирина Апексимова рассматривает "Урожай" как комедию, иронизирующую над разницей поколений Y и Z.Премьерные показы пройдут 2 и 3 декабря.Цыганов у ОбразцоваПремьера спектакля "Я, Сергей Образцов" с Евгением Цыгановым в главной роли обещает стать настоящим кукольным путешествием через ХХ век.Проект — по книгам Образцова и воспоминаниям современников. Куклы создадут образы маленького, взрослого, зрелого Образцова, Любови Орловой, Утесова, Михоэлса и многих знаменитостей.Режиссером-постановщиком выступает Екатерина Образцова, внучка известного актера и театрального деятеля.Премьера намечена на 21 декабря.Достоевский у СтаниславскогоЗавершающей премьерой года в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко станет проект "Достоевский. Круг внимания" к 200-летию со дня рождения писателя.В рамках первого выпуска лаборатории покажут работы "Раскольникофф", "Князь Мышкин", "Братья Карамазовы", "Белые ночи", "Игрок", "Преступление и наказание", "Елка".Художественный руководитель лаборатории — Александр Титель, музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Ариф Дадашев.Спектакли пройдут 12 и 13 декабря на Малой сцене театра.Кафка в АлександринкеВ первую неделю декабря на Основной сцене Александринского театра — спектакль Аттилы Виднянского по мотивам романа Франца Кафки "Процесс"."Это второй проект, над которым работает в Александринском театре один из лидеров современной европейской сцены, худрук Венгерского национального театра Аттила Виднянский, — рассказывают в театре. — Первым в 2016-м стал спектакль по роману Достоевского "Преступление и наказание".Виднянский называет главного героя романа Йозефа К. Гамлетом XX века, а теперь уже и XXI века, погружает героев в особую, кафкианскую реальность, переплетает мотивы суда земного и небесного, темы невиновности и поиска вины.За сценографию и костюмы отвечала Мария Трегубова. В постановке заняты ведущие и молодые артисты Александринки: Иван Трус, Юлия и Олеся Соколовы, Елена Немзер, Игорь Волков.Во время спектакля звучат фрагменты из произведений Кшиштофа Пендерецкого, Иоганна Себастьяна Баха, Арво Пярта, The Beatles.Премьера намечена на 3, 4, 5 декабря."Фауст" в ПермиПод занавес года Пермский театр оперы и балета представляет "Фауста" Шарля Гуно в прочтении Василия Бархатова. Это дебют режиссера на сцене Пермской оперы.Режиссер исходит из утверждения, что у каждого человека есть своя темная сторона — как у луны. "Вот и один из главных героев спектакля вроде бы несет миру правду, разоблачая зло, открывая истинное его лицо, борется, мстит за близкого человека — но заходит слишком далеко", — поясняет он.В итоге получается как у Ницше: "Если долго всматриваться в бездну, то бездна начинает всматриваться в тебя".Под руководством главного дирижера Пермской оперы Артема Абашева партии готовят солисты Борис Рудак, Сергей Кузьмин, Ангелос Самардзис, Данис Хузин, Утарид Мирзамова, Эгле Стундзяйте.Премьерный блок постановок намечен на 18-22 декабря.
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МОСКВА, 1 дек— РИА Новости, Анна Нехаева. В декабре зрителей ждут необычные и провокационные проекты. "Мастера и Маргариту" в ГАБТе покажут в бассейне, а в Театре наций — сыграют в масках. "Антигону" интерпретируют в Театре Ермоловой, миллениалы станут героями в Театре на Таганке, Цыганов представит кукольное путешествие в Театре Образцова. О лучших спектаклях декабря — в материале РИА Новости.
Булгаков в бассейне
В Большом — премьера балета "Мастер и Маргарита" на музыку Альфреда Шнитке и Милко Лазара. Ставит словенский хореограф румынского происхождения Эдвард Клюг. За сценографию отвечает Марко Япель, а за костюмы — Лео Кулаш.
В театре отмечают, что постановка символична: 85 лет назад Михаил Булгаков поступил на службу в Большой театр литературным консультантом и либреттистом.
В XXI веке "каверзный" роман показывают на Новой сцене и перемещают все действие в бассейн.
"Я был уверен, что мы должны выбрать одно место действия, а не визуализировать разные. Пустой бассейн, вокруг — множество дверей, ведущих в кабинки для переодевания. Вот что даст возможность отправиться по всем адресам и перечесть все главы книги", — отмечает режиссер.
Репетируют три состава. Партию Мастера — Артем Овчаренко, Денис Савин, Игорь Цвирко, Маргариты — Мария Виноградова, Екатерина Крысанова, Ольга Смирнова. В Воланда перевоплотятся Артемий Беляков, Владислав Лантратов, Семен Чудин.
Это вторая работа Лепажа в театре. Первой была постановка "Гамлет|Коллаж" в 2013-м с Мироновым, который исполнил все роли шекспировской трагедии.
"Мастер и Маргарита" — история любви, политическая и социальная сатира, пародийная комедия и фантастическая сказка, — говорит Лепаж. — Для театрального режиссера приспособить этот литературный памятник к сцене — более, чем вызов. Это реальная опасность, риск без полумер, который приводит только к выходу за рамки привычного, поиску новаторских решений и взлому традиционных кодов повествования".
Лепаж не изменяет себе и в новой постановке. Как всегда, использует широкий набор визуальных средств. В театре отметили, что канадские специалисты спроектировали сложную машинерию, из-за которой пришлось поднять планшет сцены Театра Наций на 60 сантиметров. Так появилось дополнительное пространство для некоторых спецэффектов.
В центре сюжета — миф про сына царя Эдипа, который после смерти отца сражался за власть с родным братом. В постановке авторы поднимают темы судьбы и воли, рассуждают о том, на что человек готов пойти ради любви.
"Перечитав "Антигону" Ануя, я понял — актуальнее пьесу сейчас тяжело найти. Ощущение, что она написана сегодня. Написана красиво и мощно. Кроме того, чем тяжелее материал, тем мне, как режиссеру, интереснее работать. У нас собралась классная постановочная команда", — признается Владимир Киммельман.
В спектакле играют Дарья Мельникова, Анна Вардеванян, Борис Миронов.
Премьера намечена на 2 и 3 декабря.
Миллениалы на Таганке
В Театре на Таганке в постановке "Урожай" по пьесе Павла Пряжко задумываются о том, когда и как человек становится по-настоящему взрослым. Над спектаклем работают лауреаты "Золотой маски" — режиссер Марфа Горвиц и хореограф Анна Абалихина.
По сюжету четверо молодых людей отправляются собирать урожай яблок, но их инфантильность, страх перед неизвестностью и отсутствие реального опыта доводят ситуацию до абсурда. Персонажи не в состоянии решить элементарные задачи — коллективно обсуждают, куда положить яблоко и спелое ли оно.
По словам Горвиц, "Урожай" поразил ее тем, что в пьесе откровенно и правдиво показана современная реальность, в которой живущая в гаджетах молодежь оказывается беспомощной перед проблемами зрелой жизни. В спектакле эти идеи гиперболизируют: предлагают зрителям представить, что мы находимся в 3021 году, где нет ничего натурального.
Ирина Апексимова рассматривает "Урожай" как комедию, иронизирующую над разницей поколений Y и Z.
"Постановка показывает персонажей не только в качестве дополнения к гаджетам, она открывает их забавные и трогательные качества: наивность, доверчивость и легкость, с которой они считают себя центром вселенной", — говорит Апексимова.
Премьерные показы пройдут 2 и 3 декабря.
Цыганов у Образцова
Премьера спектакля "Я, Сергей Образцов" с Евгением Цыгановым в главной роли обещает стать настоящим кукольным путешествием через ХХ век.
"Театр инициировал собственную творческую лабораторию для молодых режиссеров, участники которой работают с труппой и музыкантами МАМТ. Они представят свои постановки — отрывки из опер по мотивам произведений Достоевского", — поясняют в пресс-службе.
В рамках первого выпуска лаборатории покажут работы "Раскольникофф", "Князь Мышкин", "Братья Карамазовы", "Белые ночи", "Игрок", "Преступление и наказание", "Елка".
"Это второй проект, над которым работает в Александринском театре один из лидеров современной европейской сцены, худрук Венгерского национального театра Аттила Виднянский, — рассказывают в театре. — Первым в 2016-м стал спектакль по роману Достоевского "Преступление и наказание".
Виднянский называет главного героя романа Йозефа К. Гамлетом XX века, а теперь уже и XXI века, погружает героев в особую, кафкианскую реальность, переплетает мотивы суда земного и небесного, темы невиновности и поиска вины.
За сценографию и костюмы отвечала Мария Трегубова. В постановке заняты ведущие и молодые артисты Александринки: Иван Трус, Юлия и Олеся Соколовы, Елена Немзер, Игорь Волков.
Во время спектакля звучат фрагменты из произведений Кшиштофа Пендерецкого, Иоганна Себастьяна Баха, Арво Пярта, The Beatles.
Премьера намечена на 3, 4, 5 декабря.
"Фауст" в Перми
Под занавес года Пермский театр оперы и балета представляет "Фауста" Шарля Гуно в прочтении Василия Бархатова. Это дебют режиссера на сцене Пермской оперы.
"Мне всегда казалось, что музыка оперы Гуно слишком прекрасна для жуткого текста Гете — хотя и во французском переводе, и в версии либреттистов Жюля Барбье и Мишеля Карре он уже сам по себе звучит сильно милее, чем в подлиннике, — рассуждает Бархатов. — Драма Гете — страшное, многослойное, сложносочиненное повествование, которое Гуно излишне романтизирует".
Режиссер исходит из утверждения, что у каждого человека есть своя темная сторона — как у луны. "Вот и один из главных героев спектакля вроде бы несет миру правду, разоблачая зло, открывая истинное его лицо, борется, мстит за близкого человека — но заходит слишком далеко", — поясняет он.
В итоге получается как у Ницше: "Если долго всматриваться в бездну, то бездна начинает всматриваться в тебя".
Под руководством главного дирижера Пермской оперы Артема Абашева партии готовят солисты Борис Рудак, Сергей Кузьмин, Ангелос Самардзис, Данис Хузин, Утарид Мирзамова, Эгле Стундзяйте.
Премьерный блок постановок намечен на 18-22 декабря.
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