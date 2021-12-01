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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211201/teatr-1761525699.html
"Мастер и Маргарита" в Большом и Театре наций: эти и другие яркие премьеры
"Мастер и Маргарита" в Большом и Театре наций: эти и другие яркие премьеры - РИА Новости, 01.12.2021
"Мастер и Маргарита" в Большом и Театре наций: эти и другие яркие премьеры
В декабре зрителей ждут необычные и провокационные проекты. "Мастера и Маргариту" в ГАБТе покажут в бассейне, а в Театре наций — сыграют в масках. "Антигону"... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T08:00
2021-12-01T10:39
евгений цыганов
культура
пермь
пермский театр оперы и балета
федор достоевский
музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко
театр на таганке
театр кукол имени с. в. образцова
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МОСКВА, 1 дек— РИА Новости, Анна Нехаева. В декабре зрителей ждут необычные и провокационные проекты. "Мастера и Маргариту" в ГАБТе покажут в бассейне, а в Театре наций — сыграют в масках. "Антигону" интерпретируют в Театре Ермоловой, миллениалы станут героями в Театре на Таганке, Цыганов представит кукольное путешествие в Театре Образцова. О лучших спектаклях декабря — в материале РИА Новости.Булгаков в бассейнеВ Большом — премьера балета "Мастер и Маргарита" на музыку Альфреда Шнитке и Милко Лазара. Ставит словенский хореограф румынского происхождения Эдвард Клюг. За сценографию отвечает Марко Япель, а за костюмы — Лео Кулаш.В театре отмечают, что постановка символична: 85 лет назад Михаил Булгаков поступил на службу в Большой театр литературным консультантом и либреттистом.В XXI веке "каверзный" роман показывают на Новой сцене и перемещают все действие в бассейн.Репетируют три состава. Партию Мастера — Артем Овчаренко, Денис Савин, Игорь Цвирко, Маргариты — Мария Виноградова, Екатерина Крысанова, Ольга Смирнова. В Воланда перевоплотятся Артемий Беляков, Владислав Лантратов, Семен Чудин.Премьерные спектакли пройдут 1-5 декабря."Мастер и Маргарита" Лепажа — в Театре нацийКанадский режиссер Робер Лепаж представит свою версию "Мастера и Маргариты" на Основной сцене Театра наций с Чулпан Хаматовой, Евгением Мироновым, Виктором Вержбицким, Андреем Смоляковым.Это вторая работа Лепажа в театре. Первой была постановка "Гамлет|Коллаж" в 2013-м с Мироновым, который исполнил все роли шекспировской трагедии.Лепаж не изменяет себе и в новой постановке. Как всегда, использует широкий набор визуальных средств. В театре отметили, что канадские специалисты спроектировали сложную машинерию, из-за которой пришлось поднять планшет сцены Театра Наций на 60 сантиметров. Так появилось дополнительное пространство для некоторых спецэффектов.Художником по костюмам стала Виктория Севрюкова. Для спектакля создали более ста комплектов одежды и обуви, а еще маски, чтобы артисты могли исполнять по несколько ролей.Премьера намечена на 9, 10, 11 декабря.Своя "Антигона" в ЕрмоловойНа Новой сцене Театра Ермоловой — "Антигона" в постановке Владимира Киммельмана, интерпретируют версию Жана Ануя (по мотивам классического произведения Софокла).В центре сюжета — миф про сына царя Эдипа, который после смерти отца сражался за власть с родным братом. В постановке авторы поднимают темы судьбы и воли, рассуждают о том, на что человек готов пойти ради любви.В спектакле играют Дарья Мельникова, Анна Вардеванян, Борис Миронов.Премьера намечена на 2 и 3 декабря.Миллениалы на ТаганкеВ Театре на Таганке в постановке "Урожай" по пьесе Павла Пряжко задумываются о том, когда и как человек становится по-настоящему взрослым. Над спектаклем работают лауреаты "Золотой маски" — режиссер Марфа Горвиц и хореограф Анна Абалихина.По сюжету четверо молодых людей отправляются собирать урожай яблок, но их инфантильность, страх перед неизвестностью и отсутствие реального опыта доводят ситуацию до абсурда. Персонажи не в состоянии решить элементарные задачи — коллективно обсуждают, куда положить яблоко и спелое ли оно.По словам Горвиц, "Урожай" поразил ее тем, что в пьесе откровенно и правдиво показана современная реальность, в которой живущая в гаджетах молодежь оказывается беспомощной перед проблемами зрелой жизни. В спектакле эти идеи гиперболизируют: предлагают зрителям представить, что мы находимся в 3021 году, где нет ничего натурального.Ирина Апексимова рассматривает "Урожай" как комедию, иронизирующую над разницей поколений Y и Z.Премьерные показы пройдут 2 и 3 декабря.Цыганов у ОбразцоваПремьера спектакля "Я, Сергей Образцов" с Евгением Цыгановым в главной роли обещает стать настоящим кукольным путешествием через ХХ век.Проект — по книгам Образцова и воспоминаниям современников. Куклы создадут образы маленького, взрослого, зрелого Образцова, Любови Орловой, Утесова, Михоэлса и многих знаменитостей.Режиссером-постановщиком выступает Екатерина Образцова, внучка известного актера и театрального деятеля.Премьера намечена на 21 декабря.Достоевский у СтаниславскогоЗавершающей премьерой года в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко станет проект "Достоевский. Круг внимания" к 200-летию со дня рождения писателя.В рамках первого выпуска лаборатории покажут работы "Раскольникофф", "Князь Мышкин", "Братья Карамазовы", "Белые ночи", "Игрок", "Преступление и наказание", "Елка".Художественный руководитель лаборатории — Александр Титель, музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Ариф Дадашев.Спектакли пройдут 12 и 13 декабря на Малой сцене театра.Кафка в АлександринкеВ первую неделю декабря на Основной сцене Александринского театра — спектакль Аттилы Виднянского по мотивам романа Франца Кафки "Процесс"."Это второй проект, над которым работает в Александринском театре один из лидеров современной европейской сцены, худрук Венгерского национального театра Аттила Виднянский, — рассказывают в театре. — Первым в 2016-м стал спектакль по роману Достоевского "Преступление и наказание".Виднянский называет главного героя романа Йозефа К. Гамлетом XX века, а теперь уже и XXI века, погружает героев в особую, кафкианскую реальность, переплетает мотивы суда земного и небесного, темы невиновности и поиска вины.За сценографию и костюмы отвечала Мария Трегубова. В постановке заняты ведущие и молодые артисты Александринки: Иван Трус, Юлия и Олеся Соколовы, Елена Немзер, Игорь Волков.Во время спектакля звучат фрагменты из произведений Кшиштофа Пендерецкого, Иоганна Себастьяна Баха, Арво Пярта, The Beatles.Премьера намечена на 3, 4, 5 декабря."Фауст" в ПермиПод занавес года Пермский театр оперы и балета представляет "Фауста" Шарля Гуно в прочтении Василия Бархатова. Это дебют режиссера на сцене Пермской оперы.Режиссер исходит из утверждения, что у каждого человека есть своя темная сторона — как у луны. "Вот и один из главных героев спектакля вроде бы несет миру правду, разоблачая зло, открывая истинное его лицо, борется, мстит за близкого человека — но заходит слишком далеко", — поясняет он.В итоге получается как у Ницше: "Если долго всматриваться в бездну, то бездна начинает всматриваться в тебя".Под руководством главного дирижера Пермской оперы Артема Абашева партии готовят солисты Борис Рудак, Сергей Кузьмин, Ангелос Самардзис, Данис Хузин, Утарид Мирзамова, Эгле Стундзяйте.Премьерный блок постановок намечен на 18-22 декабря.
https://ria.ru/20211101/teatr-1756899529.html
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евгений цыганов, пермь, пермский театр оперы и балета, федор достоевский, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, театр на таганке, театр кукол имени с. в. образцова, александринский театр, the beatles, евгений миронов, театр наций, ирина апексимова, чулпан хаматова, московский драматический театр имени м. н. ермоловой, борис миронов, знаменитости, ольга смирнова, фридрих ницше, куда сходить , куда поехать в выходные
08:00 01.12.2021 (обновлено: 10:39 01.12.2021)
 

"Мастер и Маргарита" в Большом и Театре наций: эти и другие яркие премьеры

© Фото : Пресс-служба Театра нацийЕвгений Миронов в спектакле "Мастер и Маргарита" Театра наций
Евгений Миронов в спектакле Мастер и Маргарита Театра наций - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Фото : Пресс-служба Театра наций
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МОСКВА, 1 дек— РИА Новости, Анна Нехаева. В декабре зрителей ждут необычные и провокационные проекты. "Мастера и Маргариту" в ГАБТе покажут в бассейне, а в Театре наций — сыграют в масках. "Антигону" интерпретируют в Театре Ермоловой, миллениалы станут героями в Театре на Таганке, Цыганов представит кукольное путешествие в Театре Образцова. О лучших спектаклях декабря — в материале РИА Новости.

Булгаков в бассейне

В Большом — премьера балета "Мастер и Маргарита" на музыку Альфреда Шнитке и Милко Лазара. Ставит словенский хореограф румынского происхождения Эдвард Клюг. За сценографию отвечает Марко Япель, а за костюмы — Лео Кулаш.
В театре отмечают, что постановка символична: 85 лет назад Михаил Булгаков поступил на службу в Большой театр литературным консультантом и либреттистом.
В XXI веке "каверзный" роман показывают на Новой сцене и перемещают все действие в бассейн.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкХореограф-постановщик балета "Пер Гюнт" Эдвард Клюг
Хореограф-постановщик балета Пер Гюнт Эдвард Клюг - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Хореограф-постановщик балета "Пер Гюнт" Эдвард Клюг

"Я был уверен, что мы должны выбрать одно место действия, а не визуализировать разные. Пустой бассейн, вокруг — множество дверей, ведущих в кабинки для переодевания. Вот что даст возможность отправиться по всем адресам и перечесть все главы книги", — отмечает режиссер.

Репетируют три состава. Партию Мастера — Артем Овчаренко, Денис Савин, Игорь Цвирко, Маргариты — Мария Виноградова, Екатерина Крысанова, Ольга Смирнова. В Воланда перевоплотятся Артемий Беляков, Владислав Лантратов, Семен Чудин.
Премьерные спектакли пройдут 1-5 декабря.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Артист балета Игорь Цвирко

Артист балета Игорь Цвирко
1 из 3

Артист балета Игорь Цвирко

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Артист балета Артем Овчаренко

Российский артист балета Артем Овчаренко во время брифинга, посвященного премьере балета Чайка, в Большом театре в Москве
2 из 3

Артист балета Артем Овчаренко

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Танцор Денис Савин

Танцор Денис Савин в постановке Змеи и лестницы хореографа Джастина Пека
3 из 3

Танцор Денис Савин

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 3

Артист балета Игорь Цвирко

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 3

Артист балета Артем Овчаренко

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 3

Танцор Денис Савин

© РИА Новости / Илья Питалев
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"Мастер и Маргарита" Лепажа — в Театре наций

Канадский режиссер Робер Лепаж представит свою версию "Мастера и Маргариты" на Основной сцене Театра наций с Чулпан Хаматовой, Евгением Мироновым, Виктором Вержбицким, Андреем Смоляковым.
© Фото : Пресс-служба Театра нацийСпектакль "Мастер и Маргарита" в Театре Наций
Спектакль Мастер и Маргарита в Театре наций - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : Пресс-служба Театра наций
Спектакль "Мастер и Маргарита" в Театре Наций
Это вторая работа Лепажа в театре. Первой была постановка "Гамлет|Коллаж" в 2013-м с Мироновым, который исполнил все роли шекспировской трагедии.

"Мастер и Маргарита" — история любви, политическая и социальная сатира, пародийная комедия и фантастическая сказка, — говорит Лепаж. — Для театрального режиссера приспособить этот литературный памятник к сцене — более, чем вызов. Это реальная опасность, риск без полумер, который приводит только к выходу за рамки привычного, поиску новаторских решений и взлому традиционных кодов повествования".

© Фото : предоставлено пресс-службой Театра наций

Сцена из спектакля Театра Наций "Мастер и Маргарита" в постановке Робера Лепажа

Актеры на репетиции спектакля Театра наций Мастер и Маргарита в постановке Робера Лепажа
1 из 3

Сцена из спектакля Театра Наций "Мастер и Маргарита" в постановке Робера Лепажа

© Фото : предоставлено пресс-службой Театра наций
© Фото : Пресс-служба Театра наций

Хаматова в спектакле "Мастер и Маргарита"

Спектакль Мастер и Маргарита в Театре наций
2 из 3

Хаматова в спектакле "Мастер и Маргарита"

© Фото : Пресс-служба Театра наций
© Фото : Пресс-служба Театра наций

Спектакль "Мастер и Маргарита" в Театре Наций

Спектакль Мастер и Маргарита в Театре наций
3 из 3

Спектакль "Мастер и Маргарита" в Театре Наций

© Фото : Пресс-служба Театра наций
1 из 3

Сцена из спектакля Театра Наций "Мастер и Маргарита" в постановке Робера Лепажа

© Фото : предоставлено пресс-службой Театра наций
2 из 3

Хаматова в спектакле "Мастер и Маргарита"

© Фото : Пресс-служба Театра наций
3 из 3

Спектакль "Мастер и Маргарита" в Театре Наций

© Фото : Пресс-служба Театра наций
Лепаж не изменяет себе и в новой постановке. Как всегда, использует широкий набор визуальных средств. В театре отметили, что канадские специалисты спроектировали сложную машинерию, из-за которой пришлось поднять планшет сцены Театра Наций на 60 сантиметров. Так появилось дополнительное пространство для некоторых спецэффектов.
© Фото : Пресс-служба Театра нацийМиронов, Хаматова в спектакле "Мастер и Маргарита" в Театре Наций
Спектакль Мастер и Маргарита в Театре наций - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : Пресс-служба Театра наций
Миронов, Хаматова в спектакле "Мастер и Маргарита" в Театре Наций
Художником по костюмам стала Виктория Севрюкова. Для спектакля создали более ста комплектов одежды и обуви, а еще маски, чтобы артисты могли исполнять по несколько ролей.
Премьера намечена на 9, 10, 11 декабря.

Своя "Антигона" в Ермоловой

На Новой сцене Театра Ермоловой — "Антигона" в постановке Владимира Киммельмана, интерпретируют версию Жана Ануя (по мотивам классического произведения Софокла).
© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина Сцена из спектакля "Антигона" в Театре Ермоловой
Сцена из спектакля Антигона в театре Ермоловой - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина
Сцена из спектакля "Антигона" в Театре Ермоловой
В центре сюжета — миф про сына царя Эдипа, который после смерти отца сражался за власть с родным братом. В постановке авторы поднимают темы судьбы и воли, рассуждают о том, на что человек готов пойти ради любви.

"Перечитав "Антигону" Ануя, я понял — актуальнее пьесу сейчас тяжело найти. Ощущение, что она написана сегодня. Написана красиво и мощно. Кроме того, чем тяжелее материал, тем мне, как режиссеру, интереснее работать. У нас собралась классная постановочная команда", — признается Владимир Киммельман.

© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина

Мельникова в спектакле "Антигона" в Театре Ермоловой

Сцена из спектакля Антигона в театре Ермоловой
1 из 5

Мельникова в спектакле "Антигона" в Театре Ермоловой

© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина
© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина

Сцена из спектакля "Антигона" в Театре Ермоловой

Сцена из спектакля Антигона в театре Ермоловой
2 из 5

Сцена из спектакля "Антигона" в Театре Ермоловой

© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина
© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина

Фрагмент из спектакля "Антигона" в Театре Ермоловой

Сцена из спектакля Антигона в театре Ермоловой
3 из 5

Фрагмент из спектакля "Антигона" в Театре Ермоловой

© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина
© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина Сцена из спектакля "Антигона" в театре Ермоловой.
Сцена из спектакля Антигона в театре Ермоловой
4 из 5
Сцена из спектакля "Антигона" в театре Ермоловой.
© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина
© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина Сцена из спектакля "Антигона" в театре Ермоловой.
Сцена из спектакля Антигона в театре Ермоловой
5 из 5
Сцена из спектакля "Антигона" в театре Ермоловой.
© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина
1 из 5

Мельникова в спектакле "Антигона" в Театре Ермоловой

© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина
2 из 5

Сцена из спектакля "Антигона" в Театре Ермоловой

© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина
3 из 5

Фрагмент из спектакля "Антигона" в Театре Ермоловой

© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина
4 из 5
Сцена из спектакля "Антигона" в театре Ермоловой.
© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина
5 из 5
Сцена из спектакля "Антигона" в театре Ермоловой.
© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина
В спектакле играют Дарья Мельникова, Анна Вардеванян, Борис Миронов.
Премьера намечена на 2 и 3 декабря.

Миллениалы на Таганке

В Театре на Таганке в постановке "Урожай" по пьесе Павла Пряжко задумываются о том, когда и как человек становится по-настоящему взрослым. Над спектаклем работают лауреаты "Золотой маски" — режиссер Марфа Горвиц и хореограф Анна Абалихина.
© Предоставлено пресс-службой Театра на ТаганкеСпектакль "Урожай" в Московском театре на Таганке
Спектакль Урожай в Московском театре на Таганке
© Предоставлено пресс-службой Театра на Таганке
Спектакль "Урожай" в Московском театре на Таганке
По сюжету четверо молодых людей отправляются собирать урожай яблок, но их инфантильность, страх перед неизвестностью и отсутствие реального опыта доводят ситуацию до абсурда. Персонажи не в состоянии решить элементарные задачи — коллективно обсуждают, куда положить яблоко и спелое ли оно.
По словам Горвиц, "Урожай" поразил ее тем, что в пьесе откровенно и правдиво показана современная реальность, в которой живущая в гаджетах молодежь оказывается беспомощной перед проблемами зрелой жизни. В спектакле эти идеи гиперболизируют: предлагают зрителям представить, что мы находимся в 3021 году, где нет ничего натурального.
© Предоставлено пресс-службой Театра на ТаганкеСпектакль "Урожай" в Московском театре на Таганке
Спектакль Урожай в Московском театре на Таганке
© Предоставлено пресс-службой Театра на Таганке
Спектакль "Урожай" в Московском театре на Таганке
Ирина Апексимова рассматривает "Урожай" как комедию, иронизирующую над разницей поколений Y и Z.

"Постановка показывает персонажей не только в качестве дополнения к гаджетам, она открывает их забавные и трогательные качества: наивность, доверчивость и легкость, с которой они считают себя центром вселенной", — говорит Апексимова.

Премьерные показы пройдут 2 и 3 декабря.

Цыганов у Образцова

Премьера спектакля "Я, Сергей Образцов" с Евгением Цыгановым в главной роли обещает стать настоящим кукольным путешествием через ХХ век.
© Фото : Пресс-служба Театра ОбразцоваЦыганов на репетиции спектакля "Я, Сергей Образцов"
Репетиция спектакля Я, Сергей Образцов - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : Пресс-служба Театра Образцова
Цыганов на репетиции спектакля "Я, Сергей Образцов"
Проект — по книгам Образцова и воспоминаниям современников. Куклы создадут образы маленького, взрослого, зрелого Образцова, Любови Орловой, Утесова, Михоэлса и многих знаменитостей.

"На фоне кадров кинохроники и рисунков оживут легенды театра и кино. Спектакль поставили к 120-летию Сергея Образцова в юбилейный, 90-й год театра", — рассказывают в театре.

© Фото : Пресс-служба Театра ОбразцоваРепетиция спектакля "Я, Сергей Образцов"
Репетиция спектакля Я, Сергей Образцов - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : Пресс-служба Театра Образцова
Репетиция спектакля "Я, Сергей Образцов"
Режиссером-постановщиком выступает Екатерина Образцова, внучка известного актера и театрального деятеля.
Премьера намечена на 21 декабря.

Достоевский у Станиславского

Завершающей премьерой года в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко станет проект "Достоевский. Круг внимания" к 200-летию со дня рождения писателя.
© Пресс-служба театра Станисавского и Немировича-ДанченкоПостановка "Достоевский. Дневник сострадания"
Постановка Достоевский. Дневник сострадания
© Пресс-служба театра Станисавского и Немировича-Данченко
Постановка "Достоевский. Дневник сострадания"

"Театр инициировал собственную творческую лабораторию для молодых режиссеров, участники которой работают с труппой и музыкантами МАМТ. Они представят свои постановки — отрывки из опер по мотивам произведений Достоевского", — поясняют в пресс-службе.

В рамках первого выпуска лаборатории покажут работы "Раскольникофф", "Князь Мышкин", "Братья Карамазовы", "Белые ночи", "Игрок", "Преступление и наказание", "Елка".
Постановка Sun & Sea - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 08:00Культура
Лапенко по Шекспиру, Франдетти по Феллини. Театральные премьеры ноября
Художественный руководитель лаборатории — Александр Титель, музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Ариф Дадашев.
Спектакли пройдут 12 и 13 декабря на Малой сцене театра.

Кафка в Александринке

В первую неделю декабря на Основной сцене Александринского театра — спектакль Аттилы Виднянского по мотивам романа Франца Кафки "Процесс".
© Фото : Пресс-служба Александринского театра/Владимир ПостновСцена из спектакля "Процесс"
Сцена из спектакля Процесс - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : Пресс-служба Александринского театра/Владимир Постнов
Сцена из спектакля "Процесс"
"Это второй проект, над которым работает в Александринском театре один из лидеров современной европейской сцены, худрук Венгерского национального театра Аттила Виднянский, — рассказывают в театре. — Первым в 2016-м стал спектакль по роману Достоевского "Преступление и наказание".
© Фото : Пресс-служба Александринского театра/Владимир ПостновСцена из спектакля "Процесс"
Сцена из спектакля Процесс - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : Пресс-служба Александринского театра/Владимир Постнов
Сцена из спектакля "Процесс"
Виднянский называет главного героя романа Йозефа К. Гамлетом XX века, а теперь уже и XXI века, погружает героев в особую, кафкианскую реальность, переплетает мотивы суда земного и небесного, темы невиновности и поиска вины.
За сценографию и костюмы отвечала Мария Трегубова. В постановке заняты ведущие и молодые артисты Александринки: Иван Трус, Юлия и Олеся Соколовы, Елена Немзер, Игорь Волков.
© Фото : Пресс-служба Александринского театра/Владимир ПостновСцена из спектакля "Процесс"
Сцена из спектакля Процесс - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : Пресс-служба Александринского театра/Владимир Постнов
Сцена из спектакля "Процесс"
Во время спектакля звучат фрагменты из произведений Кшиштофа Пендерецкого, Иоганна Себастьяна Баха, Арво Пярта, The Beatles.
Премьера намечена на 3, 4, 5 декабря.

"Фауст" в Перми

Под занавес года Пермский театр оперы и балета представляет "Фауста" Шарля Гуно в прочтении Василия Бархатова. Это дебют режиссера на сцене Пермской оперы.

"Мне всегда казалось, что музыка оперы Гуно слишком прекрасна для жуткого текста Гете — хотя и во французском переводе, и в версии либреттистов Жюля Барбье и Мишеля Карре он уже сам по себе звучит сильно милее, чем в подлиннике, — рассуждает Бархатов. — Драма Гете — страшное, многослойное, сложносочиненное повествование, которое Гуно излишне романтизирует".

© Фото : Пресс-служба Пермского театра оперы и балетаВасилий Бархатов на репетиции "Фауста"
Василий Бархатов на репетиции Фауста - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : Пресс-служба Пермского театра оперы и балета
Василий Бархатов на репетиции "Фауста"
Режиссер исходит из утверждения, что у каждого человека есть своя темная сторона — как у луны. "Вот и один из главных героев спектакля вроде бы несет миру правду, разоблачая зло, открывая истинное его лицо, борется, мстит за близкого человека — но заходит слишком далеко", — поясняет он.
В итоге получается как у Ницше: "Если долго всматриваться в бездну, то бездна начинает всматриваться в тебя".
Под руководством главного дирижера Пермской оперы Артема Абашева партии готовят солисты Борис Рудак, Сергей Кузьмин, Ангелос Самардзис, Данис Хузин, Утарид Мирзамова, Эгле Стундзяйте.
Премьерный блок постановок намечен на 18-22 декабря.
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