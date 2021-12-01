Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211201/tatarstan-1761585365.html
Татарский Дед Мороз будет принимать гостей только с QR-кодами
Татарский Дед Мороз будет принимать гостей только с QR-кодами - РИА Новости, 01.12.2021
Татарский Дед Мороз будет принимать гостей только с QR-кодами
Татарский Дед Мороз – Кыш Бабай 4 декабря открывает сезон в своей резиденции в Арском районе Татарстана, но гостей в своей избе будет принимать только с... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T10:13
2021-12-01T10:21
казань
арский район
дед мороз
коронавирус в россии
кыш бабай
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590684853_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a502efbce94b4cd482be921c7061471.jpg
КАЗАНЬ, 1 дек – РИА Новости. Татарский Дед Мороз – Кыш Бабай 4 декабря открывает сезон в своей резиденции в Арском районе Татарстана, но гостей в своей избе будет принимать только с QR-кодами, сообщается на сайте зимнего волшебника."Приглашаем приехать в парк Лес Чудес в гости к Кыш Бабаю на интерактивную программу "Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы"! Проход в помещение (опочивальня Кыш Бабая и кукольное представление) только с qr-кодом (верительная грамота с госуслуг) или медотводом", - говорится в сообщении.Тех, у кого нет QR-кода, призывают не переживать: пока идет представление в помещении, они смогут попробовать фирменные блины с чаем и сделать фотографии на открытых площадках Леса Чудес. Кыш Бабай, как отмечается, выйдет на улицу для совместного танца и вручения подарков.Резиденция Кыш Бабая (Зимний Дед) и Кар Кызы (Снежная Дочь) находится в еловом лесу в селе Яна Кырлай на берегу реки Ия в 60 километрах от Казани, здесь есть всевозможные развлечения для взрослых и детей, горки, каток, катание на лошадях. В опочивальне Кыш Бабая стоят сказочные шептуны – в них можно шепнуть заветное желание, которое обязательно сбудется.Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концертных залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. С 22 ноября наличие QR-кода стало обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в республике.
https://ria.ru/20211201/vaktsinatsiya-1761574024.html
казань
арский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590684853_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_2a6542e53e6df4b9720a40d568c8f034.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, арский район, дед мороз, коронавирус в россии, кыш бабай, новости - туризм
10:13 01.12.2021 (обновлено: 10:21 01.12.2021)
 
Татарский Дед Мороз будет принимать гостей только с QR-кодами

В резиденцию татарского Деда Мороза Кыш Бабая пустят гостей только с QR-кодами

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗимний волшебник Кыш Бабай в своей резиденции в селе Яна Кырлай Арского района Республики Татарстан
Зимний волшебник Кыш Бабай в своей резиденции в селе Яна Кырлай Арского района Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 1 дек – РИА Новости. Татарский Дед МорозКыш Бабай 4 декабря открывает сезон в своей резиденции в Арском районе Татарстана, но гостей в своей избе будет принимать только с QR-кодами, сообщается на сайте зимнего волшебника.
"Приглашаем приехать в парк Лес Чудес в гости к Кыш Бабаю на интерактивную программу "Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы"! Проход в помещение (опочивальня Кыш Бабая и кукольное представление) только с qr-кодом (верительная грамота с госуслуг) или медотводом", - говорится в сообщении.
Дед Мороз на одной из улиц в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
08:15
Забайкальский Дед Мороз вакцинировался от COVID-19
Тех, у кого нет QR-кода, призывают не переживать: пока идет представление в помещении, они смогут попробовать фирменные блины с чаем и сделать фотографии на открытых площадках Леса Чудес. Кыш Бабай, как отмечается, выйдет на улицу для совместного танца и вручения подарков.
Резиденция Кыш Бабая (Зимний Дед) и Кар Кызы (Снежная Дочь) находится в еловом лесу в селе Яна Кырлай на берегу реки Ия в 60 километрах от Казани, здесь есть всевозможные развлечения для взрослых и детей, горки, каток, катание на лошадях. В опочивальне Кыш Бабая стоят сказочные шептуны – в них можно шепнуть заветное желание, которое обязательно сбудется.
Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концертных залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. С 22 ноября наличие QR-кода стало обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в республике.
 
ТуризмКазаньАрский районДед МорозКоронавирус в РоссииКыш БабайНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Дед Мороз рассказал, переживает ли из-за глобального потепления
03:23"Никаких пределов": Лукашенко оценил возможности интеграции с Россией
03:19Российский двигатель для акробатических самолетов испытали вверх ногами
03:13Суд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларов
03:07Лукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты
03:01"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского
03:00Эксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотеке
03:00Эксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жилья
02:58В Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянами
02:46На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
02:35Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в день
02:17На аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспы
02:15Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
02:15Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
02:15Вирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"
02:05В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на Украине
01:05Подросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал вину
00:42Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
23:50В Киеве закончились массовые акции противников Зеленского 0:37
23:44Вакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США
Лента новостейМолния
Дед Мороз рассказал, переживает ли из-за глобального потепления"Никаких пределов": Лукашенко оценил возможности интеграции с РоссиейРоссийский двигатель для акробатических самолетов испытали вверх ногамиСуд в США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на миллиарды долларовЛукашенко оценил перспективу создания единой с Россией валюты"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" ЗеленскогоЭксперты дали советы тем, кому постоянно отказывают в ипотекеЭксперты назвали города России с самым быстро дорожающим "квадратом" жильяВ Подмосковье из Кабула прибыл третий самолет с россиянамиНа Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"Нутрициолог рассказала, что будет, если съедать один киви в деньНа аукционе продали портрет и письмо Екатерины II о вакцинации от оспыФинансист рассказал, кто придет на выручку рублюЮрист объяснил, как поступить, если машину повредили во двореВирусолог рассказал об эффективности вакцин против штамма "омикрон"В Канаде пообещали России "кровотечение" в случае агрессии на УкраинеПодросток, обвиняемый в стрельбе в школе в США, не признал винуУкраина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощьВ Киеве закончились массовые акции противников ЗеленскогоВакцины в некоторой степени защищают от "омикрона", заявил регулятор США