https://ria.ru/20211201/tatarstan-1761585365.html
Татарский Дед Мороз будет принимать гостей только с QR-кодами
Татарский Дед Мороз будет принимать гостей только с QR-кодами - РИА Новости, 01.12.2021
Татарский Дед Мороз будет принимать гостей только с QR-кодами
Татарский Дед Мороз – Кыш Бабай 4 декабря открывает сезон в своей резиденции в Арском районе Татарстана, но гостей в своей избе будет принимать только с... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T10:13
2021-12-01T10:13
2021-12-01T10:21
казань
арский район
дед мороз
коронавирус в россии
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КАЗАНЬ, 1 дек – РИА Новости. Татарский Дед Мороз – Кыш Бабай 4 декабря открывает сезон в своей резиденции в Арском районе Татарстана, но гостей в своей избе будет принимать только с QR-кодами, сообщается на сайте зимнего волшебника."Приглашаем приехать в парк Лес Чудес в гости к Кыш Бабаю на интерактивную программу "Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы"! Проход в помещение (опочивальня Кыш Бабая и кукольное представление) только с qr-кодом (верительная грамота с госуслуг) или медотводом", - говорится в сообщении.Тех, у кого нет QR-кода, призывают не переживать: пока идет представление в помещении, они смогут попробовать фирменные блины с чаем и сделать фотографии на открытых площадках Леса Чудес. Кыш Бабай, как отмечается, выйдет на улицу для совместного танца и вручения подарков.Резиденция Кыш Бабая (Зимний Дед) и Кар Кызы (Снежная Дочь) находится в еловом лесу в селе Яна Кырлай на берегу реки Ия в 60 километрах от Казани, здесь есть всевозможные развлечения для взрослых и детей, горки, каток, катание на лошадях. В опочивальне Кыш Бабая стоят сказочные шептуны – в них можно шепнуть заветное желание, которое обязательно сбудется.Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концертных залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. С 22 ноября наличие QR-кода стало обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в республике.
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казань, арский район, дед мороз, коронавирус в россии, кыш бабай, новости - туризм
10:13 01.12.2021 (обновлено: 10:21 01.12.2021)
Татарский Дед Мороз будет принимать гостей только с QR-кодами
В резиденцию татарского Деда Мороза Кыш Бабая пустят гостей только с QR-кодами
КАЗАНЬ, 1 дек – РИА Новости.
Татарский Дед Мороз
– Кыш Бабай
4 декабря открывает сезон в своей резиденции в Арском районе
Татарстана, но гостей в своей избе будет принимать только с QR-кодами, сообщается на сайте зимнего волшебника.
"Приглашаем приехать в парк Лес Чудес в гости к Кыш Бабаю на интерактивную программу "Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы"! Проход в помещение (опочивальня Кыш Бабая и кукольное представление) только с qr-кодом (верительная грамота с госуслуг) или медотводом", - говорится в сообщении.
Тех, у кого нет QR-кода, призывают не переживать: пока идет представление в помещении, они смогут попробовать фирменные блины с чаем и сделать фотографии на открытых площадках Леса Чудес. Кыш Бабай, как отмечается, выйдет на улицу для совместного танца и вручения подарков.
Резиденция Кыш Бабая (Зимний Дед) и Кар Кызы (Снежная Дочь) находится в еловом лесу в селе Яна Кырлай на берегу реки Ия в 60 километрах от Казани
, здесь есть всевозможные развлечения для взрослых и детей, горки, каток, катание на лошадях. В опочивальне Кыш Бабая стоят сказочные шептуны – в них можно шепнуть заветное желание, которое обязательно сбудется.
Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концертных залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. С 22 ноября наличие QR-кода стало обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в республике.