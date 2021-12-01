https://ria.ru/20211201/tatarstan-1761585365.html

Татарский Дед Мороз будет принимать гостей только с QR-кодами

Татарский Дед Мороз будет принимать гостей только с QR-кодами - РИА Новости, 01.12.2021

Татарский Дед Мороз будет принимать гостей только с QR-кодами

Татарский Дед Мороз – Кыш Бабай 4 декабря открывает сезон в своей резиденции в Арском районе Татарстана, но гостей в своей избе будет принимать только с... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T10:13

2021-12-01T10:13

2021-12-01T10:21

казань

арский район

дед мороз

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КАЗАНЬ, 1 дек – РИА Новости. Татарский Дед Мороз – Кыш Бабай 4 декабря открывает сезон в своей резиденции в Арском районе Татарстана, но гостей в своей избе будет принимать только с QR-кодами, сообщается на сайте зимнего волшебника."Приглашаем приехать в парк Лес Чудес в гости к Кыш Бабаю на интерактивную программу "Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы"! Проход в помещение (опочивальня Кыш Бабая и кукольное представление) только с qr-кодом (верительная грамота с госуслуг) или медотводом", - говорится в сообщении.Тех, у кого нет QR-кода, призывают не переживать: пока идет представление в помещении, они смогут попробовать фирменные блины с чаем и сделать фотографии на открытых площадках Леса Чудес. Кыш Бабай, как отмечается, выйдет на улицу для совместного танца и вручения подарков.Резиденция Кыш Бабая (Зимний Дед) и Кар Кызы (Снежная Дочь) находится в еловом лесу в селе Яна Кырлай на берегу реки Ия в 60 километрах от Казани, здесь есть всевозможные развлечения для взрослых и детей, горки, каток, катание на лошадях. В опочивальне Кыш Бабая стоят сказочные шептуны – в них можно шепнуть заветное желание, которое обязательно сбудется.Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концертных залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. С 22 ноября наличие QR-кода стало обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в республике.

https://ria.ru/20211201/vaktsinatsiya-1761574024.html

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казань, арский район, дед мороз, коронавирус в россии, кыш бабай, новости - туризм