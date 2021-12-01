https://ria.ru/20211201/tank-1761579074.html

"Кремль дрожит от страха"

"У Путина поджилки трясутся": британцы высмеяли поездку главы МИД на танке - РИА Новости, 01.12.2021

"Кремль дрожит от страха"

Читатели британского издания The Telegraph с юмором отнеслись к поездке главы МИД Британии Лиз Трасс на танке во время визита в Эстонию. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T09:26

2021-12-01T09:26

2021-12-01T16:55

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph с юмором отнеслись к поездке главы МИД Британии Лиз Трасс на танке во время визита в Эстонию."Она предупреждает Россию? Кремль, должно быть, дрожит от страха", — написал Cliff Woods."Ой, спорим, у Путина поджилки затряслись", — добавил пользователь GJWhite.Некоторые читатели вспомнили о такой же акции 1986 года в исполнении премьер-министра Маргарет Тэтчер."Чтобы сравниться с миссис Тэтчер, одного постановочного фото явно недостаточно", — отметил Oliver Fort."Прошло 35 лет, а танк тот же самый!" — написал Graham Cove.Читатели портала также не преминули затронуть в комментариях тему Украины."Украина должна оставаться "буферным государством", в котором не будет ни сил НАТО, ни российских войск", — заявил Robert Griffiths."Не нападайте на Украину, господин Путин, потому что мы очень рассердимся! (Кстати, не могли бы вы прислать еще немного газа?)" — пошутил David Barbour.Видео с Трасс, одетой в камуфляжный жилет и каску, опубликовало издание Times: глава британского МИД в сопровождении военнослужащего едет на танке по заснеженному полигону. После этого она встретилась с контингентом британских войск, а затем отправилась на совещание министров иностранных дел стран НАТО. В своем выступлении Трасс выразила поддержку Украине и предостерегла Москву от "агрессии".В последнее время в западных СМИ и Киеве снова начали звучать прогнозы по поводу "российского вторжения" на Украину. Россия эти обвинения не раз отвергала, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Подобные утверждения в Москве расценивают как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211126/voyska-1760881647.html

https://ria.ru/20211128/moguschestvo-1761167353.html

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в мире, украина, маргарет тэтчер, эстония, нато, россия