"Кремль дрожит от страха"

09:26 01.12.2021 (обновлено: 16:55 01.12.2021)
"У Путина поджилки трясутся": британцы высмеяли поездку главы МИД на танке
Читатели The Telegraph высмеяли главу МИД Британии Трасс, проехавшуюся на танке в Эстонии
© CC BY-NC-ND 2.0/ No10 Downing Stre/ Simon Dawson /Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс проехалась на танке НАТО недалеко от границы России в Эстонии
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph с юмором отнеслись к поездке главы МИД Британии Лиз Трасс на танке во время визита в Эстонию.
"Она предупреждает Россию? Кремль, должно быть, дрожит от страха", — написал Cliff Woods.
"Ой, спорим, у Путина поджилки затряслись", — добавил пользователь GJWhite.
Некоторые читатели вспомнили о такой же акции 1986 года в исполнении премьер-министра Маргарет Тэтчер.
"Чтобы сравниться с миссис Тэтчер, одного постановочного фото явно недостаточно", — отметил Oliver Fort.
"Прошло 35 лет, а танк тот же самый!" — написал Graham Cove.
Читатели портала также не преминули затронуть в комментариях тему Украины.
"Украина должна оставаться "буферным государством", в котором не будет ни сил НАТО, ни российских войск", — заявил Robert Griffiths.
"Не нападайте на Украину, господин Путин, потому что мы очень рассердимся! (Кстати, не могли бы вы прислать еще немного газа?)" — пошутил David Barbour.
Видео с Трасс, одетой в камуфляжный жилет и каску, опубликовало издание Times: глава британского МИД в сопровождении военнослужащего едет на танке по заснеженному полигону. После этого она встретилась с контингентом британских войск, а затем отправилась на совещание министров иностранных дел стран НАТО. В своем выступлении Трасс выразила поддержку Украине и предостерегла Москву от "агрессии".
В последнее время в западных СМИ и Киеве снова начали звучать прогнозы по поводу "российского вторжения" на Украину. Россия эти обвинения не раз отвергала, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Подобные утверждения в Москве расценивают как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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