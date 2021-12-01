Постпред России Ульянов оценил шансы США и Ирана договориться по СВПД
Постпред России Ульянов: Иран и США могут договориться по СВПД, несмотря на разногласия
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМихаил Ульянов во время совместного брифинга МИД России, Минобороны России и Минпромторга России. 2 ноября 2017
ООН, 1 дек – РИА Новости. Между Тегераном и Вашингтоном остаются большие расхождения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, однако у сторон есть шансы договориться, заявил журналистам постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он напомнил, что Иран во многих положениях уже отошел от СВПД. "Однако важно понимать, что это произошло не по злой воле Тегерана, а в качестве реакции на безответственную политику максимального давления США с экстерриториальными санкциями и прочими формами давления на Тегеран. Тегеран сопротивляется. И этого можно было ожидать, никакого сюрприза", - сказал Ульянов.
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По его словам, Россия исходит из того, что необходимо, чтобы и Иран, и США полностью вернулись к соблюдению положений ядерной сделки. "Американцы в первую очередь должны снять санкции. А Иран должен привести свою ядерную программу в соответствие с теми параметрами, которые заложены в СВПД", - указал он.
"Мы исходим из того, что дело это чрезвычайно трудное. Это видно, когда общаешься с американцами, иранцами. И видно, что расхождения очень большие - и в предыдущих раундах, и сейчас. Но мы исходим из того, что есть реальные шансы путем переговоров, методами дипломатии все урегулировать", - заявил Ульянов.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. В конце октября советник президент США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США готовы возобновить добросовестные переговоры с Ираном по возвращению к ядерной сделке.
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