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Судью из Москвы, подозреваемую в коррупции, попросили отстранить от дел
Судью из Москвы, подозреваемую в коррупции, попросили отстранить от дел - РИА Новости, 01.12.2021
Судью из Москвы, подозреваемую в коррупции, попросили отстранить от дел
Председатель Арбитражного суда Москвы Николай Новиков направил в городскую Квалификационную коллегию судей представление о приостановлении полномочий судьи... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:44
2021-12-01T17:45
происшествия
москва
александр бастрыкин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
арбитражный суд г. москвы
алексей ковалев
россия
павел кондратьев
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Председатель Арбитражного суда Москвы Николай Новиков направил в городскую Квалификационную коллегию судей представление о приостановлении полномочий судьи Елены Кондрат, подозреваемой в посредничестве во взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Председателем Арбитражного суда города Москвы 30 ноября 2021 года подписано представление о приостановлении полномочий судьи Кондрат Елены Николаевны. Соответствующие материалы направлены в Квалификационную коллегию судей города Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 23 ноября возбудил уголовное дело в отношении Кондрат по части 4 статьи 291.1 УК РФ после того, как на это согласилась Высшая квалификационная коллегия судей.По версии следствия, Кондрат предложила коллеге по арбитражному суду, рассматривающей дело о банкротстве, за 50 тысяч долларов вынести решение о привлечении к субсидиарной ответственности определенных лиц и непривлечении других.Она, считает следствие, уговаривала другую судью в ходе телефонных переговоров и личных встреч. Та обратилась в ФСБ, дав согласие на участие в оперативном эксперименте. Передача денег проходила уже под контролем сотрудников правоохранительных органов.Как заявил представитель CК РФ Павел Кондратьев на заседании ВККС, обстоятельства дела подтверждаются детальными показаниями судьи, которая также передала следствию вещдоки, записи с личного диктофона, записки, в которых указано, кого привлечь, а кого не привлекать к субсидиарной ответственности.В то же время адвокат Алексей Ковалев, представляющий интересы Кондрат, заявил на заседании ВККС, что деньги передавались на покупку квартиры. По его словам, череда проблем, не только ее, но и ее сына, которого обвиняют в убийстве, подорвала здоровье судьи – она страдает астмой, гипертонией и осложнениями после перенесенного коронавируса, добавил защитник.Кондрат вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, за это предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.Кондрат слушает дела о банкротстве, работает судьей, согласно информации на сайте арбитражного суда, с 2008 года.
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происшествия, москва, александр бастрыкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), арбитражный суд г. москвы, алексей ковалев, россия, павел кондратьев
17:44 01.12.2021 (обновлено: 17:45 01.12.2021)
 
Судью из Москвы, подозреваемую в коррупции, попросили отстранить от дел

Арбитражный суд Москвы попросил отстранить от дел судью, подозреваемую в коррупции

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи в витрине подарков в Госдуме
Молоточек судьи в витрине подарков в Госдуме - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Председатель Арбитражного суда Москвы Николай Новиков направил в городскую Квалификационную коллегию судей представление о приостановлении полномочий судьи Елены Кондрат, подозреваемой в посредничестве во взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Председателем Арбитражного суда города Москвы 30 ноября 2021 года подписано представление о приостановлении полномочий судьи Кондрат Елены Николаевны. Соответствующие материалы направлены в Квалификационную коллегию судей города Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 23 ноября возбудил уголовное дело в отношении Кондрат по части 4 статьи 291.1 УК РФ после того, как на это согласилась Высшая квалификационная коллегия судей.
По версии следствия, Кондрат предложила коллеге по арбитражному суду, рассматривающей дело о банкротстве, за 50 тысяч долларов вынести решение о привлечении к субсидиарной ответственности определенных лиц и непривлечении других.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
16:19
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Она, считает следствие, уговаривала другую судью в ходе телефонных переговоров и личных встреч. Та обратилась в ФСБ, дав согласие на участие в оперативном эксперименте. Передача денег проходила уже под контролем сотрудников правоохранительных органов.
Как заявил представитель CК РФ Павел Кондратьев на заседании ВККС, обстоятельства дела подтверждаются детальными показаниями судьи, которая также передала следствию вещдоки, записи с личного диктофона, записки, в которых указано, кого привлечь, а кого не привлекать к субсидиарной ответственности.
В то же время адвокат Алексей Ковалев, представляющий интересы Кондрат, заявил на заседании ВККС, что деньги передавались на покупку квартиры. По его словам, череда проблем, не только ее, но и ее сына, которого обвиняют в убийстве, подорвала здоровье судьи – она страдает астмой, гипертонией и осложнениями после перенесенного коронавируса, добавил защитник.
Кондрат вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, за это предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.
Кондрат слушает дела о банкротстве, работает судьей, согласно информации на сайте арбитражного суда, с 2008 года.
 
ПроисшествияМоскваАлександр БастрыкинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Арбитражный суд г. МосквыАлексей КовалевРоссияПавел Кондратьев
 
 
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