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В США россиянина Гричишкина приговорили к пяти годам за кибермошенничество
В США россиянина Гричишкина приговорили к пяти годам за кибермошенничество - РИА Новости, 01.12.2021
В США россиянина Гричишкина приговорили к пяти годам за кибермошенничество
Окружной суд восточного округа штата Мичиган в среду приговорил россиянина Александра Гричишкина, ранее признавшего вину в киберпреступлениях, к пяти годам... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T19:10
2021-12-01T19:10
2021-12-01T19:35
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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Окружной суд восточного округа штата Мичиган в среду приговорил россиянина Александра Гричишкина, ранее признавшего вину в киберпреступлениях, к пяти годам тюремного заключения, заявила РИА Новости представитель суда."Ему назначено наказание в виде 60 месяцев тюрьмы", - информировала собеседница агентства."Федеральное бюро тюрем США проведет подсчет, какой срок он уже отбыл, и сколько ему осталось отбыть в заключении", - добавила представитель суда.В конце октября американский суд приговорил гражданина Эстонии Павла Стасси и гражданина Литвы Александра Скородумова, которые проходят по делу о киберпреступлениях как сообщники россиян Александра Гричишкина и Андрея Скворцова, к двум и четырем годам тюрьмы соответственно.Гричишкин был арестован в США в феврале 2020 года. Следствие полагает, что он является одним из лидеров хакерской группы, которая предоставляла так называемый "пуленепробиваемый" хостинг, позволяя клиентам рассылать вредоносные программы без риска быть блокированными. В марте текущего года Гричишкин пошел на сделку со следствием.
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в мире, сша, мичиган
19:10 01.12.2021 (обновлено: 19:35 01.12.2021)
В США россиянина Гричишкина приговорили к пяти годам за кибермошенничество
Суд в США приговорил россиянина Гричишкина к пяти годам тюрьмы за кибермошенничество
ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости.
Окружной суд восточного округа штата Мичиган
в среду приговорил россиянина Александра Гричишкина, ранее признавшего вину в киберпреступлениях, к пяти годам тюремного заключения, заявила РИА Новости представитель суда.
"Ему назначено наказание в виде 60 месяцев тюрьмы", - информировала собеседница агентства.
"Федеральное бюро тюрем США проведет подсчет, какой срок он уже отбыл, и сколько ему осталось отбыть в заключении", - добавила представитель суда.
В конце октября американский суд приговорил гражданина Эстонии Павла Стасси и гражданина Литвы Александра Скородумова, которые проходят по делу о киберпреступлениях как сообщники россиян Александра Гричишкина и Андрея Скворцова, к двум и четырем годам тюрьмы соответственно.
Гричишкин был арестован в США в феврале 2020 года. Следствие полагает, что он является одним из лидеров хакерской группы, которая предоставляла так называемый "пуленепробиваемый" хостинг, позволяя клиентам рассылать вредоносные программы без риска быть блокированными. В марте текущего года Гричишкин пошел на сделку со следствием.