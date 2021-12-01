https://ria.ru/20211201/sud-1761710958.html

В США россиянина Гричишкина приговорили к пяти годам за кибермошенничество

В США россиянина Гричишкина приговорили к пяти годам за кибермошенничество - РИА Новости, 01.12.2021

В США россиянина Гричишкина приговорили к пяти годам за кибермошенничество

Окружной суд восточного округа штата Мичиган в среду приговорил россиянина Александра Гричишкина, ранее признавшего вину в киберпреступлениях, к пяти годам... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T19:10

2021-12-01T19:10

2021-12-01T19:35

в мире

сша

мичиган

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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Окружной суд восточного округа штата Мичиган в среду приговорил россиянина Александра Гричишкина, ранее признавшего вину в киберпреступлениях, к пяти годам тюремного заключения, заявила РИА Новости представитель суда."Ему назначено наказание в виде 60 месяцев тюрьмы", - информировала собеседница агентства."Федеральное бюро тюрем США проведет подсчет, какой срок он уже отбыл, и сколько ему осталось отбыть в заключении", - добавила представитель суда.В конце октября американский суд приговорил гражданина Эстонии Павла Стасси и гражданина Литвы Александра Скородумова, которые проходят по делу о киберпреступлениях как сообщники россиян Александра Гричишкина и Андрея Скворцова, к двум и четырем годам тюрьмы соответственно.Гричишкин был арестован в США в феврале 2020 года. Следствие полагает, что он является одним из лидеров хакерской группы, которая предоставляла так называемый "пуленепробиваемый" хостинг, позволяя клиентам рассылать вредоносные программы без риска быть блокированными. В марте текущего года Гричишкин пошел на сделку со следствием.

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в мире, сша, мичиган