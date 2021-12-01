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МВД заплатит жителю Петербурга за снятые в отделе полиции штаны
МВД заплатит жителю Петербурга за снятые в отделе полиции штаны - РИА Новости, 01.12.2021
МВД заплатит жителю Петербурга за снятые в отделе полиции штаны
Смольнинский районный суд взыскал с МВД 2 тысячи рублей в качестве морального вреда в пользу жителя Петербурга, с которого после задержания сняли в отделе... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:32
2021-12-01T15:32
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Смольнинский районный суд взыскал с МВД 2 тысячи рублей в качестве морального вреда в пользу жителя Петербурга, с которого после задержания сняли в отделе полиции штаны; истец просил 1 миллион, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.В иске Никита Карманов указал, что 27 января он был задержан за появление в общественных местах в состоянии опьянения (статья 20.21 КоАП РФ). На нем были спортивные штаны с вшитым шнурком на поясе. Полицейские заставили их снять, и истец, по его словам, пребывал в отделе полиции "в весьма унизительном положении, без штанов". На следующий день районный суд производство по материалам задержания прекратил и мужчину отпустил."Суд требования Карманова удовлетворил частично, взыскав с МВД РФ за счет казны расходы на защитника и представителя в размере 35 тысяч рублей, госпошлину в 2150 рублей и моральный вред в 2 тысячи рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.Карманов же просил взыскать с МВД РФ и ГУМВД по Петербургу и Ленобласти солидарно убытки в 55 тысяч рублей, моральный вред в 1 миллион рублей и госпошлину в 2150 рублей.
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происшествия, санкт-петербург
15:32 01.12.2021
 
МВД заплатит жителю Петербурга за снятые в отделе полиции штаны

Житель Петербурга отсудил у МВД две тысячи рублей за снятые в отделе полиции штаны

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТелефон в дежурной части УВД
Телефон в дежурной части УВД - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Смольнинский районный суд взыскал с МВД 2 тысячи рублей в качестве морального вреда в пользу жителя Петербурга, с которого после задержания сняли в отделе полиции штаны; истец просил 1 миллион, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
В иске Никита Карманов указал, что 27 января он был задержан за появление в общественных местах в состоянии опьянения (статья 20.21 КоАП РФ). На нем были спортивные штаны с вшитым шнурком на поясе. Полицейские заставили их снять, и истец, по его словам, пребывал в отделе полиции "в весьма унизительном положении, без штанов". На следующий день районный суд производство по материалам задержания прекратил и мужчину отпустил.
"Суд требования Карманова удовлетворил частично, взыскав с МВД РФ за счет казны расходы на защитника и представителя в размере 35 тысяч рублей, госпошлину в 2150 рублей и моральный вред в 2 тысячи рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Карманов же просил взыскать с МВД РФ и ГУМВД по Петербургу и Ленобласти солидарно убытки в 55 тысяч рублей, моральный вред в 1 миллион рублей и госпошлину в 2150 рублей.
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