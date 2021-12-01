https://ria.ru/20211201/strelba-1761580266.html

Подросток в Мичигане устроил стрельбу из купленного на распродаже пистолета

Подросток в Мичигане устроил стрельбу из купленного на распродаже пистолета - РИА Новости, 01.12.2021

Подросток в Мичигане устроил стрельбу из купленного на распродаже пистолета

Подросток, открывший стрельбу в школе в американском штате Мичиган, использовал пистолет, который его отец купил на "черную пятницу" за четыре дня до... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T09:36

2021-12-01T09:36

2021-12-01T09:36

в мире

сша

мичиган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761563178_0:25:2200:1263_1920x0_80_0_0_09d67691b9159b218e450d05e2b707e3.jpg

ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Подросток, открывший стрельбу в школе в американском штате Мичиган, использовал пистолет, который его отец купил на "черную пятницу" за четыре дня до происшествия, сообщает местная газета Detroit Free Press со ссылкой на правоохранительные органы.Стрельба произошла в школе города Оксфорд во вторник в середине дня. Через пять минут после поступления сигнала о чрезвычайной ситуации злоумышленника задержала полиция, он опустил пистолет и сдался сам. Стрелявшим оказался 15-летний ученик школы, он был вооружен полуавтоматическим пистолетом, успев отстрелять целый магазин и перезарядиться. В результате стрельбы три человека погибли, еще восемь пострадали.По словам шерифа округа Окленд Майка Бушара, подозреваемый стрелял из пистолета Sig Sauer SP, купленного его отцом на распродаже. У него было как минимум два магазина по 15 патронов, в одном из них на момент задержания оставалось еще семь патронов.Как сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс помощник шерифа Майк МакКейб, местным властям было известно о предупреждениях о стрельбе, появившихся в социальных сетях еще до происшествия, однако он отметил, что эти сведения сначала необходимо проверить.О случившемся было доложено президенту США Джо Байдену.

https://ria.ru/20211201/michigan-1761562639.html

сша

мичиган

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, мичиган