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Подросток в Мичигане устроил стрельбу из купленного на распродаже пистолета
Подросток в Мичигане устроил стрельбу из купленного на распродаже пистолета - РИА Новости, 01.12.2021
Подросток в Мичигане устроил стрельбу из купленного на распродаже пистолета
Подросток, открывший стрельбу в школе в американском штате Мичиган, использовал пистолет, который его отец купил на "черную пятницу" за четыре дня до... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T09:36
2021-12-01T09:36
2021-12-01T09:36
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Подросток, открывший стрельбу в школе в американском штате Мичиган, использовал пистолет, который его отец купил на "черную пятницу" за четыре дня до происшествия, сообщает местная газета Detroit Free Press со ссылкой на правоохранительные органы.Стрельба произошла в школе города Оксфорд во вторник в середине дня. Через пять минут после поступления сигнала о чрезвычайной ситуации злоумышленника задержала полиция, он опустил пистолет и сдался сам. Стрелявшим оказался 15-летний ученик школы, он был вооружен полуавтоматическим пистолетом, успев отстрелять целый магазин и перезарядиться. В результате стрельбы три человека погибли, еще восемь пострадали.По словам шерифа округа Окленд Майка Бушара, подозреваемый стрелял из пистолета Sig Sauer SP, купленного его отцом на распродаже. У него было как минимум два магазина по 15 патронов, в одном из них на момент задержания оставалось еще семь патронов.Как сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс помощник шерифа Майк МакКейб, местным властям было известно о предупреждениях о стрельбе, появившихся в социальных сетях еще до происшествия, однако он отметил, что эти сведения сначала необходимо проверить.О случившемся было доложено президенту США Джо Байдену.
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в мире, сша, мичиган
Подросток в Мичигане устроил стрельбу из купленного на распродаже пистолета
Подросток в Мичигане стрелял в школе из пистолета, купленного отцом в "черную пятницу"