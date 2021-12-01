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США ужесточат требования к тестам на COVID-19 для всех въезжающих в страну

США ужесточат требования к тестам на COVID-19 для всех въезжающих в страну - РИА Новости, 01.12.2021

США ужесточат требования к тестам на COVID-19 для всех въезжающих в страну

Администрация США намерена ужесточить требования к тестам на COVID-19 для въезжающих в страну лиц, включая возвращающихся на родину американцев, в свете... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T22:32

2021-12-01T22:32

2021-12-01T22:32

распространение коронавируса

в мире

сша

коронавирус covid-19

энтони фаучи

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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Администрация США намерена ужесточить требования к тестам на COVID-19 для въезжающих в страну лиц, включая возвращающихся на родину американцев, в свете распространения нового штамма "омикрон", заявил в среду главный инфекционист страны Энтони Фаучи."Согласно новым правилам, любой, прибывающий в страну, должен будет предъявить отрицательный тест, сделанный за 24 часа до посадки в самолет", - сказал Фаучи в ходе брифинга в Белом доме. Он не уточнил, когда вступят в силу новые правила.Фаучи также подчеркнул, что данное правило распространяется на всех прибывающих в страну лиц, в том числе на возвращающихся в США американцев.

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в мире, сша, коронавирус covid-19, энтони фаучи