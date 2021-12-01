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США ужесточат требования к тестам на COVID-19 для всех въезжающих в страну
США ужесточат требования к тестам на COVID-19 для всех въезжающих в страну - РИА Новости, 01.12.2021
США ужесточат требования к тестам на COVID-19 для всех въезжающих в страну
Администрация США намерена ужесточить требования к тестам на COVID-19 для въезжающих в страну лиц, включая возвращающихся на родину американцев, в свете... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T22:32
2021-12-01T22:32
2021-12-01T22:32
распространение коронавируса
в мире
сша
коронавирус covid-19
энтони фаучи
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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Администрация США намерена ужесточить требования к тестам на COVID-19 для въезжающих в страну лиц, включая возвращающихся на родину американцев, в свете распространения нового штамма "омикрон", заявил в среду главный инфекционист страны Энтони Фаучи."Согласно новым правилам, любой, прибывающий в страну, должен будет предъявить отрицательный тест, сделанный за 24 часа до посадки в самолет", - сказал Фаучи в ходе брифинга в Белом доме. Он не уточнил, когда вступят в силу новые правила.Фаучи также подчеркнул, что данное правило распространяется на всех прибывающих в страну лиц, в том числе на возвращающихся в США американцев.
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в мире, сша, коронавирус covid-19, энтони фаучи
США ужесточат требования к тестам на COVID-19 для всех въезжающих в страну
В США нужно будет показать отрицательный тест на COVID-19, сделанный за 24 часа