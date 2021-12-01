https://ria.ru/20211201/ssha-1761727263.html

В США выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

В США выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 01.12.2021

В США выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Вакцинированный путешественник из Южной Африки стал первым в США заразившимся новым "омикрон"-штаммом коронавируса, он вакцинирован и не испытывает тяжелых... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T21:48

2021-12-01T21:48

2021-12-01T22:04

распространение коронавируса

в мире

сша

коронавирус covid-19

калифорния

энтони фаучи

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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Вакцинированный путешественник из Южной Африки стал первым в США заразившимся новым "омикрон"-штаммом коронавируса, он вакцинирован и не испытывает тяжелых симптомов, заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи."Путешественник вернулся из южной Африки 22 ноября, положительный тест он сдал 29 ноября. Он был на самоизоляции, все близкие контакты сдали негативный тест. Он полностью вакцинирован, испытывает легкие симптомы", - заявил Фаучи на брифинге в Белом доме.Фаучи подтвердил, что первый случай заражения новым штаммом в США обнаружили в Калифорнии.

https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html

сша

калифорния

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в мире, сша, коронавирус covid-19, калифорния, энтони фаучи