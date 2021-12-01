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Число жертв при стрельбе в школе в Мичигане возросло до четырех

Число жертв при стрельбе в школе в Мичигане возросло до четырех - РИА Новости, 01.12.2021

Число жертв при стрельбе в школе в Мичигане возросло до четырех

Число жертв при стрельбе в школе в американском штате Мичиган возросло до 4, умер 17-летний подросток Джастин Шиллинг. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T21:35

2021-12-01T21:35

2021-12-01T21:35

в мире

оксфорд

мичиган

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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Число жертв при стрельбе в школе в американском штате Мичиган возросло до 4, умер 17-летний подросток Джастин Шиллинг.Стрельба произошла в школе города Оксфорд во вторник в середине дня. Через пять минут после поступления сигнала о чрезвычайной ситуации злоумышленника задержала полиция, он опустил пистолет и сдался сам. Стрелявшим оказался 15-летний ученик школы, он был вооружен полуавтоматическим пистолетом, успев отстрелять целый магазин и перезарядиться.Ранее сообщалось о трех погибших и восьми пострадавших."Мы с сожалением сообщаем, что четвертая жертва скончалась от полученных ранений", - говорится в сообщении офиса местного шерифа в Facebook.

оксфорд

мичиган

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в мире, оксфорд, мичиган