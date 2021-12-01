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США будут действовать, если Россия вторгнется на Украину, заявил Блинкен

США будут действовать, если Россия вторгнется на Украину, заявил Блинкен - РИА Новости, 01.12.2021

США будут действовать, если Россия вторгнется на Украину, заявил Блинкен

США "будут готовы действовать", если РФ откажется идти по пути дипломатии и вторгнется на Украину, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:33

2021-12-01T17:33

2021-12-01T18:30

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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. США "будут готовы действовать", если РФ откажется идти по пути дипломатии и вторгнется на Украину, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен."Если Россия отвергнет путь дипломатии и предпримет вторжение (на Украину), мы будем готовы действовать", - сказал госсекретарь США на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Риге.Он отказался раскрыть, какие действия готовит Вашингтон, но подчеркнул, что США находятся в тесной координации с союзниками и партнерами по этому вопросу.Блинкен сообщил, что партнеры и союзники США разделяют позицию Вашингтона: "мы делимся своим видением (ситуации) с союзниками и партнерами и встречаем их согласие и убежденность предпринимать решительные меры, если Россия вторгнется на Украину". "Важно, чтобы Россия понимала, что любые ее действия будут иметь серьезные последствия", - предупредил госсекретарь США.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211201/nato-1761678451.html

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