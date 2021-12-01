17:33 01.12.2021 (обновлено: 18:30 01.12.2021)
США будут действовать, если Россия вторгнется на Украину, заявил Блинкен
Блинкен: США будут готовы действовать, если Россия вторгнется на Украину
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. США "будут готовы действовать", если РФ откажется идти по пути дипломатии и вторгнется на Украину, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он отказался раскрыть, какие действия готовит Вашингтон, но подчеркнул, что США находятся в тесной координации с союзниками и партнерами по этому вопросу.
Блинкен сообщил, что партнеры и союзники США разделяют позицию Вашингтона: "мы делимся своим видением (ситуации) с союзниками и партнерами и встречаем их согласие и убежденность предпринимать решительные меры, если Россия вторгнется на Украину". "Важно, чтобы Россия понимала, что любые ее действия будут иметь серьезные последствия", - предупредил госсекретарь США.
"Мы продолжаем считать, что существует дипломатический путь, и это, конечно, предпочтительный путь. Мы, естественно, не ищем конфликта", - добавил Блинкен.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.