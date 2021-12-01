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Москва продолжит контакты с Вашингтоном на всех уровнях, сообщил Рябков
Москва продолжит контакты с Вашингтоном на всех уровнях, сообщил Рябков - РИА Новости, 01.12.2021
Москва продолжит контакты с Вашингтоном на всех уровнях, сообщил Рябков
Москва намерена продолжить контакты на всех уровнях с Вашингтоном по вопросам, представляющим взаимный интерес, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:41
2021-12-01T11:41
2021-12-01T11:41
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Москва намерена продолжить контакты на всех уровнях с Вашингтоном по вопросам, представляющим взаимный интерес, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Имеются планы продолжить контакты на всех уровнях по вопросам, представляющим взаимный интерес", - заявил он в рамках форума "Мировая политика в условиях нестабильности. Дилеммы нового миропорядка", проходящего в МГУ.Рябков добавил, что в рамках стратегического диалога с США будут сформированы две группы экспертов."Достигнуто понимание, что будут сформированы две группы экспертов: одна по принципам и задачам будущего контроля над вооружениями, Вторая - по потенциалам и действиям, способным иметь стратегический эффект",- заявил Рябков в рамках Форума "Мировая политика в условиях нестабильности. Дилеммы нового миропорядка", проходящего в МГУ.
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сша, москва, сергей рябков, цены на нефть, россия
Москва продолжит контакты с Вашингтоном на всех уровнях, сообщил Рябков
Замглавы МИД Рябков: в рамках диалога с США будут сформированы две группы экспертов