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Рябков призвал к прямому и откровенному диалогу с руководством США
Рябков призвал к прямому и откровенному диалогу с руководством США - РИА Новости, 01.12.2021
Рябков призвал к прямому и откровенному диалогу с руководством США
С руководством США нужно вести прямой и откровенный диалог, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:08
2021-12-01T11:32
в мире
сша
москва
сергей рябков
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. С руководством США нужно вести прямой и откровенный диалог, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Российско-американский саммит показал, что с нынешним американским руководством можно и нужно вести прямой и откровенный разговор",- заявил Рябков в рамках Форума "Мировая политика в условиях нестабильности. Дилеммы нового миропорядка", проходящего в МГУ.Запад продолжит активно использовать санкции и другие способы воздействия на Россию, вмешиваться во внутренние процессы, добавил он."Не приходится ожидать снижения давления и на нашу страну. Запад продолжит активно использовать против России и Китая широкий набор гибридных средств: нелегитимные односторонние санкции, вмешательство во внутренние дела, кибератаки, подогревание региональных конфликтов в нашем ближайшем геополитическом окружении. Будет и дальше размываться грань между состоянием войны и мира",- сказал замглавы МИД."Не может не беспокоить продолжающаяся эскалация военно-политической напряженности в Европе",- добавил Рябков.Рябков также заявил, что Москва заинтересована в нормализации отношений с США, но продолжит добиваться от Вашингтона и его натовских союзников отказа от курса на эскалацию."Россия, разумеется, заинтересована в стабилизации и повышении предсказуемости в отношениях с США и Западом в целом. Мы не намерены уходить от взаимовыгодного взаимодействия в сферах близких или пересекающихся интересов, на основе принципов равноправия. При этом продолжим добиваться от Вашингтона и его натовских союзников отказа курса на наращивание военной активности, потенциалов и инфраструктуры вблизи российских границ, будем предпринимать все необходимые меры для гарантированного обеспечения национальной безопасности",- сообщил он.
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в мире, сша, москва, сергей рябков, россия
11:08 01.12.2021 (обновлено: 11:32 01.12.2021)
 
Рябков призвал к прямому и откровенному диалогу с руководством США

Замглавы МИД Рябков: с руководством США нужно вести прямой и откровенный диалог

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. С руководством США нужно вести прямой и откровенный диалог, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Российско-американский саммит показал, что с нынешним американским руководством можно и нужно вести прямой и откровенный разговор",- заявил Рябков в рамках Форума "Мировая политика в условиях нестабильности. Дилеммы нового миропорядка", проходящего в МГУ.
Запад продолжит активно использовать санкции и другие способы воздействия на Россию, вмешиваться во внутренние процессы, добавил он.
"Не приходится ожидать снижения давления и на нашу страну. Запад продолжит активно использовать против России и Китая широкий набор гибридных средств: нелегитимные односторонние санкции, вмешательство во внутренние дела, кибератаки, подогревание региональных конфликтов в нашем ближайшем геополитическом окружении. Будет и дальше размываться грань между состоянием войны и мира",- сказал замглавы МИД.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
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Переговоры Лаврова и Блинкена в Стокгольме прорабатываются, заявил Рябков
"Не может не беспокоить продолжающаяся эскалация военно-политической напряженности в Европе",- добавил Рябков.
Рябков также заявил, что Москва заинтересована в нормализации отношений с США, но продолжит добиваться от Вашингтона и его натовских союзников отказа от курса на эскалацию.
"Россия, разумеется, заинтересована в стабилизации и повышении предсказуемости в отношениях с США и Западом в целом. Мы не намерены уходить от взаимовыгодного взаимодействия в сферах близких или пересекающихся интересов, на основе принципов равноправия. При этом продолжим добиваться от Вашингтона и его натовских союзников отказа курса на наращивание военной активности, потенциалов и инфраструктуры вблизи российских границ, будем предпринимать все необходимые меры для гарантированного обеспечения национальной безопасности",- сообщил он.
 
В миреСШАМоскваСергей РябковРоссия
 
 
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