https://ria.ru/20211201/spasenie-1761585777.html

Американцы обнаружили у россиян суперспособность

Спасение девочки на эскалаторе в Сочи поразило американцев - РИА Новости, 01.12.2021

Американцы обнаружили у россиян суперспособность

Пользователи американской социальной сети Reddit активно обсуждают видео, на котором жители Сочи спасают двухлетнего ребенка, чью руку зажало эскалатором в... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T10:16

2021-12-01T10:16

2021-12-01T12:07

в мире

сочи

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пользователи американской социальной сети Reddit активно обсуждают видео, на котором жители Сочи спасают двухлетнего ребенка, чью руку зажало эскалатором в местном торговом центре.Многие комментаторы восхитились поступком россиян, отметив скоординированность их действий."Только в России люди готовы буквально прыгать на эскалаторе, чтобы спасти девочку, несмотря на то что при этом он может обрушиться и подвергнуть их жизни опасности", — добавил REZA7XZ."Русские ведут себя подобным образом в любой ситуации. Они помогают друг другу", — считает coachieMcCool.Другие подписчики рассказали о собственном неприятном опыте, связанном с эскалаторами."Я не использую эскалатор до тех пор, пока меня нет другого выбора. Я предпочту потратить дополнительное время, чтобы дождаться лифта или спуститься по лестнице. Гребаные мясорубки", — считает saffrowsky.Некоторые пользователи решили немного пошутить, предположив, что в России не эскалаторы перевозят людей, а люди передвигают эскалаторы. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211124/yakutiya-1760463610.html

https://ria.ru/20211125/baykal-1760694973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сочи