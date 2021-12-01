https://ria.ru/20211201/spasenie-1761585777.html
Американцы обнаружили у россиян суперспособность
Спасение девочки на эскалаторе в Сочи поразило американцев - РИА Новости, 01.12.2021
Американцы обнаружили у россиян суперспособность
Пользователи американской социальной сети Reddit активно обсуждают видео, на котором жители Сочи спасают двухлетнего ребенка, чью руку зажало эскалатором в... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T10:16
2021-12-01T10:16
2021-12-01T12:07
в мире
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756727287_0:103:3139:1869_1920x0_80_0_0_24a5d348ffc6e602bf19a62885d99527.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пользователи американской социальной сети Reddit активно обсуждают видео, на котором жители Сочи спасают двухлетнего ребенка, чью руку зажало эскалатором в местном торговом центре.Многие комментаторы восхитились поступком россиян, отметив скоординированность их действий."Только в России люди готовы буквально прыгать на эскалаторе, чтобы спасти девочку, несмотря на то что при этом он может обрушиться и подвергнуть их жизни опасности", — добавил REZA7XZ."Русские ведут себя подобным образом в любой ситуации. Они помогают друг другу", — считает coachieMcCool.Другие подписчики рассказали о собственном неприятном опыте, связанном с эскалаторами."Я не использую эскалатор до тех пор, пока меня нет другого выбора. Я предпочту потратить дополнительное время, чтобы дождаться лифта или спуститься по лестнице. Гребаные мясорубки", — считает saffrowsky.Некоторые пользователи решили немного пошутить, предположив, что в России не эскалаторы перевозят людей, а люди передвигают эскалаторы. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20211124/yakutiya-1760463610.html
https://ria.ru/20211125/baykal-1760694973.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756727287_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_080f25d8b5d1846d6d5cae858e1423d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сочи
10:16 01.12.2021 (обновлено: 12:07 01.12.2021)
Спасение девочки на эскалаторе в Сочи поразило американцев
Пользователи Reddit похвалили жителей Сочи, спасших девочку на эскалаторе в ТЦ
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
Пользователи американской социальной сети Reddit
активно обсуждают видео, на котором жители Сочи
спасают двухлетнего ребенка, чью руку зажало эскалатором в местном торговом центре.
Многие комментаторы восхитились поступком россиян, отметив скоординированность их действий.
"Русские не перестают меня удивлять", — написал ByCrookedSteps781.
"Только в России люди готовы буквально прыгать на эскалаторе, чтобы спасти девочку, несмотря на то что при этом он может обрушиться и подвергнуть их жизни опасности", — добавил REZA7XZ.
"Русские ведут себя подобным образом в любой ситуации. Они помогают друг другу", — считает coachieMcCool.
Другие подписчики рассказали о собственном неприятном опыте, связанном с эскалаторами.
"Я боюсь эскалаторов после того, как в детстве упал на одном из них и мои волосы застряли между ступенек", — поделился No_Addendum_1399.
"Я не использую эскалатор до тех пор, пока меня нет другого выбора. Я предпочту потратить дополнительное время, чтобы дождаться лифта или спуститься по лестнице. Гребаные мясорубки", — считает saffrowsky.
Некоторые пользователи решили немного пошутить, предположив, что в России не эскалаторы перевозят людей, а люди передвигают эскалаторы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>