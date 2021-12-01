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https://ria.ru/20211201/spasenie-1761585777.html
Американцы обнаружили у россиян суперспособность
Спасение девочки на эскалаторе в Сочи поразило американцев - РИА Новости, 01.12.2021
Американцы обнаружили у россиян суперспособность
Пользователи американской социальной сети Reddit активно обсуждают видео, на котором жители Сочи спасают двухлетнего ребенка, чью руку зажало эскалатором в... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T10:16
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в мире
сочи
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пользователи американской социальной сети Reddit активно обсуждают видео, на котором жители Сочи спасают двухлетнего ребенка, чью руку зажало эскалатором в местном торговом центре.Многие комментаторы восхитились поступком россиян, отметив скоординированность их действий."Только в России люди готовы буквально прыгать на эскалаторе, чтобы спасти девочку, несмотря на то что при этом он может обрушиться и подвергнуть их жизни опасности", — добавил REZA7XZ."Русские ведут себя подобным образом в любой ситуации. Они помогают друг другу", — считает coachieMcCool.Другие подписчики рассказали о собственном неприятном опыте, связанном с эскалаторами."Я не использую эскалатор до тех пор, пока меня нет другого выбора. Я предпочту потратить дополнительное время, чтобы дождаться лифта или спуститься по лестнице. Гребаные мясорубки", — считает saffrowsky.Некоторые пользователи решили немного пошутить, предположив, что в России не эскалаторы перевозят людей, а люди передвигают эскалаторы. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211124/yakutiya-1760463610.html
https://ria.ru/20211125/baykal-1760694973.html
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в мире, сочи
10:16 01.12.2021 (обновлено: 12:07 01.12.2021)
 
Спасение девочки на эскалаторе в Сочи поразило американцев

Пользователи Reddit похвалили жителей Сочи, спасших девочку на эскалаторе в ТЦ

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТорговый центр
Торговый центр - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пользователи американской социальной сети Reddit активно обсуждают видео, на котором жители Сочи спасают двухлетнего ребенка, чью руку зажало эскалатором в местном торговом центре.
Многие комментаторы восхитились поступком россиян, отметив скоординированность их действий.

"Русские не перестают меня удивлять", — написал ByCrookedSteps781.

"Только в России люди готовы буквально прыгать на эскалаторе, чтобы спасти девочку, несмотря на то что при этом он может обрушиться и подвергнуть их жизни опасности", — добавил REZA7XZ.
"Русские ведут себя подобным образом в любой ситуации. Они помогают друг другу", — считает coachieMcCool.
Другие подписчики рассказали о собственном неприятном опыте, связанном с эскалаторами.
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"Я боюсь эскалаторов после того, как в детстве упал на одном из них и мои волосы застряли между ступенек", — поделился No_Addendum_1399.

"Я не использую эскалатор до тех пор, пока меня нет другого выбора. Я предпочту потратить дополнительное время, чтобы дождаться лифта или спуститься по лестнице. Гребаные мясорубки", — считает saffrowsky.
Некоторые пользователи решили немного пошутить, предположив, что в России не эскалаторы перевозят людей, а люди передвигают эскалаторы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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