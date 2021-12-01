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Совфед продлил заморозку индексации военных пенсий
Совфед продлил заморозку индексации военных пенсий - РИА Новости, 01.12.2021
Совфед продлил заморозку индексации военных пенсий
Совет Федерации одобрил на заседании в среду правительственный закон о продлении заморозки размера денежного довольствия, который учитывается при расчете... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:41
2021-12-01T15:41
2021-12-01T15:41
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду правительственный закон о продлении заморозки размера денежного довольствия, который учитывается при расчете военных пенсий, еще на год - до 2023 года, передает корреспондент РИА Новости.До 1 января 2023 года будут приостановлены действия нормы закона, по которой денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера, а также увеличить размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, с 73,68% до 74%.
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совет федерации рф
Совфед продлил заморозку индексации военных пенсий
Совфед одобрил закон о заморозке индексации военных пенсий