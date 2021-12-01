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Совфед одобрил закон о платных услугах на автовокзалах

Совфед одобрил закон о платных услугах на автовокзалах - РИА Новости, 01.12.2021

Совфед одобрил закон о платных услугах на автовокзалах

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, который наделяет Минтранс РФ правом вводить перечень платных услуг на автовокзалах. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:08

2021-12-01T11:08

2021-12-01T11:08

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, который наделяет Минтранс РФ правом вводить перечень платных услуг на автовокзалах.В документе отмечается, что федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, наделяется полномочиями по определению: перечня платных услуг, которые в обязательном порядке должны оказываться пассажирам и перевозчикам в зданиях и на территориях объекта транспортной инфраструктуры за счет юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого товарищества, которым предоставлено право осуществлять регулярные перевозки по маршруту, в состав которого включены данные объекты транспортной инфраструктуры; перечня тарифов и сборов на обязательные платные услуги; правил формирования указанных тарифов и сборов.Определяется, что обязательные платные услуги подразделяются на услуги, связанные с обслуживанием пассажиров, и услуги, связанные с обслуживанием транспортных средств и их экипажей, и в отношении каждого вида устанавливается порядок расчета владельцем автовокзала или автостанции соответствующих тарифов.Законом закрепляется обязанность владельца автостанции размещать на своем сайте перечень платных услуг, включая обязательные платные услуги, и тарифов, по которым они оказываются. При отсутствии такого сайта указанная информация должна размещаться в здании автовокзала.Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

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