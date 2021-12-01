https://ria.ru/20211201/somali-1761637256.html
Путин пожелал Сомали успеха в борьбе с терроризмом
Путин пожелал Сомали успеха в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 01.12.2021
Путин пожелал Сомали успеха в борьбе с терроризмом
Россия желает, чтобы все усилия властей Сомали в борьбе с терроризмом и экстремизмом увенчались успехом, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:55
2021-12-01T13:55
2021-12-01T13:56
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владимир путин
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия желает, чтобы все усилия властей Сомали в борьбе с терроризмом и экстремизмом увенчались успехом, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот."Ваше правительство (Сомали) предпринимает активные шаги по укреплению суверенитета и территориальной целостности страны, борется с терроризмом и экстремизмом, стремится создавать условия для социально-экономического возрождения. И мы, конечно, желаем, чтобы все эти усилия увенчались успехом", - обратился Путин к послу Сомали Хасану Абди Дауду.
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в мире, терроризм, сомали, владимир путин, россия
13:55 01.12.2021 (обновлено: 13:56 01.12.2021)
Путин пожелал Сомали успеха в борьбе с терроризмом
Президент Путин: желаем, чтобы усилия Сомали по борьбе с терроризмом увенчались успехом