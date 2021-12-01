https://ria.ru/20211201/soedineniya-1761566789.html

В Вооруженных силах создали сетецентрические соединения, сообщил источник

В Вооруженных силах создали сетецентрические соединения, сообщил источник - РИА Новости, 01.12.2021

В Вооруженных силах создали сетецентрические соединения, сообщил источник

В российских Вооруженных силах появились соединения, способные вести масштабные сетецентрические операции, рассказали РИА Новости информированные источники. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T03:38

2021-12-01T03:38

2021-12-01T11:23

безопасность

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151856/96/1518569684_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_a61f9e61d6e44f7c76c13c11e2aaa934.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В российских Вооруженных силах появились соединения, способные вести масштабные сетецентрические операции, рассказали РИА Новости информированные источники.Сетецентрический принцип предполагает, что все участники боевой операции становятся частью одной сети передачи данных, что позволяет достичь информационного и коммуникационного превосходства над противником.По словам одного из собеседников агентства, несколько соединений уже получили полноценный комплект единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), созданной концерном "Созвездие".Другой источник добавил, что терминалы ЕСУ ТЗ, установленные на вооружение, военную и специальную технику, позволяют проводить сетецентрические операции: соединения смогут обмениваться данными "в режиме времени, близком к реальному". Недавно комплектом ЕСУ ТЗ оснастили Висленскую дивизию, добавил он.Сейчас терминалы ЕСУ ТЗ ставят на танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", самоходные артиллерийские установки "Мста-С", огнеметные системы "Тосочка", реактивные системы залпового огня "Торнадо", беспилотные летальные аппараты "Орлан", различные машины связи и мобильные командные пункты, зенитные ракетные комплексы "Тор" и "Бук-М3", уточнили собеседники агентства."В рамках эксплуатации системы планируется дооснащение образцов техники терминалами ЕСУ ТЗ в рамках работ по их модернизации", — сказали они.Ранее в пресс-службе Западного военного округа заявляли, что Висленская дивизия приняла на вооружение ЕСУ ТЗ, но количество комплектов не назвали.ЕСУ ТЗ, разработанная входящим в "Росэлектронику" концерном "Созвездие", дает возможность создавать единую сеть, информацией которой может пользоваться экипаж любой боевой машины или подразделения за счет специального терминала. Командование таким образом получает максимальную информацию о поле боя в целом и о состоянии отдельных боевых единиц. Например, на экраны терминалов можно вывести общие электронные планы местности, где будут отображаться в динамике свои войска и разведанные силы противника, изображение с прицела конкретной гаубицы, находящейся за десятки километров от командного пункта, или видео с дрона. Систему ЕСУ ТЗ также называют "военным интернетом".

https://ria.ru/20211201/vdv-1761565612.html

https://ria.ru/20211201/ucheniya-1761565769.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия