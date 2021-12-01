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Суд утвердил взыскание с Соболь 317 тысяч рублей в пользу Пригожина
Суд утвердил взыскание с Соболь 317 тысяч рублей в пользу Пригожина - РИА Новости, 01.12.2021
Суд утвердил взыскание с Соболь 317 тысяч рублей в пользу Пригожина
Тверской районный суд признал законным взыскание с юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь в пользу бизнесмена Евгения Пригожина судебных расходов на... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T18:17
2021-12-01T18:17
происшествия
фонд борьбы с коррупцией
евгений пригожин
любовь соболь
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Тверской районный суд признал законным взыскание с юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь в пользу бизнесмена Евгения Пригожина судебных расходов на 317 тысяч рублей, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" "ВКонтакте"."Сегодня, 1 декабря, в Тверском районном суде прошло заседание по иску Евгения Викторовича Пригожина к Любови Соболь о защите чести, достоинства и деловой репутации. По итогу было принято решение о взыскании с ответчиков судебных расходов в размере 317 135 тысяч рублей", - сказано в сообщении.В ноябре прошлого года тот же Тверской суд признал не соответствующими действительности ряд заявлений Соболь, в частности о том, что Пригожин хотел убить ее мужа Сергея Мохова. Соратницу Алексея Навального обязали опровергнуть эти утверждения.Кроме того, как сообщили РИА Новости ранее в "Конкорде", против Соболь возбуждено уголовное дело о клевете из-за этих заявлений, поданы заявления и по другим ее утверждениям.В ноябре 2016 года "Новая газета" сообщала, что неизвестный с букетом цветов, которым он прикрывал лицо, дождался Мохова у подъезда дома, после чего вколол ему некую жидкость через шприц в бедро. Потерпевший успел позвонить супруге, которая вызвала ему скорую, но вскоре потерял сознание, а нападавший скрылся. Соболь связала инцидент со своей политической деятельностью и публикациями о компаниях Пригожина.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
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происшествия, фонд борьбы с коррупцией, евгений пригожин, любовь соболь, россия
18:17 01.12.2021
 
Суд утвердил взыскание с Соболь 317 тысяч рублей в пользу Пригожина

Суд утвердил взыскание с Соболь судебных расходов на 317 тысяч рублей в пользу Пригожина

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы
Любовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Тверской районный суд признал законным взыскание с юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь в пользу бизнесмена Евгения Пригожина судебных расходов на 317 тысяч рублей, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" "ВКонтакте".
"Сегодня, 1 декабря, в Тверском районном суде прошло заседание по иску Евгения Викторовича Пригожина к Любови Соболь о защите чести, достоинства и деловой репутации. По итогу было принято решение о взыскании с ответчиков судебных расходов в размере 317 135 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
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В ноябре прошлого года тот же Тверской суд признал не соответствующими действительности ряд заявлений Соболь, в частности о том, что Пригожин хотел убить ее мужа Сергея Мохова. Соратницу Алексея Навального обязали опровергнуть эти утверждения.
Кроме того, как сообщили РИА Новости ранее в "Конкорде", против Соболь возбуждено уголовное дело о клевете из-за этих заявлений, поданы заявления и по другим ее утверждениям.
В ноябре 2016 года "Новая газета" сообщала, что неизвестный с букетом цветов, которым он прикрывал лицо, дождался Мохова у подъезда дома, после чего вколол ему некую жидкость через шприц в бедро. Потерпевший успел позвонить супруге, которая вызвала ему скорую, но вскоре потерял сознание, а нападавший скрылся. Соболь связала инцидент со своей политической деятельностью и публикациями о компаниях Пригожина.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. 6 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
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Против Соболь возбудили уголовное дело за клевету на Пригожина
 
ПроисшествияФонд борьбы с коррупциейЕвгений ПригожинЛюбовь СобольРоссия
 
 
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