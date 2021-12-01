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В Китае спасли собаку, которая шесть лет прожила на дне огромной ямы
В Китае спасли собаку, которая шесть лет прожила на дне огромной ямы - РИА Новости, 01.12.2021
В Китае спасли собаку, которая шесть лет прожила на дне огромной ямы
Спасатели на юге Китая подняли со дна пещеры собаку, которая в одиночестве прожила там шесть лет, сообщило издание "Пэнпай". РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:20
2021-12-01T13:20
2021-12-01T14:50
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животные
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юньнань
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ПЕКИН, 1 дек — РИА Новости. Спасатели на юге Китая подняли со дна пещеры собаку, которая в одиночестве прожила там шесть лет, сообщило издание "Пэнпай".В небольшой деревне в провинции Юньнань маленький щенок провалился под землю на глубину 50 метров. Несмотря на многочисленные попытки, местные жители не смогли самостоятельно помочь ему из-за большой протяженности и особенностей рельефа, но все это время сбрасывали вниз пищу. Воду животное получало из подземного родника.В начале ноября история о собаке, живущей на дне пещеры, стала распространяться в китайском интернет-пространстве и привлекла внимание общественности. Уже 14 ноября в деревню прибыли спасатели.После того как они спустились вниз, животное, не видевшее людей на протяжении стольких лет, испугалось и спряталось в расщелине, из которой достать его без риска обрушения оказалось невозможным. Только к утру 29 ноября собаку удалось приманить едой, а затем вытащить на поверхность.Сейчас она находится под присмотром ветеринаров в хорошем состоянии, ей оказывают необходимое лечение.
https://ria.ru/20210912/kot-1749725896.html
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в мире, животные, китай, юньнань
13:20 01.12.2021 (обновлено: 14:50 01.12.2021)
В Китае спасли собаку, которая шесть лет прожила на дне огромной ямы
В Китае спасли собаку, которая шесть лет прожила на дне пятидесятиметровой пещеры