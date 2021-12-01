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В Китае спасли собаку, которая шесть лет прожила на дне огромной ямы
В Китае спасли собаку, которая шесть лет прожила на дне огромной ямы - РИА Новости, 01.12.2021
В Китае спасли собаку, которая шесть лет прожила на дне огромной ямы
Спасатели на юге Китая подняли со дна пещеры собаку, которая в одиночестве прожила там шесть лет, сообщило издание "Пэнпай". РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T13:20
2021-12-01T14:50
в мире
животные
китай
юньнань
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ПЕКИН, 1 дек — РИА Новости. Спасатели на юге Китая подняли со дна пещеры собаку, которая в одиночестве прожила там шесть лет, сообщило издание "Пэнпай".В небольшой деревне в провинции Юньнань маленький щенок провалился под землю на глубину 50 метров. Несмотря на многочисленные попытки, местные жители не смогли самостоятельно помочь ему из-за большой протяженности и особенностей рельефа, но все это время сбрасывали вниз пищу. Воду животное получало из подземного родника.В начале ноября история о собаке, живущей на дне пещеры, стала распространяться в китайском интернет-пространстве и привлекла внимание общественности. Уже 14 ноября в деревню прибыли спасатели.После того как они спустились вниз, животное, не видевшее людей на протяжении стольких лет, испугалось и спряталось в расщелине, из которой достать его без риска обрушения оказалось невозможным. Только к утру 29 ноября собаку удалось приманить едой, а затем вытащить на поверхность.Сейчас она находится под присмотром ветеринаров в хорошем состоянии, ей оказывают необходимое лечение.
https://ria.ru/20210912/kot-1749725896.html
https://ria.ru/20211130/pes-1761423177.html
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в мире, животные, китай, юньнань
13:20 01.12.2021 (обновлено: 14:50 01.12.2021)
 
В Китае спасли собаку, которая шесть лет прожила на дне огромной ямы

В Китае спасли собаку, которая шесть лет прожила на дне пятидесятиметровой пещеры

Операция по спасению собаки из пещеры на юге Китая. Кадр видео
Операция по спасению собаки из пещеры на юге Китая. Кадр видео
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 дек — РИА Новости. Спасатели на юге Китая подняли со дна пещеры собаку, которая в одиночестве прожила там шесть лет, сообщило издание "Пэнпай".
В небольшой деревне в провинции Юньнань маленький щенок провалился под землю на глубину 50 метров. Несмотря на многочисленные попытки, местные жители не смогли самостоятельно помочь ему из-за большой протяженности и особенностей рельефа, но все это время сбрасывали вниз пищу. Воду животное получало из подземного родника.
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В начале ноября история о собаке, живущей на дне пещеры, стала распространяться в китайском интернет-пространстве и привлекла внимание общественности. Уже 14 ноября в деревню прибыли спасатели.
После того как они спустились вниз, животное, не видевшее людей на протяжении стольких лет, испугалось и спряталось в расщелине, из которой достать его без риска обрушения оказалось невозможным. Только к утру 29 ноября собаку удалось приманить едой, а затем вытащить на поверхность.
Сейчас она находится под присмотром ветеринаров в хорошем состоянии, ей оказывают необходимое лечение.
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