https://ria.ru/20211201/sneg-1761677783.html

Коммунальные службы Москвы повсеместно ведут работы по уборке от снега улиц

Коммунальные службы Москвы повсеместно ведут работы по уборке от снега улиц - РИА Новости, 01.12.2021

Коммунальные службы Москвы повсеместно ведут работы по уборке от снега улиц

Коммунальные службы Москвы повсеместно ведут работы по уборке от снега улиц, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам соцсферы, РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T16:46

2021-12-01T16:46

2021-12-01T16:46

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы повсеместно ведут работы по уборке от снега улиц, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам соцсферы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что снег в столице будет идти в течение всего дня. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 2 см."Городские службы проводят механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Повсеместно ведутся работы по уборке от снега улиц, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам соцсферы. Просим водителей быть внимательнее на дорогах и с пониманием относиться к работе городских служб", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20211201/moskva-1761598426.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, городское хозяйство москвы