https://ria.ru/20211201/sneg-1761677783.html
Коммунальные службы Москвы повсеместно ведут работы по уборке от снега улиц
Коммунальные службы Москвы повсеместно ведут работы по уборке от снега улиц - РИА Новости, 01.12.2021
Коммунальные службы Москвы повсеместно ведут работы по уборке от снега улиц
Коммунальные службы Москвы повсеместно ведут работы по уборке от снега улиц, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам соцсферы, РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T16:46
2021-12-01T16:46
2021-12-01T16:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761623921_0:286:3132:2048_1920x0_80_0_0_43c44e7fe553c7ade694b8759893866e.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы повсеместно ведут работы по уборке от снега улиц, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам соцсферы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что снег в столице будет идти в течение всего дня. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 2 см."Городские службы проводят механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Повсеместно ведутся работы по уборке от снега улиц, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам соцсферы. Просим водителей быть внимательнее на дорогах и с пониманием относиться к работе городских служб", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20211201/moskva-1761598426.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761623921_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_99cd48a605ffd4fa0fd913a6e4485705.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы повсеместно ведут работы по уборке от снега улиц, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам соцсферы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что снег в столице будет идти в течение всего дня. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 2 см.
"Городские службы проводят механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Повсеместно ведутся работы по уборке от снега улиц, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам соцсферы. Просим водителей быть внимательнее на дорогах и с пониманием относиться к работе городских служб", - говорится в сообщении.