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В Нижегородской области возбудили дело после смерти тяжелобольной девочки
В Нижегородской области возбудили дело после смерти тяжелобольной девочки - РИА Новости, 01.12.2021
В Нижегородской области возбудили дело после смерти тяжелобольной девочки
Уголовное дело о халатности возбуждено в Нижегородской области после смерти 10-летней девочки из-за того, что ее вовремя не обеспечили необходимым лекарством,... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:10
2021-12-01T15:10
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в Нижегородской области после смерти 10-летней девочки из-за того, что ее вовремя не обеспечили необходимым лекарством, сообщается на сайте Следственного комитета России.Ранее в эфире нижегородского телеканала был показан сюжет о 10-летней девочке, больной муковисцидозом. Для лечения ей требовался незарегистрированный на территории России препарат "Трикафта", стоимость которого составляет 1,9 миллиона рублей. Мать ребенка через суд добилась, чтобы ее дочери было предоставлено лекарство, однако девочка умерла, так и не дождавшись препарата."Глава СКР поручил руководителю следственного управления по Нижегородской области доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье 293 УК РФ ("Халатность")… Бастрыкин поручил в рамках расследования выяснить все обстоятельства и причины, которые привели к гибели ребенка, а также установить, чьи действия либо бездействие привели к трагическим последствиям. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.Как сообщили журналистам в министерстве здравоохранения Нижегородской области, поскольку препарат "Трикафта" не зарегистрирован на территории РФ, обеспечение им осуществляется через благотворительный фонд "Круг добра" или по решению суда."Во исполнение решения суда министерством были проведены все необходимые организационные мероприятия, в том числе инициированы закупочные процедуры. Процедура получения разрешительных документов в Минздраве России, вопрос выделения денежных средств на обеспечение лекарственными препаратами сверх программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи и конкурсные процедуры по закупке и ввозу незарегистрированного лекарственного препарата "Трикафта" в РФ, а далее в Нижегородскую область занимают до 3 месяцев", - сообщили в минздраве. Девочка умерла раньше, чем все эти процедуры были закончены."По случаю смерти ребенка будет проведена комплексная экспертиза, а также ведомственная проверка качества и безопасности оказания медицинской помощи ребенку", - подчеркнули в региональном минздраве.
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происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
15:10 01.12.2021
 
В Нижегородской области возбудили дело после смерти тяжелобольной девочки

Дело о халатности возбудили после смерти тяжелобольной девочки в Нижегородской области

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в Нижегородской области после смерти 10-летней девочки из-за того, что ее вовремя не обеспечили необходимым лекарством, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Ранее в эфире нижегородского телеканала был показан сюжет о 10-летней девочке, больной муковисцидозом. Для лечения ей требовался незарегистрированный на территории России препарат "Трикафта", стоимость которого составляет 1,9 миллиона рублей. Мать ребенка через суд добилась, чтобы ее дочери было предоставлено лекарство, однако девочка умерла, так и не дождавшись препарата.
"Глава СКР поручил руководителю следственного управления по Нижегородской области доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье 293 УК РФ ("Халатность")… Бастрыкин поручил в рамках расследования выяснить все обстоятельства и причины, которые привели к гибели ребенка, а также установить, чьи действия либо бездействие привели к трагическим последствиям. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.
Как сообщили журналистам в министерстве здравоохранения Нижегородской области, поскольку препарат "Трикафта" не зарегистрирован на территории РФ, обеспечение им осуществляется через благотворительный фонд "Круг добра" или по решению суда.
"Во исполнение решения суда министерством были проведены все необходимые организационные мероприятия, в том числе инициированы закупочные процедуры. Процедура получения разрешительных документов в Минздраве России, вопрос выделения денежных средств на обеспечение лекарственными препаратами сверх программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи и конкурсные процедуры по закупке и ввозу незарегистрированного лекарственного препарата "Трикафта" в РФ, а далее в Нижегородскую область занимают до 3 месяцев", - сообщили в минздраве. Девочка умерла раньше, чем все эти процедуры были закончены.
"По случаю смерти ребенка будет проведена комплексная экспертиза, а также ведомственная проверка качества и безопасности оказания медицинской помощи ребенку", - подчеркнули в региональном минздраве.
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