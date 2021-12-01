https://ria.ru/20211201/sizo-1761660422.html

Находящийся в СИЗО Шпигель нуждается в паллиативной помощи, заявили в ОНК

Находящийся в СИЗО Шпигель нуждается в паллиативной помощи, заявили в ОНК - РИА Новости, 01.12.2021

Находящийся в СИЗО Шпигель нуждается в паллиативной помощи, заявили в ОНК

Находящийся в СИЗО глава "Биотека" Борис Шпигель, обвиняемый в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцову, нуждается в постоянной... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:39

2021-12-01T15:39

2021-12-01T15:39

происшествия

пензенская область

владимир путин

борис шпигель

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

матросская тишина

иван белозерцев

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Находящийся в СИЗО глава "Биотека" Борис Шпигель, обвиняемый в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцову, нуждается в постоянной паллиативной помощи, сообщила РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольга Дружинина.На проблемы со здоровьем Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта. Из-за ухудшения состояния 68-летнего коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине". Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", обещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест."Профессора Научного института неврологии на основании всех последних обследований Бориса Шпигеля сделали заключение о том, что он нуждается в ежедневной специализированной паллиативной помощи. При этом, согласно другому заключению, Шпигелю из-за его проблем со здоровьем необходимо постоянное дежурство врачей-реаниматологов", - сказала правозащитница.Дружинина пояснила, что отсутствие оказания паллиативной помощи в СИЗО естественно и обусловлено тем, что в учреждениях ФСИН не должны содержаться граждане в таком состоянии."Оказывать такую помощь не обязаны ни врачи, ни администрация следственного изолятора, поэтому зачастую за больным арестованным ухаживают его сокамерники, но найти такого соседа тоже нелегко", - подчеркнула правозащитница.Она добавила, что, естественно, можно создать институт волонтеров в тюрьме, "но проще в таких случаях избирать меру пресечения, которая не связана с содержанием под стражей".По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года пензенский губернатор Иван Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей.Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент РФ Владимир Путин в минувшем марте освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.

https://ria.ru/20211117/shpigel-1759553889.html

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пензенская область, владимир путин, борис шпигель, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), матросская тишина, иван белозерцев, криминал