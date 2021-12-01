Находящийся в СИЗО Шпигель нуждается в паллиативной помощи, заявили в ОНК
В ОНК заявили, что находящийся в СИЗО бизнесмен Шпигель нуждается в паллиативной помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБывший сенатор от Пензенской области, бизнесмен Борис Шпигель, подозреваемый в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, у здания Басманного суда города Москвы
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Находящийся в СИЗО глава "Биотека" Борис Шпигель, обвиняемый в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцову, нуждается в постоянной паллиативной помощи, сообщила РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольга Дружинина.
На проблемы со здоровьем Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта. Из-за ухудшения состояния 68-летнего коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине". Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", обещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.
"Профессора Научного института неврологии на основании всех последних обследований Бориса Шпигеля сделали заключение о том, что он нуждается в ежедневной специализированной паллиативной помощи. При этом, согласно другому заключению, Шпигелю из-за его проблем со здоровьем необходимо постоянное дежурство врачей-реаниматологов", - сказала правозащитница.
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Дружинина пояснила, что отсутствие оказания паллиативной помощи в СИЗО естественно и обусловлено тем, что в учреждениях ФСИН не должны содержаться граждане в таком состоянии.
"Оказывать такую помощь не обязаны ни врачи, ни администрация следственного изолятора, поэтому зачастую за больным арестованным ухаживают его сокамерники, но найти такого соседа тоже нелегко", - подчеркнула правозащитница.
Она добавила, что, естественно, можно создать институт волонтеров в тюрьме, "но проще в таких случаях избирать меру пресечения, которая не связана с содержанием под стражей".
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года пензенский губернатор Иван Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей.
Президент РФ Владимир Путин в минувшем марте освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.