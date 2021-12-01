https://ria.ru/20211201/sim-karty-1761560356.html

Операторы связи начали проверку регистрации корпоративных sim-карт

Операторы связи начали проверку регистрации корпоративных sim-карт - РИА Новости, 01.12.2021

Операторы связи начали проверку регистрации корпоративных sim-карт

Российские операторы связи с 1 декабря должны будут проверять в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг) внесение... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T00:36

2021-12-01T00:36

2021-12-01T00:36

общество

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские операторы связи с 1 декабря должны будут проверять в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг) внесение сведений о пользователях корпоративных sim-карт, соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце декабря 2020 года.Согласно вступившим с 1 июня поправкам к закону "О связи", все юрица должны вносить в специальный реестр на "Госуслугах" сведения о пользователях корпоративных sim-карт. Данные о новых корпоративных "симках" нужно вносить в ЕСИА с 1 июня. Уже действующие на 1 июня корпоративные sim-карты следовало зарегистрировать на "Госуслугах" до 30 ноября.Регистрация sim-карт происходит следующим образом: юридические лица и индивидуальные предприниматели передают сведения о пользователях корпоративных "симок" оператору связи, затем вносят сведения о них на "Госуслугах". После этого пользователи sim-карт должны через "Госуслуги" подтвердить принадлежность номера.С 1 декабря, как говорится в законе, операторы связи будут обязаны проверять наличие сведений о пользователях корпоративных "симок" до начала оказания услуг связи. Если эти данные будут отсутствовать или будут недостоверными, компании должны будут отказать таким абонентам в предоставлении услуг связи. Кроме того, оператор должен будет уведомить об этом юрлицо "и в случае отсутствия ответа в установленный срок" исключить из договора абонентский номер.В середине ноября газета "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитиков и мобильных операторов сообщала, что в России действовало около 32 миллионов корпоративных sim-карт, и свыше половины корпоративных номеров в России могут быть отключены с 1 декабря из-за несоблюдения закона о "серых" sim-картах, поскольку относительно них до сих пор не внесены сведения о конечных пользователях в ЕСИА.Как сообщило во вторник Минцифры РФ, по состоянию на 30 ноября, через "Госуслуги" подтверждены данные о более 20 миллионов корпоративных sim-карт, включая карты для работы "интернета-вещей".Для sim-карт, установленных в банкоматах, навигаторах, счетчиках и датчиках мониторинга (М2М sim-карт, "Machine to machine"), как ранее сообщало министерство, предусмотрен срок регистрации до 1 марта 2023 года. Новые требования, как указывается на портале "Госуслуг", введены для борьбы с телефонным мошенничеством.

https://ria.ru/20211130/sim-karty-1761533010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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