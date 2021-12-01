https://ria.ru/20211201/sibold-1761645403.html

Американская писательница извинилась перед отсидевшим за ее изнасилование

Американская писательница извинилась перед отсидевшим за ее изнасилование - РИА Новости, 01.12.2021

Американская писательница извинилась перед отсидевшим за ее изнасилование

Американская писательница, автор мирового бестселлера "Милые кости" Элис Сиболд публично извинилась перед мужчиной, отсидевшим 16 лет в тюрьме по обвинению в ее РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T14:26

2021-12-01T14:26

2021-12-01T14:26

культура

литература

сша

нью-йорк (штат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95138/18/951381866_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_7c09efb71579bcee7e935b0823d23b4b.jpg

ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Американская писательница, автор мирового бестселлера "Милые кости" Элис Сиболд публично извинилась перед мужчиной, отсидевшим 16 лет в тюрьме по обвинению в ее изнасиловании и оправданным в 2021 году.Сиболд пережила изнасилование в 1981 году, когда была студенткой Сиракузского университета США. Спустя несколько месяцев после инцидента она встретила на улице Энтони Бродуотера, узнала в нем нападавшего, сообщила об этом полиции и затем дала показания в суде. В 1982 году мужчина был осужден. Сиболд описала эту историю в своем дебютном романе "Счастливая".В конце ноября 2021 года Бродуотер был оправдан судом штата Нью-Йорк и вышел на свободу."Счастливая" - автобиографический роман американской писательницы, прославившейся после выхода романа "Милые кости". Автор рассказывает, как студенткой она была изнасилована, как преодолела психологическую травму и как добилась возмездия – насильник был наказан по всей строгости закона. "Счастливой" девушку назвал офицер полиции, рассказав, как ей повезло, ведь предыдущая жертва маньяка погибла.

https://ria.ru/20190926/1559123539.html

сша

нью-йорк (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

литература, сша, нью-йорк (штат)