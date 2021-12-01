Американская писательница извинилась перед отсидевшим за ее изнасилование
Автор "Милых костей" Сиболд извинилась перед мужчиной, отсидевшим за ее изнасилование
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Американская писательница, автор мирового бестселлера "Милые кости" Элис Сиболд публично извинилась перед мужчиной, отсидевшим 16 лет в тюрьме по обвинению в ее изнасиловании и оправданным в 2021 году.
Сиболд пережила изнасилование в 1981 году, когда была студенткой Сиракузского университета США. Спустя несколько месяцев после инцидента она встретила на улице Энтони Бродуотера, узнала в нем нападавшего, сообщила об этом полиции и затем дала показания в суде. В 1982 году мужчина был осужден. Сиболд описала эту историю в своем дебютном романе "Счастливая".
В конце ноября 2021 года Бродуотер был оправдан судом штата Нью-Йорк и вышел на свободу.
"Во-первых, я хочу сказать, что мне искренне жаль Энтони Бродуотера, и я глубоко сожалею о том, через что вам пришлось пройти... Моей целью в 1982 году было добиться правосудия, а не увековечить несправедливость. И уж точно не изменить жизнь молодого человека навсегда и непоправимо тем преступлением, которое изменило мою", - написала Сиболд в публикации на блог-платформе Medium.
"Счастливая" - автобиографический роман американской писательницы, прославившейся после выхода романа "Милые кости". Автор рассказывает, как студенткой она была изнасилована, как преодолела психологическую травму и как добилась возмездия – насильник был наказан по всей строгости закона. "Счастливой" девушку назвал офицер полиции, рассказав, как ей повезло, ведь предыдущая жертва маньяка погибла.
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