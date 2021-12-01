https://ria.ru/20211201/shutka-1761621021.html

Матвиенко рассказала шутку на правительственном часе с Лавровым

Матвиенко рассказала шутку на правительственном часе с Лавровым - РИА Новости, 01.12.2021

Матвиенко рассказала шутку на правительственном часе с Лавровым

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала об увиденной ею в интернете шутке о том, что в случае наступления трудных времен русские не становятся беженцами,... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:46

2021-12-01T12:46

2021-12-01T12:46

общество

сергей лавров

валентина матвиенко

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала об увиденной ею в интернете шутке о том, что в случае наступления трудных времен русские не становятся беженцами, а сразу "бегут в военкомат".В ходе "правительственного часа" в Совфеде в среду выступал глава МИД Сергей Лавров. Ряд сенаторов поднимали тему об агрессивной риторике западных оппонентов в отношении России.По ее словам, "пусть наши так называемые партнеры это имеют в виду".

https://ria.ru/20211201/nato-1761596160.html

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общество, сергей лавров, валентина матвиенко, россия