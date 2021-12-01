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Матвиенко рассказала шутку на правительственном часе с Лавровым
Матвиенко рассказала шутку на правительственном часе с Лавровым - РИА Новости, 01.12.2021
Матвиенко рассказала шутку на правительственном часе с Лавровым
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала об увиденной ею в интернете шутке о том, что в случае наступления трудных времен русские не становятся беженцами,... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:46
2021-12-01T12:46
2021-12-01T12:46
общество
сергей лавров
валентина матвиенко
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала об увиденной ею в интернете шутке о том, что в случае наступления трудных времен русские не становятся беженцами, а сразу "бегут в военкомат".В ходе "правительственного часа" в Совфеде в среду выступал глава МИД Сергей Лавров. Ряд сенаторов поднимали тему об агрессивной риторике западных оппонентов в отношении России.По ее словам, "пусть наши так называемые партнеры это имеют в виду".
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общество, сергей лавров, валентина матвиенко, россия
Матвиенко рассказала шутку на правительственном часе с Лавровым
Глава Совфеда Матвиенко рассказала шутку, почему в России в трудные времена нет беженцев