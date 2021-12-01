https://ria.ru/20211201/sayt-1761560648.html

Доступ россиян к социально значимым сайтам стал бесплатным

Доступ россиян к социально значимым сайтам стал бесплатным - РИА Новости, 01.12.2021

Доступ россиян к социально значимым сайтам стал бесплатным

В России с 1 декабря вступил в силу закон о доступе граждан России к социально значимым порталам на бесплатной основе. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T00:43

2021-12-01T00:43

2021-12-01T01:26

общество

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В России с 1 декабря вступил в силу закон о доступе граждан России к социально значимым порталам на бесплатной основе.Согласно документу, теперь абоненты бесплатно получают услуги связи для доступа к сайтам, попавшим в список социально значимых. Порядок определения таких ресурсов устанавливает кабмин.В него, в частности, попадут ресурсы государственных и муниципальных органов, внебюджетных фондов и порталы госуслуг. Остальные сайты определит специальная комиссия правительства России.Критерии включения сайтов в перечень определило в начале прошлого месяца определило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Инициатива проекта "Доступный интернет" — бесплатного доступа по всей стране к социально значимым отечественным интернет-сервисам — принадлежит президенту России. Минцифры с 1 апреля начало эксперимент по этому проекту и планировало завершить его 1 июля, но продлило до 31 декабря. В перечне ресурсов с бесплатным доступом содержится 371 пункт.

https://ria.ru/20210617/dostup-1737364693.html

россия

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2021

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общество, россия