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Доступ россиян к социально значимым сайтам стал бесплатным
Доступ россиян к социально значимым сайтам стал бесплатным - РИА Новости, 01.12.2021
Доступ россиян к социально значимым сайтам стал бесплатным
В России с 1 декабря вступил в силу закон о доступе граждан России к социально значимым порталам на бесплатной основе. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T00:43
2021-12-01T01:26
общество
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В России с 1 декабря вступил в силу закон о доступе граждан России к социально значимым порталам на бесплатной основе.Согласно документу, теперь абоненты бесплатно получают услуги связи для доступа к сайтам, попавшим в список социально значимых. Порядок определения таких ресурсов устанавливает кабмин.В него, в частности, попадут ресурсы государственных и муниципальных органов, внебюджетных фондов и порталы госуслуг. Остальные сайты определит специальная комиссия правительства России.Критерии включения сайтов в перечень определило в начале прошлого месяца определило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Инициатива проекта "Доступный интернет" — бесплатного доступа по всей стране к социально значимым отечественным интернет-сервисам — принадлежит президенту России. Минцифры с 1 апреля начало эксперимент по этому проекту и планировало завершить его 1 июля, но продлило до 31 декабря. В перечне ресурсов с бесплатным доступом содержится 371 пункт.
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общество, россия
00:43 01.12.2021 (обновлено: 01:26 01.12.2021)
 
Доступ россиян к социально значимым сайтам стал бесплатным

Вступил в силу закон о бесплатном доступе к российским социально значимым сайтам

© Depositphotos / IgorVetushkoДевушка с документами в офисе
Девушка с документами в офисе - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Depositphotos / IgorVetushko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В России с 1 декабря вступил в силу закон о доступе граждан России к социально значимым порталам на бесплатной основе.
Согласно документу, теперь абоненты бесплатно получают услуги связи для доступа к сайтам, попавшим в список социально значимых. Порядок определения таких ресурсов устанавливает кабмин.
В него, в частности, попадут ресурсы государственных и муниципальных органов, внебюджетных фондов и порталы госуслуг. Остальные сайты определит специальная комиссия правительства России.
Критерии включения сайтов в перечень определило в начале прошлого месяца определило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Инициатива проекта "Доступный интернет" — бесплатного доступа по всей стране к социально значимым отечественным интернет-сервисам — принадлежит президенту России. Минцифры с 1 апреля начало эксперимент по этому проекту и планировало завершить его 1 июля, но продлило до 31 декабря. В перечне ресурсов с бесплатным доступом содержится 371 пункт.
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 11:35
Госдума приняла закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам
 
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