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https://ria.ru/20211201/sanktsii-1761730487.html
В США пообещали без колебаний вводить санкции против России из-за Украины
В США пообещали без колебаний вводить санкции против России из-за Украины - РИА Новости, 01.12.2021
В США пообещали без колебаний вводить санкции против России из-за Украины
Белый дом дал понять, что не остановится перед введением новых санкций против России в связи с Украиной. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T22:23
2021-12-01T22:42
в мире
украина
сша
россия
киев
нато
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Белый дом дал понять, что не остановится перед введением новых санкций против России в связи с Украиной."Мы с самого начала (работы) нынешней администрации продемонстрировали, что готовы использовать ряд экономических и других инструментов, реагируя на вредные действия России. Госсекретарь (США Энтони Блинкен) сегодня дал ясно понять, что мы не будем колебаться, используя эти инструменты, но будем делать это в тесной координации с нашими партнерами и союзниками", - сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос по возможным действиям Вашингтона против России по Украине.При этом она добавила, что ничего не может сказать по этой теме заранее.США и другие страны Запада регулярно обвиняют Россию во вмешательстве в дела сопредельных стран, в том числе Украины. Со своей стороны, Москва отвергает эти обвинения, называя их беспочвенными.США находятся в контакте с Россией и Украиной по ситуации на границе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Также на пресс-конференции в Белом доме Псаки заявила, что США готовы использовать против РФ санкционные инструменты."Мы напрямую контактируем с украинцами и русскими относительно того, каковы могут быть эти инструменты", - сказала Псаки."Мы в контакте с российскими официальными лицами на разных уровнях. Мы ясно говорили о нашей обеспокоенности относительно их угрожающей риторики и относительно сообщений о росте числа войск на границе", - добавила Псаки.Россия опровергает обвинения Запада во вмешательстве в дела сопредельных стран, включая Украину.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20211201/sanktsii-1761694163.html
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в мире, украина, сша, россия, киев, нато, энтони блинкен
22:23 01.12.2021 (обновлено: 22:42 01.12.2021)
 
В США пообещали без колебаний вводить санкции против России из-за Украины

Пресс-секретарь Белого Дома Псаки: США пригрозили санкциями России из-за Украины

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Белый дом дал понять, что не остановится перед введением новых санкций против России в связи с Украиной.
"Мы с самого начала (работы) нынешней администрации продемонстрировали, что готовы использовать ряд экономических и других инструментов, реагируя на вредные действия России. Госсекретарь (США Энтони Блинкен) сегодня дал ясно понять, что мы не будем колебаться, используя эти инструменты, но будем делать это в тесной координации с нашими партнерами и союзниками", - сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос по возможным действиям Вашингтона против России по Украине.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 17:49
Нуланд пригрозила России за Украину "санкциями, которых ранее не было"
При этом она добавила, что ничего не может сказать по этой теме заранее.
США и другие страны Запада регулярно обвиняют Россию во вмешательстве в дела сопредельных стран, в том числе Украины. Со своей стороны, Москва отвергает эти обвинения, называя их беспочвенными.
США находятся в контакте с Россией и Украиной по ситуации на границе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Также на пресс-конференции в Белом доме Псаки заявила, что США готовы использовать против РФ санкционные инструменты.
"Мы напрямую контактируем с украинцами и русскими относительно того, каковы могут быть эти инструменты", - сказала Псаки.
"Мы в контакте с российскими официальными лицами на разных уровнях. Мы ясно говорили о нашей обеспокоенности относительно их угрожающей риторики и относительно сообщений о росте числа войск на границе", - добавила Псаки.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 15:45
Боррель пообещал жесткий ответ в случае агрессии против Украины
Россия опровергает обвинения Запада во вмешательстве в дела сопредельных стран, включая Украину.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
 
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