22:23 01.12.2021 (обновлено: 22:42 01.12.2021)
В США пообещали без колебаний вводить санкции против России из-за Украины
Пресс-секретарь Белого Дома Псаки: США пригрозили санкциями России из-за Украины
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
© AP Photo / Patrick Semansky
"Мы с самого начала (работы) нынешней администрации продемонстрировали, что готовы использовать ряд экономических и других инструментов, реагируя на вредные действия России. Госсекретарь (США Энтони Блинкен) сегодня дал ясно понять, что мы не будем колебаться, используя эти инструменты, но будем делать это в тесной координации с нашими партнерами и союзниками", - сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос по возможным действиям Вашингтона против России по Украине.
При этом она добавила, что ничего не может сказать по этой теме заранее.
США и другие страны Запада регулярно обвиняют Россию во вмешательстве в дела сопредельных стран, в том числе Украины. Со своей стороны, Москва отвергает эти обвинения, называя их беспочвенными.
США находятся в контакте с Россией и Украиной по ситуации на границе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Также на пресс-конференции в Белом доме Псаки заявила, что США готовы использовать против РФ санкционные инструменты.
"Мы напрямую контактируем с украинцами и русскими относительно того, каковы могут быть эти инструменты", - сказала Псаки.
"Мы в контакте с российскими официальными лицами на разных уровнях. Мы ясно говорили о нашей обеспокоенности относительно их угрожающей риторики и относительно сообщений о росте числа войск на границе", - добавила Псаки.
Россия опровергает обвинения Запада во вмешательстве в дела сопредельных стран, включая Украину.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.