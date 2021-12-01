https://ria.ru/20211201/sanktsii-1761718152.html

Источник: постпреды ЕС согласовали пятый список санкций против Белоруссии

Источник: постпреды ЕС согласовали пятый список санкций против Белоруссии - РИА Новости, 01.12.2021

Источник: постпреды ЕС согласовали пятый список санкций против Белоруссии

Постоянные представители стран ЕС на заседании COREPER (комитета постоянных представителей) в среду вечером согласовали пятый по счету санкционный пакет в... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T19:57

2021-12-01T19:57

2021-12-01T19:57

в мире

белоруссия

минск

евросоюз

александр лукашенко

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БРЮССЕЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Постоянные представители стран ЕС на заседании COREPER (комитета постоянных представителей) в среду вечером согласовали пятый по счету санкционный пакет в рамках персональных ограничительных мер по Белоруссии, сообщил РИА Новости источник в ЕС.В число фигурантов нового списка могут быть включены физлица и организации, которых Брюссель считает причастными к миграционному кризису у белорусских границ.В настоящий момент в санкционных списках ЕС по Белоруссии уже числятся 166 физлиц и 15 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, замораживание их счетов. Также европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков."Да, я могу подтвердить, что теперь этот пункт заседания постпредов утвержден", - сказал собеседник агентства.Санкции опубликуют в официальном журнале Евросоюза 2 декабря. Тогда же станут известны и имена фигурантов новых европейских ограничительных мер. Пока известно только, что в список войдут порядка 30 физлиц и организаций.По данным СМИ, в новый список занесут 17 физлиц и 11 организаций, включая белорусских судей и ответственных за погранконтроль.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает.ЕС считает происходящее на европейско-белорусской границе "гибридной атакой". Главы МИД Евросоюза 15 ноября согласовали изменения в действующий санкционный режим по Белоруссии, расширив критерии для внесения фигурантов в санкционные списки, что позволило включать в них тех, кого считают причастным к миграционному кризису.Западные страны, в частности государства ЕС, после выборов в Белоруссии 9 августа 2020 года ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов голосования. Евросоюз последовательно подготовил и ввел в действие уже четыре санкционных списка, в которые, в том числе, попал президент Александр Лукашенко.Кроме того, в конце июня ЕС ввел против Белоруссии экономические секторальные санкции. Они включают запрет на экспорт в Белоруссию технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения, ограничение торговли с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, табачными изделиями. Кроме того, Белоруссии ограничен доступ на финансовые рынки Евросоюза.

https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761584265.html

https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761698681.html

белоруссия

минск

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в мире, белоруссия, минск, евросоюз, александр лукашенко