https://ria.ru/20211201/sanktsii-1761707389.html

ЕС готовит санкции против компаний и физлиц из Белоруссии, сообщили СМИ

ЕС готовит санкции против компаний и физлиц из Белоруссии, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.12.2021

ЕС готовит санкции против компаний и физлиц из Белоруссии, сообщили СМИ

ЕС на этой неделе планирует одобрить санкции из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией в отношении 17 физических и 11 юридических лиц, передает... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T18:44

2021-12-01T18:44

2021-12-01T19:19

экономика

в мире

сирия

белоруссия

белавиа

белоруснефть

санкции

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ЕС на этой неделе планирует одобрить санкции из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией в отношении 17 физических и 11 юридических лиц, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.По данным агентства, ожидается, что санкции ЕС затронут "Белавиа" и сирийскую авиакомпанию Cham Wings Airlines, белорусских судей и лиц, занимающихся контролем на границе.Согласно источнику, в списке тех, кого планируют подвергнуть санкциям, также находятся белорусская компания по производству азотных соединений и удобрений "Гродно Азот" и нефтехимическая компания "Белоруснефть."В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211201/migranty-1761650387.html

https://ria.ru/20211201/sanktsii-1761704921.html

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экономика, в мире, сирия, белоруссия, белавиа, белоруснефть, санкции, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, минск, александр лукашенко