18:44 01.12.2021 (обновлено: 19:19 01.12.2021)
ЕС готовит санкции против компаний и физлиц из Белоруссии, сообщили СМИ
Bloomberg: ЕС планирует одобрить санкции против компаний и физлиц из Белоруссии и Сирии
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина с детьми в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги", на белорусско-польской границе
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ЕС на этой неделе планирует одобрить санкции из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией в отношении 17 физических и 11 юридических лиц, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
По данным агентства, ожидается, что санкции ЕС затронут "Белавиа" и сирийскую авиакомпанию Cham Wings Airlines, белорусских судей и лиц, занимающихся контролем на границе.
Согласно источнику, в списке тех, кого планируют подвергнуть санкциям, также находятся белорусская компания по производству азотных соединений и удобрений "Гродно Азот" и нефтехимическая компания "Белоруснефть."
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.