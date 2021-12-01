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https://ria.ru/20211201/sanktsii-1761707389.html
ЕС готовит санкции против компаний и физлиц из Белоруссии, сообщили СМИ
ЕС готовит санкции против компаний и физлиц из Белоруссии, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.12.2021
ЕС готовит санкции против компаний и физлиц из Белоруссии, сообщили СМИ
ЕС на этой неделе планирует одобрить санкции из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией в отношении 17 физических и 11 юридических лиц, передает... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T18:44
2021-12-01T19:19
экономика
в мире
сирия
белоруссия
белавиа
белоруснефть
санкции
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ЕС на этой неделе планирует одобрить санкции из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией в отношении 17 физических и 11 юридических лиц, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.По данным агентства, ожидается, что санкции ЕС затронут "Белавиа" и сирийскую авиакомпанию Cham Wings Airlines, белорусских судей и лиц, занимающихся контролем на границе.Согласно источнику, в списке тех, кого планируют подвергнуть санкциям, также находятся белорусская компания по производству азотных соединений и удобрений "Гродно Азот" и нефтехимическая компания "Белоруснефть."В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211201/migranty-1761650387.html
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экономика, в мире, сирия, белоруссия, белавиа, белоруснефть, санкции, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, минск, александр лукашенко
18:44 01.12.2021 (обновлено: 19:19 01.12.2021)
 
ЕС готовит санкции против компаний и физлиц из Белоруссии, сообщили СМИ

Bloomberg: ЕС планирует одобрить санкции против компаний и физлиц из Белоруссии и Сирии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина с детьми в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги", на белорусско-польской границе
Женщина с детьми в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ЕС на этой неделе планирует одобрить санкции из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией в отношении 17 физических и 11 юридических лиц, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
По данным агентства, ожидается, что санкции ЕС затронут "Белавиа" и сирийскую авиакомпанию Cham Wings Airlines, белорусских судей и лиц, занимающихся контролем на границе.
Беженцы в очереди за продуктами в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
14:49
В Еврокомиссии согласились поддержать Польшу, Латвию и Литву из-за беженцев
Согласно источнику, в списке тех, кого планируют подвергнуть санкциям, также находятся белорусская компания по производству азотных соединений и удобрений "Гродно Азот" и нефтехимическая компания "Белоруснефть."
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
18:34
США готовят новые санкции против Белоруссии, сообщила Нуланд
 
ЭкономикаВ миреСирияБелоруссияБелавиаБелоруснефтьСанкцииСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииМинскАлександр Лукашенко
 
 
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