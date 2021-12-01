США готовят новые санкции против Белоруссии, сообщила Нуланд
Нуланд: США готовят новые санкции против властей Белоруссии из-за миграционного кризиса
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ
КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. США планирует ввести новый пакет санкций против властей Белоруссии в связи с миграционным кризисом, который, по мнению Вашингтона, спровоцирован Минском, заявила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
"Ситуация в Белоруссии чрезвычайно нас беспокоит и является трагичной для людей Белоруссии, которые не так много просят. Они всего лишь просят возможность избирать свободно своего лидера на честных и открытых выборах. Мы вместе с нашими партнерами ввели достаточно жесткие санкции против режима (Александра) Лукашенко, сейчас ищем возможности ввести новый пакет санкций в связи с решением Лукашенко использовать мигрантов как оружие", - заявила Нуланд по видеосвязи на "Киевском форуме безопасности" в среду.
О том, что США готовят дополнительные санкции в тесном сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзникам, ранее заявил и госсекретарь Энтони Блинкен.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Западные страны, в частности государства ЕС, после этих выборов ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов голосования. Евросоюз последовательно подготовил и ввел в действие уже четыре санкционных списка, в которые в том числе попал президент Лукашенко. Он обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.