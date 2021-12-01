https://ria.ru/20211201/sanktsii-1761704921.html

США готовят новые санкции против Белоруссии, сообщила Нуланд

США готовят новые санкции против Белоруссии, сообщила Нуланд - РИА Новости, 01.12.2021

США готовят новые санкции против Белоруссии, сообщила Нуланд

США планирует ввести новый пакет санкций против властей Белоруссии в связи с миграционным кризисом, который, по мнению Вашингтона, спровоцирован Минском,... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T18:34

2021-12-01T18:34

2021-12-01T18:34

в мире

сша

белоруссия

польша

виктория нуланд

александр лукашенко

энтони блинкен

мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189122_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_59bfb97de82262f8964747f8101ef942.jpg

КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. США планирует ввести новый пакет санкций против властей Белоруссии в связи с миграционным кризисом, который, по мнению Вашингтона, спровоцирован Минском, заявила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд."Ситуация в Белоруссии чрезвычайно нас беспокоит и является трагичной для людей Белоруссии, которые не так много просят. Они всего лишь просят возможность избирать свободно своего лидера на честных и открытых выборах. Мы вместе с нашими партнерами ввели достаточно жесткие санкции против режима (Александра) Лукашенко, сейчас ищем возможности ввести новый пакет санкций в связи с решением Лукашенко использовать мигрантов как оружие", - заявила Нуланд по видеосвязи на "Киевском форуме безопасности" в среду.О том, что США готовят дополнительные санкции в тесном сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзникам, ранее заявил и госсекретарь Энтони Блинкен.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Западные страны, в частности государства ЕС, после этих выборов ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов голосования. Евросоюз последовательно подготовил и ввел в действие уже четыре санкционных списка, в которые в том числе попал президент Лукашенко. Он обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211201/nuland-1761695692.html

https://ria.ru/20211201/sanktsii-1761701965.html

сша

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, белоруссия, польша, виктория нуланд, александр лукашенко, энтони блинкен, мигранты, санкции, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии