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https://ria.ru/20211201/sanktsii-1761704921.html
США готовят новые санкции против Белоруссии, сообщила Нуланд
США готовят новые санкции против Белоруссии, сообщила Нуланд - РИА Новости, 01.12.2021
США готовят новые санкции против Белоруссии, сообщила Нуланд
США планирует ввести новый пакет санкций против властей Белоруссии в связи с миграционным кризисом, который, по мнению Вашингтона, спровоцирован Минском,... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T18:34
2021-12-01T18:34
в мире
сша
белоруссия
польша
виктория нуланд
александр лукашенко
энтони блинкен
мигранты
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КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. США планирует ввести новый пакет санкций против властей Белоруссии в связи с миграционным кризисом, который, по мнению Вашингтона, спровоцирован Минском, заявила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд."Ситуация в Белоруссии чрезвычайно нас беспокоит и является трагичной для людей Белоруссии, которые не так много просят. Они всего лишь просят возможность избирать свободно своего лидера на честных и открытых выборах. Мы вместе с нашими партнерами ввели достаточно жесткие санкции против режима (Александра) Лукашенко, сейчас ищем возможности ввести новый пакет санкций в связи с решением Лукашенко использовать мигрантов как оружие", - заявила Нуланд по видеосвязи на "Киевском форуме безопасности" в среду.О том, что США готовят дополнительные санкции в тесном сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзникам, ранее заявил и госсекретарь Энтони Блинкен.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Западные страны, в частности государства ЕС, после этих выборов ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов голосования. Евросоюз последовательно подготовил и ввел в действие уже четыре санкционных списка, в которые в том числе попал президент Лукашенко. Он обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211201/nuland-1761695692.html
https://ria.ru/20211201/sanktsii-1761701965.html
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в мире, сша, белоруссия, польша, виктория нуланд, александр лукашенко, энтони блинкен, мигранты, санкции, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
18:34 01.12.2021
 
США готовят новые санкции против Белоруссии, сообщила Нуланд

Нуланд: США готовят новые санкции против властей Белоруссии из-за миграционного кризиса

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КИЕВ, 1 дек - РИА Новости. США планирует ввести новый пакет санкций против властей Белоруссии в связи с миграционным кризисом, который, по мнению Вашингтона, спровоцирован Минском, заявила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
"Ситуация в Белоруссии чрезвычайно нас беспокоит и является трагичной для людей Белоруссии, которые не так много просят. Они всего лишь просят возможность избирать свободно своего лидера на честных и открытых выборах. Мы вместе с нашими партнерами ввели достаточно жесткие санкции против режима (Александра) Лукашенко, сейчас ищем возможности ввести новый пакет санкций в связи с решением Лукашенко использовать мигрантов как оружие", - заявила Нуланд по видеосвязи на "Киевском форуме безопасности" в среду.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Москве. Май 2016 года - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 17:55
Нуланд назвала Лукашенко марионеткой России из-за его слов о Крыме
О том, что США готовят дополнительные санкции в тесном сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзникам, ранее заявил и госсекретарь Энтони Блинкен.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Западные страны, в частности государства ЕС, после этих выборов ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов голосования. Евросоюз последовательно подготовил и ввел в действие уже четыре санкционных списка, в которые в том числе попал президент Лукашенко. Он обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью международному информационному агентству Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 18:21
Лукашенко назвал ущерб Белоруссии от западных санкций мизерным
 
В миреСШАБелоруссияПольшаВиктория НуландАлександр ЛукашенкоЭнтони БлинкенМигрантыСанкцииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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