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Блинкен анонсировал новый пакет санкций против Белоруссии
Блинкен анонсировал новый пакет санкций против Белоруссии - РИА Новости, 01.12.2021
Блинкен анонсировал новый пакет санкций против Белоруссии
США в координации с западными союзниками готовят новый пакет санкций в отношении Белоруссии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T17:24
2021-12-01T17:24
2021-12-01T17:54
сша
белоруссия
в мире
энтони блинкен
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. США в координации с западными союзниками готовят новый пакет санкций в отношении Белоруссии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."США готовят дополнительные санкции в тесном сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками", - заявил Блинкен.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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сша, белоруссия, в мире, энтони блинкен, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:24 01.12.2021 (обновлено: 17:54 01.12.2021)
Блинкен анонсировал новый пакет санкций против Белоруссии
Госсекретарь США Блинкен: готовим с западными союзниками новые санкции против Белоруссии