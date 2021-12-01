https://ria.ru/20211201/sanktsii-1761686927.html

Блинкен анонсировал новый пакет санкций против Белоруссии

Блинкен анонсировал новый пакет санкций против Белоруссии - РИА Новости, 01.12.2021

Блинкен анонсировал новый пакет санкций против Белоруссии

США в координации с западными союзниками готовят новый пакет санкций в отношении Белоруссии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T17:24

2021-12-01T17:24

2021-12-01T17:54

сша

белоруссия

в мире

энтони блинкен

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. США в координации с западными союзниками готовят новый пакет санкций в отношении Белоруссии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."США готовят дополнительные санкции в тесном сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками", - заявил Блинкен.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211115/sanktsii-1759183050.html

сша

белоруссия

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сша, белоруссия, в мире, энтони блинкен, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии