https://ria.ru/20211201/sanktsii-1761582332.html
В МИД заявили, что санкции против России показывают слабость США
В МИД заявили, что санкции против России показывают слабость США - РИА Новости, 01.12.2021
В МИД заявили, что санкции против России показывают слабость США
Санкции США в отношении России демонстрируют собственную слабость Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T09:50
2021-12-01T09:50
2021-12-01T10:03
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Санкции США в отношении России демонстрируют собственную слабость Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Использование санкций в отношении нашей страны является демонстрацией слабости США. Раньше, возможно, они считали, что это проявление их силы. На сегодняшний - день с учетом развития целого ряда направлений всего: и экономики, и гуманитарной сферы, да и в общем-то политических наук, - по-моему, уже не требует дополнительных доказательств тот факт, что когда ты применяешь незаконные средства воздействия, когда ты не используешь широкую планку законных возможностей для ведения конкуренции, ты проявляешь слабость", - сказала она в эфире "Соловьев Live".
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в мире, сша, вашингтон (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, мария захарова
09:50 01.12.2021 (обновлено: 10:03 01.12.2021)
В МИД заявили, что санкции против России показывают слабость США
Официальный представитель МИД Захарова: санкции против России показывают слабость США