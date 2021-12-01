https://ria.ru/20211201/sakhno-1761499074.html

Украинская актриса сыграет в новом сериале по "Звездным войнам"

Украинская актриса сыграет в новом сериале по "Звездным войнам" - РИА Новости, 01.12.2021

Украинская актриса сыграет в новом сериале по "Звездным войнам"

Украинская и американская актриса Иванна Сахно снимется новом проекте сервиса Disney+, сериале "Звездные войны: Асока". Проект станет спин-оффом "Мандалорца",... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T02:54

2021-12-01T02:54

2021-12-01T02:54

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кино и сериалы

the walt disney company

дарт вейдер (виктор шевченко)

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украинская и американская актриса Иванна Сахно снимется новом проекте сервиса Disney+, сериале "Звездные войны: Асока". Проект станет спин-оффом "Мандалорца", сообщает Deadline. По данным издания, Сахно исполнит роль нового персонажа, имя которого создатели шоу пока не раскрыли. Известно, что актриса появится на экране вместе с Розарио Доусон, которая играет в сериале джедая по имени Асока Тано, а также Наташей Лю Бордиццо (мандалорка Сабин Врен). Ранее сообщалось, что зрители также увидят Хейдена Кристенсена в роли Энакина Скайуокера (он же Дарт Вейдер). Над сериалом "Звездные войны: Асока" работают Дейв Филони и Джон Фавро. Ожидается, что к съемкам приступят в марте следующего года.Уроженка Украины, 24-летняя Иванна Сахно известна зрителям по участию в фильмах "Тихоокеанский рубеж 2" и "Шпион, который меня кинул". Оба вышли в 2018 году. Недавно актриса закончила сниматься в сериале студии MGM International "The Reunion", основанном на романе Гийома Мюссо.

https://ria.ru/20201128/mandalorian-1586659125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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новости культуры, кино и сериалы, the walt disney company, дарт вейдер (виктор шевченко)