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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211201/sakhno-1761499074.html
Украинская актриса сыграет в новом сериале по "Звездным войнам"
Украинская актриса сыграет в новом сериале по "Звездным войнам" - РИА Новости, 01.12.2021
Украинская актриса сыграет в новом сериале по "Звездным войнам"
Украинская и американская актриса Иванна Сахно снимется новом проекте сервиса Disney+, сериале "Звездные войны: Асока". Проект станет спин-оффом "Мандалорца",... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T02:54
2021-12-01T02:54
культура
новости культуры
кино и сериалы
the walt disney company
дарт вейдер (виктор шевченко)
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украинская и американская актриса Иванна Сахно снимется новом проекте сервиса Disney+, сериале "Звездные войны: Асока". Проект станет спин-оффом "Мандалорца", сообщает Deadline. По данным издания, Сахно исполнит роль нового персонажа, имя которого создатели шоу пока не раскрыли. Известно, что актриса появится на экране вместе с Розарио Доусон, которая играет в сериале джедая по имени Асока Тано, а также Наташей Лю Бордиццо (мандалорка Сабин Врен). Ранее сообщалось, что зрители также увидят Хейдена Кристенсена в роли Энакина Скайуокера (он же Дарт Вейдер). Над сериалом "Звездные войны: Асока" работают Дейв Филони и Джон Фавро. Ожидается, что к съемкам приступят в марте следующего года.Уроженка Украины, 24-летняя Иванна Сахно известна зрителям по участию в фильмах "Тихоокеанский рубеж 2" и "Шпион, который меня кинул". Оба вышли в 2018 году. Недавно актриса закончила сниматься в сериале студии MGM International "The Reunion", основанном на романе Гийома Мюссо.
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новости культуры, кино и сериалы, the walt disney company, дарт вейдер (виктор шевченко)
02:54 01.12.2021
 
Украинская актриса сыграет в новом сериале по "Звездным войнам"

Украинская актриса сыграет в новом сериале по "Звездным войнам"

© AP Photo / Invision / Jordan StraussАмериканская актриса Иванна Сахно
Американская актриса Иванна Сахно - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украинская и американская актриса Иванна Сахно снимется новом проекте сервиса Disney+, сериале "Звездные войны: Асока". Проект станет спин-оффом "Мандалорца", сообщает Deadline.
По данным издания, Сахно исполнит роль нового персонажа, имя которого создатели шоу пока не раскрыли.
Известно, что актриса появится на экране вместе с Розарио Доусон, которая играет в сериале джедая по имени Асока Тано, а также Наташей Лю Бордиццо (мандалорка Сабин Врен). Ранее сообщалось, что зрители также увидят Хейдена Кристенсена в роли Энакина Скайуокера (он же Дарт Вейдер).
Над сериалом "Звездные войны: Асока" работают Дейв Филони и Джон Фавро. Ожидается, что к съемкам приступят в марте следующего года.
Уроженка Украины, 24-летняя Иванна Сахно известна зрителям по участию в фильмах "Тихоокеанский рубеж 2" и "Шпион, который меня кинул". Оба вышли в 2018 году. Недавно актриса закончила сниматься в сериале студии MGM International "The Reunion", основанном на романе Гийома Мюссо.
Кадр из сериала Мандалорец
28 ноября 2020, 03:59Культура
Розарио Доусон дебютировала в "Мандалорце" в роли джедая Асоки Тано
 
КультураНовости культурыКино и сериалыThe Walt Disney CompanyДарт Вейдер (Виктор Шевченко)
 
 
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