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Экс-президент Бразилии назвала санкции против России большой ошибкой США
Экс-президент Бразилии назвала санкции против России большой ошибкой США - РИА Новости, 01.12.2021
Экс-президент Бразилии назвала санкции против России большой ошибкой США
Односторонние ограничительные меры США в отношении России являются одной из крупнейших ошибок американцев, они вынуждают Россию делать ставку в международных... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T18:37
2021-12-01T18:37
2021-12-01T18:37
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МЕХИКО, 1 дек - РИА Новости. Односторонние ограничительные меры США в отношении России являются одной из крупнейших ошибок американцев, они вынуждают Россию делать ставку в международных делах на Азию и создавать новое экономическое пространство, заявила РИА Новости бывшая президент Бразилии Дилма Роуссефф."Одна из величайших ошибок американцев - это введение санкций против России, потому что ей пришлось сделать ставку на Азию и построить еще одно экономическое пространство. Так они (США - ред.) предотвращают попадание российского газа в Германию, но Россия делает ставку на Китай, которому он абсолютно необходим", - сказала Роуссефф.По словам экс-президента, страны Латинской Америки должны быть вести суверенную внешнюю политику и развивать отношения с Китаем и Россией."Научный потенциал России растет, ситуация заметно отличается от СССР. Они образуют еще один центр тяжести - Латинская Америка не может закрывать на это глаза", - добавила Роуссефф.
https://ria.ru/20211201/sanktsii-1761582332.html
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в мире, сша, бразилия, азия, россия
Экс-президент Бразилии назвала санкции против России большой ошибкой США
Экс-президент Бразилии Роуссефф назвала санкции против России большой ошибкой США