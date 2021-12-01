11:46 01.12.2021 (обновлено: 11:48 01.12.2021)
Олег Скрипочка уходит из отряда космонавтов "Роскосмоса"
Трижды побывавший на МКС Олег Скрипочка уходит из отряда космонавтов "Роскосмоса"
© Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкЧлен основного экипажа МКС-61/62 космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-15" с тремя членами экипажа Международной космической станции в казахстанской степи
© Пресс-служба Роскосмоса
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Трижды побывавший на МКС Олег Скрипочка уходит из отряда космонавтов "Роскосмоса", сообщает Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
"1 декабря 2021 года Герой России летчик-космонавт РФ Олег Скрипочка завершает работу в отряде космонавтов "Роскосмоса". Олег Иванович принял решение продолжить свою деятельность в Центре подготовки космонавтов в должности ведущего специалиста методического отдела", - говорится в сообщении на сайте ЦПК.
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Причины данного решения космонавта не уточняются.
Руководство и сотрудники центра, коллеги по отряду космонавтов "Роскосмоса" выражают благодарность Скрипочке за многолетний труд в ЦПК и уверенность, что он сможет применить свой опыт в роли наставника космонавтов, готовящихся к новым полетам, отмечается в релизе.
Олег Скрипочка − 107-й космонавт РФ и 516-й космонавт мира. В отряд космонавтов он был зачислен в 1997 году. Выполнил три космических полета, общая продолжительность которых – 536 суток 3 часа 49 минут. Трижды выходил в открытый космос, где провел суммарно 16 часов 39 минут. Последний раз летал на МКС с сентября 2019 по апрель 2020 года.