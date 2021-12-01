https://ria.ru/20211201/roskosmos-1761603793.html

Олег Скрипочка уходит из отряда космонавтов "Роскосмоса"

Олег Скрипочка уходит из отряда космонавтов "Роскосмоса" - РИА Новости, 01.12.2021

Олег Скрипочка уходит из отряда космонавтов "Роскосмоса"

Трижды побывавший на МКС Олег Скрипочка уходит из отряда космонавтов "Роскосмоса", сообщает Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина. РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:46

2021-12-01T11:46

2021-12-01T11:48

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

центр подготовки космонавтов

олег скрипочка

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Трижды побывавший на МКС Олег Скрипочка уходит из отряда космонавтов "Роскосмоса", сообщает Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина."1 декабря 2021 года Герой России летчик-космонавт РФ Олег Скрипочка завершает работу в отряде космонавтов "Роскосмоса". Олег Иванович принял решение продолжить свою деятельность в Центре подготовки космонавтов в должности ведущего специалиста методического отдела", - говорится в сообщении на сайте ЦПК.Причины данного решения космонавта не уточняются.Руководство и сотрудники центра, коллеги по отряду космонавтов "Роскосмоса" выражают благодарность Скрипочке за многолетний труд в ЦПК и уверенность, что он сможет применить свой опыт в роли наставника космонавтов, готовящихся к новым полетам, отмечается в релизе.Олег Скрипочка − 107-й космонавт РФ и 516-й космонавт мира. В отряд космонавтов он был зачислен в 1997 году. Выполнил три космических полета, общая продолжительность которых – 536 суток 3 часа 49 минут. Трижды выходил в открытый космос, где провел суммарно 16 часов 39 минут. Последний раз летал на МКС с сентября 2019 по апрель 2020 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20200417/1570169918.html

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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов, олег скрипочка