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Грабители отобрали у жителя Томска 85 биткоинов

Грабители отобрали у жителя Томска 85 биткоинов - РИА Новости, 01.12.2021

Грабители отобрали у жителя Томска 85 биткоинов

Грабители в Томске, угрожая похожим на пистолет предметом, похитили у местного жителя 85 биткоинов, одного из нападавших удалось задержать в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T19:01

2021-12-01T19:01

2021-12-01T19:01

происшествия

томск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

биткоин

ирина волк

криптовалюта

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НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. Грабители в Томске, угрожая похожим на пистолет предметом, похитили у местного жителя 85 биткоинов, одного из нападавших удалось задержать в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк."В полицию обратился 24-летний житель Томска с сообщением о том, что в подъезде дома на него напали неизвестные и завели в квартиру. Там, угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники заставили его войти в личный кабинет криптовалютной биржи и перевести им 85 биткоинов. Кроме того, они забрали у потерпевшего гаджеты, деньги и документы на общую сумму более 400 тысяч рублей", - рассказала Волк.Следователь отдела МВД России по Кировскому району Томска возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой с незаконным проникновением в жилище в крупном размере).В итоге одного из подозреваемых в разбойном нападении и хищении биткоинов задержали сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Томской области. Он скрывался в Санкт-Петербурге."В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии в Санкт-Петербурге задержали одного из подозреваемых. В ходе обыска по месту его проживания изъяты денежные средства в сумме около 36 миллионов рублей. Мужчина заключен под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание остальных участников разбойного нападения", - сообщила Ирина Волк.По данным криптобиржи Binance, в среду курс биткоина составил 57,617 тысячи долларов. Руководитель компании J2TX Артем Моисеев рассказал РИА Новости, что стоимость биткоина в ближайшую неделю может подняться до 60 тысяч долларов.

https://ria.ru/20211109/bitkoin-1758304788.html

https://ria.ru/20211027/bitkoin-1756412247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, томск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), биткоин, ирина волк, криптовалюта