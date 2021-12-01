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Волгоградская облдума поддержала законопроект о QR-кодах

Волгоградская облдума поддержала законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 01.12.2021

Волгоградская облдума поддержала законопроект о QR-кодах

Депутаты Волгоградской областной думы в среду поддержали изменения в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, которые вводят использование РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T11:53

2021-12-01T11:53

2021-12-01T11:53

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ВОЛГОГРАД, 1 дек – РИА Новости. Депутаты Волгоградской областной думы в среду поддержали изменения в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах, передает корреспондент РИА Новости.Депутаты поддержали законодательную инициативу правительства России по внесению в Госдуму проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения."Решение принято", - сообщил первый заместитель председателя Волгоградской областной думы Сергей Булгаков. За поддержку законопроекта проголосовали 26 депутата, против - 10.В ходе обсуждения проекта депутат Александр Осипов отметил, что к нему обратились его избиратели, которые собрали три тысячи подписей против введения QR-кодов, их он передал в Госдуму РФ.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Законопроекты направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.

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