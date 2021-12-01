Волгоградская облдума поддержала законопроект о QR-кодах
Депутаты Волгоградской облдумы поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
ВОЛГОГРАД, 1 дек – РИА Новости. Депутаты Волгоградской областной думы в среду поддержали изменения в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах, передает корреспондент РИА Новости.
Депутаты поддержали законодательную инициативу правительства России по внесению в Госдуму проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
"Решение принято", - сообщил первый заместитель председателя Волгоградской областной думы Сергей Булгаков. За поддержку законопроекта проголосовали 26 депутата, против - 10.
В ходе обсуждения проекта депутат Александр Осипов отметил, что к нему обратились его избиратели, которые собрали три тысячи подписей против введения QR-кодов, их он передал в Госдуму РФ.
Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Законопроекты направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.